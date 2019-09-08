Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку доволі приємний та цікавий. На багатьох чекають романтичні стосунки, довгоочікувані поїздки, нові цілі, плани та успіх на роботі. Читайте гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Овна

Овнам цього тижня треба бути уважним до того, що ви говорите, адже є всі шанси образити близьку вам людину та навіть не помітити цього. Проявляйте більше почуттів у стосунках та будьте уважнішими до свого партнера.

Самотні представники знаку зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – довго не думайте, а погоджуйтеся.

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В першій половині тижня ваш матеріальний стан покращиться, втім наприкінці тижня фінансова сторона для вас буде вразливою. Вам прийдеться витратити велику частину коштів на невідкладні покупки. Тому гороскоп радить правильно розподіляти свій бюджет.

Вихідні дні проведіть активно – поїдьте за місто, влаштуйте пікнік чи просто підіть в зал. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Сприятливий день: 10 вересня

Несприятливий день: 14 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Тельця

Цього тижня Тельцям треба звернути увагу на людей, вам не слід довіряти всім, адже серед них є ті, які не є вашими хорошими друзями. Будьте з ними обережні. Покладайтеся на свою інтуїцію у важливих питаннях, бо ніхто окрім вас не зможе вам допомогти.

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В середині тижня знайдіть час, аби скласти план справ на осінь, не зволікайте, адже велика кількість справ на роботі також забиратиме у вас доволі великий шматок часу. Не лінуйтеся виділити на це час – чіткий план дозволить вам здійснити всі цілі, яких ви хочете досягнути.

На вихідних у вас випаде хороша нагода змінити своє життя, тож вирушайте з друзями на прогулянку. Нові знайомства залучать у ваше життя події, які вам в майбутньому стануть у нагоді.

Сприятливий день: 10 вересня

Несприятливий день: 15 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків принесе масу задоволень та приємних вражень. У першій половині тижня ви вирішите всі ваші фінансові проблеми – очікується суттєве грошове надходження. Гроші варто витратити на подорож або на дорогу покупку.

В середині тижня на вас очікує робоча поїздка, яка увінчається успіхом. Ви зможете владнати усі питання, а також встигнете відпочити. Найкраще поїздку здійснювати в середу.

На вихідних вам потрібно повністю відпочити від роботи, якої останнім часом стає все більше. Тож присвятіть їх лише собі та власним захопленням. Можете дозволити у суботу посиденьки з друзями. Якщо вирішите поїхати за місто, обов'язково беріть з собою близьких друзів. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись.

Сприятливий день: 10 вересня

Несприятливий день: 13 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Рака

Ракам рекомендується бути спокійними і контролювати свої емоції. Намагайтеся приховати свою злість від керівництва, адже це не найкраща ідея демонструвати своє незадоволення. Ймовірно, ваші стосунки з начальством дійдуть навіть до мінімального конфлікту, втім відстоюйте свою позицію і будьте впевненими у тому, що говорите.

У фінансовому плані увімкніть режим економії. Ви надто багато коштів витратили на літню відпустку, тож намагайтеся з початком осені відкласти невелику суму грошей, яка в майбутньому вам дуже стане у нагоді.

Зверніть увагу на своє здоров'я, яке ви дуже запустили. Не чекайте повного одужання, без допомоги лікаря вам не обійтися, тож знайдіть час записатися на консультацію і пройти повне обстеження. Якщо ви вчасно не усунете проблему, яка вас турбує, у вас розпочнеться апатія до всього, чим ви будете займатися.

Сприятливий день: 9 вересня

Несприятливий день: 11 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Лева

Не беріть цього тижня жодної додаткової роботи, яка буде змушувати працювати вдома або допізна. Всіх грошей ви не заробите, а от нанести шкоду здоров'ю можете дуже легко. Пам'ятайте про відпочинок, інакше ви просто "згорите" на роботі і не отримаєте за це жодної винагороди.

Якщо ви живете самі, то цього тижня не варто залишатись наодинці. Запрошуйте в гості друзів та колег, батьків, сестер чи братів. Це допоможе не тільки забути про роботу, а й відновити власні сили.

На роботі тримайтесь подалі від інтриг та пліток, адже цим ви не тільки псуєте собі самопочуття, а й можете нашкодити кар'єрному зростанню. Зосередьтесь на своїх власних завданнях та виконуйте їх якісніше. Це допоможе вам стати помітним в очах керівництва.

