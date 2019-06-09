Гороскоп на тиждень 10–16 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різноманітний. Зверніть увагу на планування свого часу, адже кількість справ впродовж тижня буде неймовірною для кожного знаку Зодіаку. Читайте гороскоп на тиждень 10–16 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10–16 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 10 червня – 16 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Овна

Овни в червні будуть повністю занурені в домашні справи. На початку тижня зробіть вигідне придбання для облаштування будинку. Цього тижня ви налагодите стосунки з друзями та керівництвом, якщо раніше у вас були проблеми. Ті, хто планує розширення сімейства, можна очікувати зачаття.

Читайте також: Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради

Щоб не зруйнувати ідилію з коханою людиною, вам варто проявити терпіння і наснагу, намагайтеся не критикувати вашого партнера через дрібниці. В кінці тижня можливі непередбачені витрати на розваги, відпочинок, спорт. У цей час краще не робити великих інвестицій, не починати власну справу чи відкривати депозит в банку. Уникайте ризиків у фінансових питаннях.

Самопочуття у більшості Овнів буде дуже хорошим, і загрози для здоров'я малоймовірні.

Сприятливий день: 11 червня

Несприятливий день: 13 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Тельця

Головний меседж для Тельців цього тижня – пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити тиждень буде легше. Той ж, хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, може зіткнутися зі складнощами.

Читайте також: Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині

Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування

Сприятливий день: 11 червня

Несприятливий день: 14 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Близнюків

Вівторок – сприятливий день для планування найважливіших справ, робочих моментів, проведення нарад та переговорів. На роботі у другій половині тижня на вас очікують приємні несподіванки. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим керівництвом.

Тиждень подарує вам нові фінансові надходження, які варто витратити на відпочинок. Фінансів буде вистачати вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати. Зірки рекомендують Близнюкам подбати про зір. По можливості постарайтеся не піддавати очам підвищених навантажень, відмовтеся від читання при поганому освітленні й від тривалого перегляду телевізора.

Неділю проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе безліч задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. Привести тривожні думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та невеличкі прогулянки на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 10 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Рака

Завбачливість, стриманість та акуратність – це все, що вам потрібно впродовж тижня. Саме вони вбережуть від дрібних негараздів та збережуть душевну рівновагу.

Попереду у вас гарячий та насичений тиждень. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Середу та четвер присвятіть сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти чи невирішені питання.

Під час ранкової кави подумайте про свої плани і те, чого вам не вистачає на щастя. Загалом ж на Раків чекають цікаві вихідні.

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 15 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Лева

Пріоритетом нового тижня стане правильне планування часу на роботі і вдома. Варто уникнути непотрібних поїздок та зустрічей. Вам потрібно бути більше самостійним у прийнятті рішень, що стане вашою маленькою перемогою.

Новий тиждень подарує вам особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі не позичайте гроші. Є великий ризик потрапити у фінансову аферу або не отримати свої гроші назад взагалі.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 12 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Діви

Ймовірно, на тижні, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким Дівам у четвер випаде можливість взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати ваше фінансове становище, хоча і додасть втоми.

Не женіться за двома зайцями, а краще виконуйте справи одна за одною. Це ж стосується і будь-яких інших планів та дій. На амурному фронті на більшість чекає затишшя, а от сімейним парам може випасти на долю важлива розмова.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 13 червня

Несприятливий день: 16 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Терезів

У Терезів увесь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Плекайте в собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Будьте обережні з витратами – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки та смартфонів. Тож, якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку. В неділю ви можете придбати квитки за дуже привабливими цінами. Вихідні найкраще провести на природі, або ж у саду чи на дачі.

Сприятливий день: 16 червня

Несприятливий день: 11 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Скорпіона

На цьому тижні є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі і в родинному колі. У вирішення особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Запорука успіху – твереза голова і Скорпіонам цього тижня варто пам’ятати, як ніколи. При цьому тверезим астрологи рекомендують бути як у переносному, так і у прямому значенні цього слова.

Скорпіони зайняті тільки приємними думками і спогадами про побачення або зустрічі. Ви плануєте продовження стосунків і дуже ініціативні в цьому плані. Друга половина тижня сприятлива саме для романтичних вчинків!

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 15 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Стрільця

Цього тижня велику частину свого часу ви приділете особистим справам. Можливо, якась таємниця або прихованi чинники вiдносин захоплять вашу уяву. Участь в рiзних заходах виявиться корисною для розвитку дiлових зв`язкiв. До кінця тижня ви зможете в спокiйнiй обстановцi оцiнити свої позицiї i перспективи.

Якщо прикласти зусиль, у вас може з`явитися додатковий заробiток або нове джерело доходу. У середу можливi фiнансовi надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок та нових знайомств. Якщо ви хочете придбати якусь дорогу річ, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками та навчання.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 10 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Козерога

Козерогам цього тижня будуть характерні роздуми про життя, що неабияк відволікатиме від роботи та поточних справ. Аби не втрапити у неприємності через своє витання у хмарах постарайтеся добре сконцентруватися і відкласти філософський настрій до вечора.

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 16 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Водолія

Ділові справи цього тижня приречені на провал, але не беріть це надто близько до серця, оскільки вашої провини там не буде. Тим більше, ви ще отримаєте шанс доказати свої професійні вміння.

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей тиждень максимально спокійно: прогуляйтеся парком, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

Тиждень для Водоліїв буде активним та насиченим: чимало приємних зустрічей з друзями, очікуються вигідні ділові знайомства. Також не втратьте нагоду поїхати кудись з родиною – поїздка обов’язково буде вдалою.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 14 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 червня 2019 для Риб

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Сприятливий день: 14 червня

Несприятливий день: 15 червня