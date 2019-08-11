Гороскоп на тиждень 12–18 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різний. На одних чекають приємні періоди в житті, іншим доведеться попрацювати над своїм настроєм, аби не зіпсувати стосунки з близькими. Читайте гороскоп на тиждень 12–18 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 12–18 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 12–18 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Овна

Четвер та п'ятниця – сприятливий день для планування важливих справ, робочих моментів, проведення нарад та переговорів. На роботі у другій половині тижня на вас очікують приємні несподіванки. Не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим керівництвом.

Тиждень подарує вам нові фінансові надходження, які варто зберегти на майбутній відпочинок. Фінансів буде вистачати вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати. Астрологи рекомендують Овнам подбати про зір. Постарайтеся не піддавати очам підвищених навантажень, відмовтеся від читання при поганому освітленні й від тривалого перегляду телевізора.

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Вихідні проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе безліч задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. Привести тривожні думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та невеличкі прогулянки на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 13 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Тельця

Новий тиждень подарує вам тягу до нових знань. Будь-яка інформація буде чудово засвоюватися, а нова справа буде приносити неабияке задоволення. В результаті, ви без особливих зусиль подолаєте навантаження, яке впаде на ваші плечі. Також цей тиждень стане вдалим для відряджень та ділових переговорів. За допомогою великого бажання і сили думки, ви зможете домогтися бажаного результату.

Якщо ви посварилися з коханою людиною, тиждень надасть чудову можливість, щоб помиритися. Проблем зі здоров'ям не передбачається. На вихідних можна влаштувати активний спосіб життя. Це допоможе спрямувати енергію в потрібне русло і позбутися від моральних навантажень.

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Зірки радять не сидіти вдома, а розважатися та отримувати нові враження. Відвідайте театр або сходіть на концерт.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Близнюків

Цього тижня забудьте про роботу та пошукайте натхнення, адже до робочого вигорання вам рукою подати. Якщо ви так і не встигнули скласти план, поставити цілі, то даний тиждень – саме для цього. Сядьте за робочим столом і спокійно подумайте над тим, чого б ви хотіли досягнути. Якщо ви ніяк не можете приступити до вивчення іноземної мови – попросіть друзів записатися з вами на курси, якщо вони також мають на меті вивчити мову. Плани, пов'язані з подорожами, самоосвітою та спортом – обов'язково реалізуються, якщо ви прикладатимете хоч трішки зусиль.

У суботу у вас накопичиться безліч справ, половина з яких – вам точно непотрібна. Навчіться відсіювати те, що вимагає особливої уваги від непотрібного. Витрачайте свою енергію і сили раціонально. Якщо є можливість, зверніться за допомогою до колег, або ж до вашого партнера, якщо це стосується домашньої роботи. Ви зараз дуже вразливі, а надмірне навантаження зможе лише погіршити ваше психологічне здоров'я.

Вихідні проведіть у комфорті та спокої. Відмовтеся від вечірніх прогулянок, а вільний час присвятіть розмові з батьками чи перегляді культових фільмів, які нагадають вам ваше дитинство чи юність.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Рака

Цього тижня у вас сприятливий час для здійснення важливих покупок. Це може бути машина, квартира, або ж новий будинок. У вівторок рекомендується активно провести час з друзями. Не бійтеся просити підтримку в інших, адже самостійно вам не вирішити усіх справ, які у вас накопичилися.

Постарайтеся не втрачати потік енергії, який буде вам притаманний увесь тиждень. Втім не втрачайте самоконтроль – перед прийняттям важливих рішень дайте собі хвилину на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменште шанси на помилку.

Якщо на вихідних, ви вирушите в дорогу, вам може неабияк поталанити. Є високі шанси, що під час далекої подорожі чи відрядження трапиться доленосна зустріч.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Лева

Цього тижня Левам варто зробити щось незвичайне і вирватися з рутини. Можете сміливо наважитися на новий крок у житті. Для цього, вам не обов'язково виходити з дому – важливо лише не засиджуватися на місці.

