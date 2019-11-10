Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку буде досить цікавим. Ви будете енергійними, працьовитими та активними. Читайте гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Овна

На Овнів цього тижня чекають вдалі покупки і насичені емоціями дні. У вас є чудовий шанс придбати нерухомість, автомобіль чи побутову техніку. Новий тиждень – вдалий час для інвестицій, від яких ви в майбутньому отримаєте чималий прибуток. Проте краще відмовитися від кредитів та позик, адже вони нічого доброго не принесуть.

На початку тижня ви будете себе не дуже добре почувати, тож не спішіть виконувати всі справи поспіль, адже вони будуть забирати у вас багато енергії. Однак ближче до вихідних ситуація покращиться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують надзвичайно цікаву посаду, від якої ви не зможете відмовитися. Ймовірно, вам доведеться звільнитися з попередньої роботи, пройти якісь тренінги чи курси.

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Рекоменується нікому не позичати гроші, навіть друзям: є велика ймовірність того, що вам ці гроші будуть дуже довго повертати. На вихідних зверніть увагу на своє здоров'я, можливо, воно трохи погіршиться, тож бережіть себе.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 17 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Тельця

Енергія Тельців увесь тиждень буде бити ключем та заряджати усіх навколо. Зірки благополучно будуть підвищувати вашу активність. Проте у вас можуть з'явитися заздрісники, які виведуть вас з рівноваги, і вам буде не дуже легко. Не засмучуйтеся, якщо ваше досягнення не оцінить керівництво. Повірте, вони все бачать. Незабаром усі ваші старання будуть оцінені належним чином. Головне – це результат, який допоможе вам розпізнати в собі гарні якості.

Субота – вдалий час для облаштування кімнати. Якщо ви довго хотіли, щоб ваша кімната набула нових барв – не баріться з дизайном. Купіть красивий вазонок, картину, новий тюль чи цікаві предмети інтер'єру. Цього дня не рекомендується відвідувати перукарню, адже цей день несприятливий для зміни іміджу.

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Мінус нового тижня в тому, що вам прийдеться "розриватися" між роботою та власним помешканням. Вдома буде надто багато справ, які ви не встигатимете осилити, на роботі справи йтимуть в шаленому потоці, тож вам доведеться перепрацьовувати. Однак не зважаючий на швидкий темп життя, вам вдасться все осилити та подолати.

Сприятливий день: 14 листопада

Несприятливий день: 12 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Близнюків

Початок тижня для Близнюків буде трохи важким. Все до чого ви братиметеся, вилітатиме вам з рук і не буде приносити жодного результату. Робота виснажуватиме, а вдома не захочеться нічого робити. Багато ваших планів не здійсняться. Стосунки з коханою людиною теж не будуть ідеальними, у вас часто виникатимуть ревнощі та безглузді причини для сварок.

Будь-який вихід в театр, гості чи кав'ярню на чашку кави з друзями обернуться для вас розчаруванням і "виб'ють" вас із колії. Рекомендується приділити свій час чомусь красивому, затишному та цікавому. Будьте обережними у спілкуванні – можливі конфлікти на рівному місці.

Вихідні підуть на покращення. В суботу ви будете енергійні та веселі. Рекомендується весь день приділити генеральному прибиранню. Можливо, більшу частину дня ви витратите на дурниці, але в загальному вихідні вийдуть продуктивними.

Сприятливий день: 14 листопада

Несприятливий день: 12 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Рака

Тиждень для Раків може видатися трішки непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не переживайте, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

В середині тижня робота буде йти добре, вам буде все вдаватися. Також тиждень вдалий для шопінгу. Потіште себе новим та модним одягом: прислухайтеся до своїх вподобань та купуйте те, що вам найбільше до вподоби.

У четвер подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодких напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. У п'ятницю ні в якому випадку не давайте свої гроші чужим людям, це для вас може погано обернутися. Ваші друзі шукатимуть у вас підтримки, не будьте до них байдужими та допоможіть їм у їхню скрутну хвилину своїм добрим словом та порадами.

Сприятливий день: 14 листопада

Несприятливий день: 12 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів – ідеальний період для завершення усіх справ, які у вас накопичилися останнім часом. Ближче до кінця тижня у вас, ймовірно, розпочнуться проблеми з керівництвом. У фінансовому відношенні тиждень обіцяє бути вдалим.

Не слід нехтувати і домашніми справами: на цьому тижні ви зможете вирішити багато важливих питань. У багатьох представників знаку буде сильне бажання змінити зовнішній вигляд – доведеться витратити чималу суму, але результат перевершить всі очікування.

На вихідних Левам рекомендується відвідати вечірку, прем'єру нового фільму чи цікаву виставку. Вам буде приємно надихатися мистецтвом та заряджатися позитивною енергетикою.

Сприятливий день: 14 листопада

Несприятливий день: 12 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Діви

Цього тижня Діви будуть боротися за професійний успіх і визнання. Зірки радять порахувати, хто вам винен гроші, хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, тож якщо збирались давно просити про підвищення зарплатні – робіть це сміливіше.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Після напруженого тижня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних. Ваш тиждень мине саме так, як ви спланували.

