Гороскоп на тиждень 10-16 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку сприятливий майже до всіх, однак кожному треба докласти максимум зусиль, аби досягнути бажаного результату. Читайте гороскоп на тиждень 10-16 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати від найближчого тижня.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Овна

Початок нового тижня буде сприятливим для тих, хто не любить великої метушні та віддає перевагу спокійній вечері вдома. В особистому житті найімовірніше настане затишшя. Використовуйте цей час раціонально: займіться важливими справами, які ви повинні виконати до кінця року. Астрологи кажуть, що цей тиждень сприятливий для переїздів. Все почате має гарний шанс вдало завершитися. При прийнятті серйозних питань, старайтеся не приймати швидкі рішення. Ваше поверхневе судження щодо окремих людей у цей день, буде помилковим та піде не на користь.

Для Овнів новий тиждень – сприятливий час, щоб вийти за межі буденності і дати волю своїм мріям. Однак пам’ятайте, що одними лише думками все закінчувати не варто. Не забудьте втілити бажане в життя. Якщо хочете досягнути в особистому житті та на роботі чогось більшого – докладіть максимум зусиль, плідно працюйте та з чистим серцем насолоджуйтеся результатом.

Ймовірно, на вихідних, у вас буде можливість познайомитися з людиною, через яку вдасться знайти кращу роботу чи вирішити наболіле питання. Головне – будьте впевненими у собі та добрими до інших.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 13 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Тельця

Цього тижня уникайте галасливих компаній та проведіть час наодинці зі своєю другою половинкою. Вам неабияк потрібно використати цей час на спокій та тишу, щоб розставити пріоритети та визначитись, куди рухатись в житті далі. Приділяйте більше часу своєму партнерові та спробуйте відверто поговорити про ваші перспективи. Лише так ви зможете досягнути компромісу та зрозуміти, чи є вас разом майбутнє. Але при тому уберігайте стосунки від втручання сторонніх людей, а особливо родичів.

На роботі вам потрібно бути більш наполегливим та досягати поставлених цілей. Не відмовляйтеся від своїх ідей та планів, доведіть все до логічного кінця. Від шаленого темпу роботи та кількості невирішених завдань у вас "кипітиме" мозок, але зберіть себе в руки і, через деякий час, ви собі лише подякуєте.

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Намагайтеся не думати про цей не дуже простий період. Вам доведеться багато працювати, не виключено, що один із вихідних ви проведете саме на роботі. Але це принесе свої плоди в майбутньому, можливо, у вигляді підвищення.

Сприятливий день: 14 грудня

Несприятливий день: 16 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Близнюків

Загалом, для Близнюків тиждень буде цілком позитивним. Невеликі труднощі очікують лише тих, хто займається власним бізнесом. Однак, ви можете відшукати й інші варіанти для розвитку своєї справи. Керівництво спробує завантажити вас по-максимуму, однак ви отримаєте непогану винагороду за результати.

В середині тижня ви можете познайомитися з людиною, який ідеально доповнить вашу особистість. Поява спорідненої душі настільки захопить Близнюка, що він почне уникати друзів і рідних, проводячи час в романтичних пригодах. Сімейні Близнюки повинні звернути увагу на поведінку своїх дітей – не виключено, що їхні успіхи в школі трішки понизились.

Будьте обережні щодо свого здоров'я. Якщо ви працівник на виробництві, постарайтеся дотримуватися усіх вимог безпеки, необхідній у вашій професії. Забудьте на деякий час про розваги, а сконцентруйтеся на роботі. Невдала помилка може перекреслити всю виконану роботу, залишивши вас без похвали від керівництва і бажаної премії. Бізнесменам також не варто у всьому покладатися на партнерів, які можуть підставити вас заради особистої вигоди.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Рака

Цього тижня Ракам треба бути обережними з грошима, щоб через деякий час не сумувати через витрати на не надто потрібні вам речі. Астрологи не рекомендують вести справи, які стосуються нерухомості. Найімовірніше доведеться присвятити практично весь вільний час після роботи вирішенню особистих питань. У вас можуть виникнути цікаві ідеї для нових проектів. Не забувайте і не лінуйтеся скласти план для реалізації задуманого та подумайте, коли ви зможете взятися за справу.

