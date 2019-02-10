Гороскоп на тиждень 11–17 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку радісний та успішний. Багатьох чекає успіх у всіх починаннях та справах. У вас покращиться самопочуття та настрій, ви зустрінете справжню любов і навчитеся правильно планувати свій час. Читайте гороскоп на тиждень 11–17 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде особливо визначним. Якщо ви хочете досягнути якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись першим результатом своєї праці. Старайтеся робити не все одразу, а поступово. Тоді кінцевий результат вас неабияк вразить. Якщо ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

У п'ятницю відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. Робіть тільки найважливіше та найнеобхідніше з того, що запланували протягом тижня. У суботу ви зможете вирішити найгостріші та нагальні проблеми, які вас давно турбують.

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Рекомендується цього тижня зосередитися на своїй роботі та особистісному розвитку. Вечірки та шумні компанії залиште до весни, а зимові вечори проведіть на користь книг та інших навчальних матеріалів.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Тельця

Астрологи пророкують Тельцям вдалий тиждень. Ви зможете досить легко впоратися з усіма поставленими перед вами завданнями. Якщо будете наполегливими та старанними, у вас з'явиться можливість переглянути свій статус на роботі і ще раз обговорити це з зацікавленими людьми. Новий тиждень дуже сприятливий для зміни професії чи просто місця роботи. Якщо вам боязно покидати свою зону комфорту, зберіть усю свою силу в кулак і подолайте страх на користь щасливого майбутнього. Отриманий результат вас дуже вразить і потішить.

Перша половина тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат. У середу присвятіть вечір найближчим друзям за чашкою запашного какао чи цікавого фільму в кінотеатрі. Щоб весело та незабутньо провести час – підіть на ковзанку, про яку ви так мрієте, навіть, якщо страшно. У веселій компанії ви подолаєте будь-які перепони.

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З четверга Тельці будуть почувати себе комфортно у всіх сферах життя. Проблеми зі здоров'ям вас не турбуватимуть, а фінансове положення буде, як завжди стабільним. Приймайте усі події вашого життя з вдячністю і не відмовляйте собі у задоволенні відсвяткувати власні досягнення.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Близнюків

Увесь новий тиждень сприятливий для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтеся сумнівів, не дозволяйте собі переживання через події, які від вас не залежать.

У середу ви відчуєте приплив бадьорості, що позитивно позначиться на вашій працездатності. Цей день сприятливий для занять спортом або прогулянок на свіжому повітрі. Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Близнюків на цьому тижні проблем не буде.

Наприкінці тижня стримайте свій запал і амбіції, а вільний час проведіть на самоті: почитайте, послухайте улюблену музику. В суботу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Рака

Цього тижня забудьте хоч на трішки про роботу та пошукайте натхнення, адже до робочого вигорання вам рукою подати. Якщо ви так і не встигнули скласти план на увесь рік, поставити цілі, то даний тиждень – саме для цього. Сядьте за робочим столом і спокійно подумайте над тим, чого б ви хотіли досягнути. Якщо ви ніяк не можете приступити до вивчення іноземної мови – попросіть друзів записатися з вами на курси, якщо вони також мають на меті вивчити мову. Плани, пов'язані з подорожами, самоосвітою та спортом – обов'язково реалізуються, якщо ви прикладатимете хоч трішки зусиль.

У вівторок у вас накопичиться безліч справ, половина з яких – вам точно непотрібна. Навчіться відсіювати те, що вимагає особливої уваги від непотрібного. Витрачайте свою енергію і сили раціонально. Якщо є можливість, зверніться за допомогою до колег, або ж до вашого партнера, якщо це стосується домашньої роботи. Ви зараз дуже вразливі, а надмірне навантаження зможе лише погіршити ваше психологічне здоров'я.

Вихідні проведіть у комфорті та спокої. Відмовтеся від вечірніх прогулянок, а вільний час присвятіть розмові з батьками чи перегляді культових фільмів, які нагадають вам ваше дитинство чи юність.

Сприятливий день: 16 лютого

Несприятливий день: 11 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Лева

Причиною невдач на цьому тижні може стати ваша зайва довірливість. Ви занадто довго вели себе за правилами, так що тепер пора дати вихід внутрішньому напруженню. Не бійтеся, що подумають ваші колеги чи друзі. Зробіть все так, щоб ніхто з оточуючих не постраждав. Зовсім відпускати гальма і втрачати контроль все ж не варто.

На роботі вам буде потрібна максимальна зібраність. Вам просто необхідно мобілізуватися і працювати навіть більше, ніж зазвичай. Від надмірної роботи, у вас з'явиться настрій та сили для домашніх справ. Постарайтеся не зациклюватися на якій-небудь проблемі, інакше від цього виявляться закинутими інші сфери життя.

Для самотніх Левів вихідні принесуть приємні сюрпризи. Почуття закоханості поглинуть вас з головою, а романтичні побачення принесуть масу енергії та сили на нові звершення. На День Святого Валентина вас буде чекати дуже приємний і водночас неочікуваний сюрприз.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 15 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Діви

Новий тиждень подарує вам гарні емоціїї. Ви будете перебувати в чудовому настрої, завдяки чому все заплановане виходитиме практично з першого разу. Якщо ви докладете певних зусиль, то перешкод в досягненні цілей не виникне. Це стосується і професійної, і особистої сфери.