У другій половині тижня слід дотримуватися більш гнучкої поведінки в спілкуванні з коханим чи коханою. Надайте другій половинці можливість проявити себе, навчіться більше довіряти партнеру і погоджуватися з тим, що він пропонує. Подібна поведінка буде сприяти зміцненню ваших відносин.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 14 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Терезів

Новий тиждень для Терезів є сприятливим для спілкування з колегами та друзями. Астрологи рекомендують частіше гуляти з друзями. Таким чином, ви зможете знайти рішення у складній ситуації, яка виникла на роботі. Якщо ви будете докладати усіх зусиль та старатися – не виключене навіть підвищення на роботі. Самотні Терези можуть цього тижня зустріти свою другу половинку.

Жінкам рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Також відмовтеся від будь-яких фінансових операцій – не виключені великі втрати коштів або обман недобросовісних людей.

Не намагайтеся вияснити стосунки зі своєю другою половинкою, аби не втратити свій настрій. Якщо вас запросять разом на день народження чи просто в гості – беріть з собою кохану людину і всі проблеми зникнуть.

Сприятливий день: 15 листопада

Несприятливий день: 16 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Скорпіона

Тиждень для Скорпіона принесе безліч дрібних проблем, які обов'язково треба вирішити. Можливо, ви витратите безліч сил та енергії, які уже не повернуться. Знайдіть час для себе: подумайте про відпочинок, здоров'я та дім. Великою розрадою для вас стане ваша друга половинка, яка наділятиме вас вірою на нові звершення.

Серед тижня, ні в якому випадку нікому не позичайте грошей. Не беріть на себе важливі обов'язки. Розділіть їх між друзями чи колегами. Ваші близькі шукатимуть у вас підтримки та допомоги, тож приділіть їм час на душевну розмову.

Наприкінці тижня подбайте за своє здоров'я, адже надалі у вас можуть виникнути проблеми. Постарайтеся не нервуватися через все, що відбуватиметься у вашому житті. На вихідних у вас може виникнути новий роман, який дуже вплине на вашу роботу.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Стрільця

Астрологи рекомендують Стрільцям не бути лінивими увесь тиждень, адже на вас чекає приємна перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові та складні проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру чи захочете змінити місце роботи.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви вже набрали зайву вагу, від якої вам буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Козерога

Новий тиждень у Козерогів розпочнеться із робочих поїздок, тож цілком можливо, що у вас виникнуть ускладнення в поїздках: ваш транспортний засіб зламається або ж потребуватиме ремонту. Якщо у вас є можливість відкласти поїздку, то краще так і зробити, щоб не ускладнювати собі життя.

Якщо ви зачекалися змін в особистому житті, то ймовірно, вони стануться наприкінці тижня. Будьте уважними на роботі, адже вас можуть чекати неприємні зміни через вашу розгубленість. Будьте відповідальним працівником та старанно виконуйте свої завдання і підтримуйте дружні стосунки з колегами.

Астрологи рекомендують переглянути своє харчування та додайте в режим дня фізичні навантаження. Результати не змусять себе довго чекати. Не забудьте якнайшвидше записатися у зал.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 16 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Водолія

Тиждень для представників знаку буде вдалим та цікавим. Вам вдасться те, що раніше здавалося вкрай важким. Це чудовий час для наведення порядку в будинку, на роботі та в думках. Проведіть один день без гучних компаній та друзів та спробуйте зосередитись лише на власних потребах. Рішення, яке ви приймете в такій обстановці – обов'язково принесе позитивні зміни у ваше життя.

У спілкуванні з коханою людиною будьте добрішими, зважайте на її думку, інакше ваші відносини неминуче зіпсуються. Не допускайте втручання у ваші стосунки чужих людей та родичів. Зайве обговорення вашого життя можуть лише поглибити конфлікт та загострити його.

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Кінець тижня присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень. Ви не лише психологічно потребуєте відпочинку, а й фізично також.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 11 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Риб

Новий тиждень для представників знаку ідеально підійде для зміни іміджу. Якщо ви давно мріяли змінити зачіску або стиль у одязі – звертайтеся за послугами стиліста. Ви будете приємно здивовані від отриманого результату. Ваш настрій від зовнішньої зміни себе набагато покращиться, вдома ви будете виконувати усі справи, а робота потішить приємними преміями.

Понеділок обіцяє цікаві події. Ви познайомитеся з харизматичними людьми, які стануть вам у нагоді в недалекому майбутньому. Не зациклюйтеся на роботі та фінансах, будь-які труднощі, які є у вашому житті зникнуть зовсім скоро. Проте вас не покине відчуття спокою, рівноваги та впевненості в собі.

На вихідних вас турбуватиме безсоння, тому постарайтеся перед сном провітрити кімнату. Будьте обережними з електроприборами та предметами побутової хімії.

Сприятливий день: 13 листопада

Несприятливий день: 12 листопада