На вихідних постарайтеся домашню роботу зробити в першій половині дня, решту часу приділіть собі. При першій можливості відправтеся з друзями в театр або кіно, чи пограйте у цікаві ігри. Проведіть цей день активно та корисно, але бажано не за роботою.

Ваша основна перешкода цього тижня – невпевненість у собі та власних силах. Невпевненість в собі викликає занепокоєння, страх і утримує вас від виконання своїх обов'язків і використання всіх можливостей. Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 16 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Лева

Цього тижня особливу увагу вам варто приділити вашій поведінці. У вас є реакції, від яких варто відмовитися, щоб зробити своє життя кращим. Також це добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Не виключені приємні знайомства. Амурні справи протягом тижня протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Зверніть увагу на внутрішню гармонію. Постарайтеся налагодити своє життя. Сміливо використовуйте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу. Не забувайте, що страх – найголовніший ворог, він не дозволить вам рухатися вперед. Важливо його перебороти та бути попереду нього.

Складіть план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів до кінця 2018 року. Затрачені результати принесуть хороший результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане. Вигідні дивіденди принесе час, який ви вкладете у навчання. Не відкладайте справи на новий рік, знайдіть цікавий курс в інтернеті, або ж запишіться на курси вивчення іноземної мови, про яку ви давно мріяли.

Сприятливий день: 12 грудня

Несприятливий день: 13 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Діви

Для Дів тиждень буде неабияк визначним. Якщо ви давно йшли до своєї мети, то вже наприкінці тижня зможете отримати хороші результати своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі великий прилив енергії та сил.

Вихідні дні сприятливі для туристичних поїздок. Оберіть нове місто та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще подорож запам'ятається, якщо ви виберетеся разом із колегами по роботі. Вікенд допоможе вам налагодити ділові контакти, які допоможуть у майбутньому в багатьох починаннях.

Будьте дуже уважними щодо власних коштів. Є велика ймовірність, що вас спробують обдурити або ж просто щось викрасти. Перебуваючи в людних місцях – ретельно слідкуйте за всіма своїми речами і не носіть із собою велику суму грошей.

Сприятливий день: 15 грудня

Несприятливий день: 11 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Терезів

Терези цього тижня можуть зітхнути з полегшенням: будь-як негаразди обійдуть їх стороною. Головну роль у відносинах буде грати довіра до вашого партнера. Дозвольте коханій людині хоч іноді проводити час у компанії друзів. Не псуйте відносини своїми ревнощами, щоб не погіршити новорічний настрій собі і своїй половинці.

Зірки кажуть, що Терезам обов'язково треба влаштувати собі відпочинок – в іншому випадку замість того, щоб зустрічати свято у веселій компанії, ви відчуєте неабияке бажання закритися вдома. Не проводьте вихідні дні лежачи на дивані. Ви справді добряче відпочинете, але втратите настрій і розпочнете новий тиждень без будь-якого ентузіазму.

Якщо у вас залишилися невиконані цілі, які ви ставили перед собою на початку 2018 року, докладіть зусиль, щоб довести все до логічного кінця. Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, що більша частина з них майже готова, залишилося ще трішки. Зберіть волю в кулак і приступайте до активних дій.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 14 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Скорпіона

Зірки рекомендують Скорпіонам цього тижня бути відповідальними. Доводьте почате до кінця і тоді успіх може посміхнутись вам. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе. Астрологи мають застереження щодо фінансових справ та рекомендують бути уважними, адже навіть невелика необачність може призвести до втрат.

Придивляйтеся до себе уважно протягом усього тижня. Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися.