Сприятливий день: 15 вересня

Несприятливий день: 12 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Діви

Тиждень обіцяє вам серйозний розвиток на роботі, але будьте обережними, адже ваша зосередженість на роботі може зіпсувати стосунки з близькою людиною. Навчіться правильно розставляти пріоритети.

Вдома тримайте порядок, не допускайте безладу у вашій оселі, адже він погано впливатиме на ваше життя. Дотримуйтеся акуратності, стриманості та дисципліни. Якщо ви дратуєтеся на всіх, то подумайте чи цьому не посприяло ваше погане самопочуття. Астрологи рекомендують підлікувати нервову систему.

Для покращення стосунків зі своєю другою половинкою, рекомендується поїхати на короткий відпочинок за місто на природу, або ж просто відправитися в гості до друзів.

Сприятливий день: 14 вересня

Несприятливий день: 12 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Терезів

Терези з легкістю вирішать усі питання, які їх турбували. На роботі вас очікуватиме зміна графіка або підвищення заробітної плати. Будьте обережні з керівництвом, ймовірно, на вас очікує конфлікт.

Можливості у всіх сферах поступово розширюються, але зараз для вас важливо зберігати стабільність і піклуватися про здоров'я. Якщо роботу не можна скасувати, намагайтеся обмежити контакти, краще не починати нічого нового.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Проявляйте турботу і піклування про близьких. Прохання про допомогу не відхиляйте, навіть якщо хтось просто хоче вилити душу.

Новий тиждень сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Сприятливий день: 10 вересня

Несприятливий день: 14 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Скорпіона

Якщо вам прийшла ідея, як заробити ще більше грошей, то можете сміливо ділитися з цим зі своїми друзями чи другою половинкою. Можливо, вони стануть вам у нагоді і разом вам буде легше щось здійснити.

На роботі у вас буде чудова нагода показати свої лідерські якості, які оцінить ваше керівництво. В середині тижня виділіть час для самовдосконалення. Вівторок – гарний день для виконання домашніх обов'язків.

Вихідні дні у вас пройдуть радісно та натхненно: ви отримаєте гарні новини, подарунки та нові знайомства. Рекомендується неділю провести вдома: розпочніть читати книжку, яка залежалась на полиці, прочитайте інформативний матеріал чи перегляньте пізнавальний фільм.

Сприятливий день: 9 вересня

Несприятливий день: 15 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Стрільця

Поки на роботі у вас стабільно та спокійно, в особистому житті будуть вирувати події, про які ви раніше навіть і мріяти не могли! Гороскоп радить бути уважнішим до вашого партнера, дайте йому змогу відчути себе потрібним та необхідним. В другій половині тижня проявіть більше активності – запросіть на побачення або влаштуйте романтичний вечір.

Астрологи рекомендують Стрільцям проводити більше часу з сім'єю або ж коханою людиною. Надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

Цього тижня рекомендується обдумати свої плани на майбутнє – поставте собі цілі і впевнено до них йдіть. Якщо відчуваєте, що займаєтесь не тим, що до душі – змінюйте це. Сконцентруйтесь на найважливішому та не розпорошуйтесь на дрібниці.

Сприятливий день: 12 вересня

Несприятливий день: 10 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Козерога

Цього тижня не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними наступного тижня. Ймовірно, що вас буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.

Козерогам може геть не хотітися спілкуватися з оточуючими – навіть з рідними та друзями. Відтак постарайтеся усамітнитися та розібратися з завданнями, які вас турбують. Понеділок буде сприятливим для переосмислення минулого та побудови планів на майбутнє.

Вихідні присвятіть косметологічним процедурам. Якщо ви давно хотіли змінити імідж, то нова зачіска піде вам на користь. Зірки також радять зайнятися шопінгом і купити собі все необхідне для осіннього гардеробу.

Сприятливий день: 12 вересня

Несприятливий день: 13 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв буде насиченим у всіх сферах, тож намагайтеся бути максимально сконцентрованим та будьте уважним весь час. На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

Якщо ви не встигли відпочити влітку, то зараз чудовий час для відпустки чи відпочинку. Наберіться сил відмовити собі у роботі. Після кількох днів відпочинку ви зможете працювати краще і продуктивніше.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Найкраще для відпочинку обрати гори.

Сприятливий день: 12 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Риб

Рибам рекомендується цього тижня духовне вдосконалення. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. На знаків зодіаку, які перебувають у стосунках, у середу чекає сюрприз.

В стосунках з рідними можливе налагодження тісних родинних зв’язків та залагодження гострих кутів. П'ятниця – вдалий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Сприятливий день: 11 вересня

Несприятливий день: 10 вересня