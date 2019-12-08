Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить позитивний. Майже на усіх чекає фінансове благополуччя, поїздки, романтичні зустрічі та здійснення усіх планів та мрій. Читайте гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Овна

Тиждень для Овнів буде дуже сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня вам надійде непогане грошове надходження. Друга половина тижня сприятлива для будь-яких банківських операцій. Однак, власні збереження краще не витрачати повністю. Постарайтеся економити, адже на вас чекає досить багато витрат.

Цілком ймовірно, що робота і завдання, які ви собі поставили дуже сильно вас виснажуть, тож, якщо у вас є можливість на декілька днів піти у відпустку – скористайтеся цим шансом. Квитки на потяг чи літак астрологи рекомендують купувати у першій половині тижня.

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Запланована поїздка або відпочинок з друзями принесе багато радості та позитивних емоцій, тож не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Найкраще це зробити наприкінці тижня, аби вас не діймали думки про роботу і ви змогли справді відпочити.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 12 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Тельця

На початку тижня Тельцям не варто братися за серйозні справи по дому – задуманий ремонт краще перенести, а то доведеться переробляти. Відкладіть цю справу на декілька місяців. Втім за дрібниці, як наведення ладу в шафках чи очищення простору від мотлоху – можна сміливо братися, ба більше, таке генеральне прибирання перед початком нового року навіть рекомендоване.

У середу варто забути про всі свої претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції. Спроєктуйте свою увагу на роботу, яку вам потрібно виконати, а не на образи одне на одного.

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Вихідні сприятливі для чогось нового. Вийдіть зі своєї зони комфорту і зробіть те, що не робили раніше: запечіть лосось, приготуйте новий салат, перегляньте цікавий фільм чи подивіться пізнавальну лекцію.

Сприятливий день: 14 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Близнюків

Нарешті у житті Близнюків відбудуться зміни, до яких вони так довго йшли! На цих представників знаку, які тільки почали стосунки, очікують серйозні зміни у вигляді спільного проживання з партнером. Пережити цей період вам допоможуть щирі розмови: не бійтесь ділитися власними емоціями з партнером, ви можете розраховувати на його повне розуміння.

На роботі не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Колега, який найбільше вас дратує, віддалиться і ви зможете спокійно поринути в робочий процес.

У четвер на вас очікують суттєві фінансові надходження. П'ятниця, у свою чергу, дуже сприятлива для великих покупок, про які ви давно мріяли. Не відмовляйте собі у цьому задоволенні, придбаний товар повністю виправдає усі ваші сподівання.

Здоров'я зажадає грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю. Якщо ви відчуваєте себе кволо, у вас немає ні до чого настрою і ви нічого не хочете – виділіть час, аби поскакати на скакалці чи зробити декілька десятків присідань. Таким чином ви трошки запустите енергії у свій організм і приступите до роботи з новими силами.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 12 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Рака

Цього тижня у Раків будуть хороші та легкі стосунки з керівництвом та колегами, переговори проходитимуть успішно. При прийнятті важливих рішень, варто дослухатися до свого серця, воно допоможе не схибити.

Середина тижня для представників знаку буде сприятливою для романтичних побачень – чудовий настрій гарантований. Також мають шанси добре закінчитися важливі зустрічі і з сім’єю, і з партнерами по роботі чи бізнесу.

На вихідних Ракам варто відвести час для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Сприятливий день: 14 грудня

Несприятливий день: 9 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Лева

Тиждень для Левів виявиться напрочуд вдалим! Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності. Не залишайте його потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні та довготривалі стосунки.

На роботі справи також підуть в гору – ваші особисті проєкти дуже сподобаються керівництву. А отже не виключено, що на вас очікує несподіване грошове надходження.

Суботу проведіть наодинці зі своєю другою половинкою. Неділю проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки.

Сприятливий день: 12 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Діви

На Дів чекають нові справи цього тижня. Можливо, буде не просто зосередитися, але за умови, що ви все добре продумаєте, труднощів не виникатиме.

Якщо після роботи вас тягтиме поспілкуватися – віддайте перевагу рідним та близьким. Вони зможуть дати вам вдумливу пораду та озброїти підтримкою.

Також Дів підстерігатиме фінансова вдача – ймовірно дохід принесе робота, до якої ви приклалися ще давніше. Також високі шанси підвищень на роботі та добавок до зарплати. Вдома ймовірні приємні сюрпризи від близьких людей – чи то смачна вечеря, чи радісна звістка.

Сприятливий день: 11 грудня

Несприятливий день: 10 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Терезів

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в четвер вам вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. Намагайтесь проявляти ініціативність та брати на себе відповідальність.

Загалом же весь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб розпочати ті справи, про які ви давно задумувались, але не наважувались. Кінець тижня для вас мине у робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

А от вихідні краще присвятити лише собі. Згідно з прогнозом, суботу та неділю краще провести подалі від шумних та великих компаній. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тож саме час виправити ситуацію.

Сприятливий день: 12 грудня

Несприятливий день: 14 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Скорпіона

У Скорпіонів є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі та в родинному колі. У вирішенні особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах – постарайтесь розвинути впевненість у собі. У вас немає на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Вихідні ви проведете досить цікаво. В суботу вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. У неділю є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 11 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Стрільця

В той час, коли ваші друзі та колеги думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх і визнання. У фінансових питаннях вас чекає успіх/

Цей тиждень – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: роздайте старі речі, почистіть телефон від непотрібних листувань, видаліть фотографії, які ви ніколи не переглядаєте. Це допоможе вам очиститися внутрішньо і відкрити нову сторінку життя. У вас з'являться нові ідеї і сили, які неодмінно допоможуть вам в найближчим часом.

Вихідні краще провести у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках.

Сприятливий день: 9 грудня

Несприятливий день: 11 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Козерога

Цього тижня вас, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В інакшому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Також цього тижня потрібно проявляти неабияку витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця та не вступайте в конфлікти.

Ви будете відчувати моральне виснаження, яке саме собою не мине. Відмовтесь від додаткової роботи, за можливості візьміть собі додатковий вихідний та присвятіть час лише собі. Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздок чи шумних компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тиждень. Інакше ви будете відчувати втому ще сильніше.

Сприятливий день: 13 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Водолія

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте, адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опиниться велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

Не тримайте зла та образи на людину, з якою у вас не склалися хороші стосунки. Ваша посилена зосередженість на цій проблемі, лише погіршить стосунки. Втім, ви можете першими піти на контакт. Запросіть цю людину на каву, або ж просто напишіть їй, що вас турбує напруження між вами. Астрологи кажуть, що після першого кроку ситуація між вами неабияк зміниться.

Цього тижня варто утриматись від далеких подорожей. Просто побудьте вдома. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 12 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2019 для Риб

Цього тижня Риб краще не дратувати навіть жартома. Не беріть на себе надто багато завдань, які не встигнете зробити. Розділіть справи між близькими та подбайте про кожну дрібницю.

У другій половині тижня ваше самопочуття значно зміцниться, зросте апетит. Саме в ці дні є ризик швидко набрати зайву вагу. Якщо ви стежите за своєю фігурою, постарайтеся в цей період обмежувати себе в харчуванні і збільшити фізичні навантаження.

Для представників знаку, які чекають на зміни варто діяти вже і зараз. Якщо ви хочете поїхати за кордон, то ретельно сядьте і продумайте до деталей свій відпочинок.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 12 грудня