Астрологи радять взятися за своє здоров’я – подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Сон, який присниться у середу може бути віщим, тому будьте до них особливо обачливими. П'ятниця – вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.

Сприятливий день: 12 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Стрільця

Для Стрільців особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться успіх у новому починанні. Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж. Вихідні дні проводьте більше з сім'єю або ж коханою людиною. Надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

У фінансових справах вас очікує успіх. Не виключено, що в кінці року вас очікує підвищення на роботі, але для цього потрібно буде проявити ініціативність та наполегливість протягом всього тижня. Не забувайте бути щирими та людяними. Проявлена доброта принесе вам великий заряд сили та внутрішнього спокою.

Астрологи рекомендують приділити увагу здоров'ю – особливо зубам. Четвер буде вдалим днем, щоб навідатися до стоматолога. Також достатньо уваги приділити раціону – уникайте неякісних продуктів.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 13 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Козерога

Козерогам варто взяти відпустку хоча б на декілька днів. Ваша дратівливість та вдома – пов'язані з тим, що ви не маєте часу на відпочинок та особисті справи. Обдумайте всі свої обов'язки на роботі та вдома і позбавтесь від непотрібного.

На початку тижня можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти, не відкладайте їх у довгий ящик, а одразу вирішуйте. Під час сварок не піднімайте голос та не переходьте образи. Це стосується як і роботи, так і особистого життя. Будь-які негаразди можуть негативно вплинути на ваше положення та стосунки.

У вівторок уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Тож зайвий раз не виходьте з дому з речами, за які ви найбільше переживаєте. Зустрічі та побачення краще влаштовувати на вихідних, але головне – не в п'ятницю. Цей день буде важким і розмова вам буде даватись дуже важко.

Сприятливий день: 13 грудня

Несприятливий день: 10 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Водолія

На початку тижня Водолія чекатимуть казкові моменти в особистому житті. Вони ще довго грітимуть душу теплими спогадами. Одиноких Водоліїв чекає перспективне знайомство, яке дуже швидко переросте у спільне проживання. Сімейним водоліям зірки рекомендують приділіть тиждень своєму особистому життю, пригальмуйте трохи з кар’єрою і займіться питанням розширення сім’ї, якщо в наступному році плануєте радіти народженню маляти.

Самопочуття Водолія не завдасть клопоту, якщо він зможе взяти себе в руки і позбутися від шкідливих звичок. Початок нового року, як ніякий інший час, сприяє позбавленню від згубних звичок. Будьте обережними в темний час доби, не дозволяйте собі безтурботно повертатися додому після опівночі.

Здоров’я Водоліїв підводити не буде. Навіть найскладніші завдання, і дедлайни на роботі не зможуть підірвати ваш імунітет. Якщо у вас буде час, не забувайте відвідувати спортзал. Найкращим вибором буде чергувати силові вправи і кардіотренування.

Сприятливий день: 11 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня 2018 для Риб

Увесь тиждень для Риб буде дуже напруженим. Найбільш проблемними темами цього тижня можуть стати партнерські відносини і кар'єра. З боку постійного партнера можуть бути деякі проблеми які залишать більше питань, ніж відповідей. Однак, не варто впадати в паніку, намагайтеся проявити холодний розум у таких ситуаціях. Аналіз та спокійна розмова зможуть врятувати вас від конфліктів та сварок.

Однак, цей тиждень дуже сприятливий для робочих поїздок, нових знайомств та навчання. У четвер будьте особливо уважні до будь-яких фінансових операцій. При обміні валюти вас можуть обдурити на велику суму, або ви можете втратити свій гаманець або банківську картку.

Також будьте обачними при вживанні алкоголю – реакція вашого організму на цей продукт може виявитися непередбачуваною і навіть невелика доза може привести до алкогольного отруєння.

Сприятливий день: 16 грудня

Несприятливий день: 11 грудня