У другій половині тижня з'явиться можливість реалізувати свої бажання і зробити відповідальні кроки. Ваша здатність знаходити правильні рішення і своєчасна підтримка близьких людей допоможуть створити відмінні передумови для майбутнього успіху.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви не в змозі самі подолати. Після відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Терезів

Цей тиждень обіцяє Терезам численні успіхи і перемоги, які дозволять зберігати гарний настрій та позитив. Проте у фінансовій сфері таких "успіхів" не передбачається. Будьте обережні з витратами та будь-якими фінансовими операціями, є ризик втратити чималу суму грошей.

На роботі на вас чекають кардинальні зміни, які підуть вам лише на користь. Ви зможете нарешті більше часу присвячувати тому, що вам дійсно подобається. Астрологи кажуть, що новий тиждень неймовірно успішний для самоосвіти чи покращення будь-яких навичок.

Окрім того, цей тиждень дуже сприятливий для далеких поїздок, як у справах, так і задля відпочинку. Якщо ви планували зі своєю половинкою зустріти романтично День Закоханих – тоді сміливо вирушайте у подорож. Якщо ви не можете обрати країну, куди полетіти, то Зірки обіцяють чудові емоції зустріти у Франції, Італії, Іспанії чи Польщі. Відпочинок дозволить повністю перезавантажитися та набратись нових сил.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Скорпіона

На Скорпіонів очікують яскраві та кардинальні зміни в житті. Творчі прориви перевершать усі ваші сподівання. На роботі ви знайдете нову подругу, з якою у вас складуться гарні відносини, відтак ви нарешті зможете перепочити та відновити свої сили після напружених робочих днів. Тепер кожен день приноситиме вам радість та гарний настрій.

Також Скорпіонам на роботі не завадить юридична безпека. Якщо у вас є справи чи проекти, які можуть принести шкоду вашій компанії, то їм потрібно приділити досить багато часу та постійно радитися із вищим керівництвом. Лише так ви зможете уникнути ймовірних проблем. Не ігноруйте дрібні проекти, вони зможуть зміцнити ваш професіоналізм та підвищити ваш імідж в колективі.

Гороскоп радить більше уваги приділити своєму здоров'ю та спланувати відпочинок на увесь рік вже найближчим часом. Відпустка на початку весни найкраще підійде для тих представників Знаку, які весь рік наполегливо працювали. До того ж, друга половина тижня сприятлива для купівлі квитків та бронювання житла. Не упустіть можливість спланувати відпочинок вашої мрії!

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Стрільця

На Стрільців очікують невеликі зміни в робочій сфері. На початку тижня ви зіткнетеся з тим, що всі ваші справи будуть розвалюватись на ваших очах. Але головне не панікуйте, якщо ви проявите силу характеру та витримку, то вже в другій половині тижня зможете все виправити та навіть досягнути успіху.

Астрологи рекомендують задуматись над відпусткою або хоча б додатковим вихідним. В напруженому робочому режимі ви зможете протриматись недовго, а отже сварки та конфлікти просто неминучі. Запланований відпочинок піде вам на користь, ви зможете навіть покращити власне здоров'я.

Тиждень вдалий для зміни іміджу, покупок одягу і відпочинку на природі. Фінансові плани можуть зірватися в останній момент. Якщо у вас є заощадження, то їх варто приберегти на незаплановані витрати по дому.

Сприятливий день: 16 лютого

Несприятливий день: 14 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Козерога

Після довгого спокою у Козерогів настане справжня буря! Це стосується як і роботи, так і особистого життя, тож цього тижня вам точно не доведеться нудьгувати. Вам вдасться реалізувати ті проекти, про які ви навіть не мріяли. Після таких феєричних злетів підвищення на роботі не змусить себе довго чекати.

Не забувайте про своє здоров'я. У шаленому темпі життя ви зможете дуже легко підчепити вірусне захворювання. Не ігноруйте перші симптоми застуди та негайно звертайтеся до лікаря. Козерогам варто переглянути свій раціон та виключити важку та жирну їжу.

Покладайтеся не на інтуїцію, а на поради родичів. Вихідні проведіть в компанії з близькими або другою половинкою. У день закоханих влаштуйте романтичну вечерю та спробуйте обговорити всі проблеми та конфлікти, які накопичилися за останній час. Це допоможе вам зберегти гармонію та довіру між вами.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Водолія

Цей тиждень для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете потішитися результатом своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

У вас виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга. Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуацію, перш ніж приймати поспішні рішення. Адже неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Якщо ж ви зачекалися змін в особистому життя, то є велика ймовірність, що вони стануться наприкінці тижня. Тож будьте напоготові!

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 11 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 лютого 2019 для Риб

В першій половині тижня Рибам рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття. У цей період астрологи радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: наприклад, зайнятися оформленням віз, бронюванням і купівлею квитків. Не зволікайте!

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні. Зверніть особливу увагу профілактичним заходам по боротьбі з хронічними захворюваннями.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування. І не забувайте про здоров'я, зараз воно дуже вразливе.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 13 лютого