На роботі адекватно оцінюйте свої можливості. Не беріть роботу, яку не встигнете зробити, або яка вам буде не під силу. Перенавантаження може погано вилитися на вашому здоров’ї, а невиконані обіцянки – на репутації.

На вихідних Левам може не вистачити чутливості і гнучкості щодо свого обранця. Тим, у кого є діти, варто приділити достатньо уваги їхньому розвитку та відпочинку.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Діви

Цього тижня у вас досить часто буде змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок. Дівам потрібно знайти заняття, які повністю будуть направляти в приємне русло.

Також цього тижня вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, ви зустрінете цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити свою ситуацію.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Терезів

Не бійтеся, якщо в першій половині тижня у вас виникнуть фінансові труднощі, до кінця тижня вам вдасться знайти вихід з положення. З допомогою друзів, ви знайдете додаткове джерело доходів. Також не відмовляйтеся від вигідних пропозицій на роботі.

Увесь тиждень будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми. Не вимучуйте себе за один раз, краще декілька разів підіть в зал та розвантажте свої завдання.

У понеділок виконайте усі свої домашні справи, а в середу зробіть усі незавершені справи на роботі, суботу – присвятіть власним справам. Вас очікує успіх, а результат не змусить себе довго чекати.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Скорпіона

Не переживайте, якщо вам важко будуть даватися будь-які починання. Вже з вівторка все наладиться і ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радиться. Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з тверезим розумом.

П'ятниця стане вдалим днем для всіх справ, пов'язаних з законом та підписанням договірних зобов'язань. Ймовірно, ви отримаєте зарплату, або ж значну премію, в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Вихідні проведіть вдома за улюбленим фільмом або зберіться з друзями на пікнік. Також приділіть достатньо уваги вашому здоров'ю, адже через неправильне харчування, зовсім скоро з'являться порушення ораганізму.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 15 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Стрільця

Цього тижня успіх буде на вашій стороні. Якщо у вас є невирішені завдання чи робочі питання – новий тиждень дуже сприятливий для їх вирішення. Поставте собі нові завдання, але лише ті, які можна виконати найближчим часом. Від планів, які можуть почекати – краще утриматись.

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. Будьте обережні у власних висловлюваннях, щоб не спричинити сварку. На початку тижня ви зустрінете людину, з якою давно не бачились.

Фінансове положення не зазнає суттєвих змін. Зірки рекомендують переглянути свої витратити та зменшити їх там, де це можливо. Корисно буде зайнятись спортом, особливо на вихідних. Вихідні найкраще присвятити роботі по дому.

Сприятливий день: 17 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Козерога

Цього тижня приділіть час повністю собі. Вдалими будуть заняття на самовдосконалення – медитація, читання, афірмації та установки. Займіться вдосконаленням своєї оселі: придбайте нові елементи декору, купіть новий тюль чи придбайте красиві квіти у вазу. Козерогам без жодних ускладнень вдаватимуться організаторські справи та завдання та нові виклики.

Для того, аби ви досягли вагомих результатів у житті, вам доведеться піти на радикальні кроки. Просто перепакувати старі звички у нову обгортку не вийде – доведеться змінюватися. То ж уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.

На Козерогів неочікувано може навалитися потік емоцій. Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, а опісля сміливо відправляйтеся на прогулянку.

Сприятливий день: 16 серпня

Несприятливий день: 18 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Водолія

Цього тижня Водоліям важливо зібрати усі свої сили в кулак і йти до здійснення своїх планів. Уникайте інтриг, пліток та скандалів. Постарайтеся не втручатися у розмови, які не мають до вас жодного стосунку.

Якщо ви батьки, то на вихідних приділіть достатню кількість часу своїм дітям. Відправляйтеся з ними на прогулянку, підіть на мультфільм в кінотеатр чи спечіть смаколики разом. Постарайтеся разом з дітьми більше уваги звертати на дрібниці, які наповнюють життя щастям. Будьте щирими та турботливими.

Якщо ви вирішили приділити час своїй фігурі, то не обмежуйте себе в їжі повністю. Вживайте достатню кількість фруктів та овочів, пийте багато води, робіть повноцінні сніданки та не забудьте на деякий час відмовитися від газованих напоїв, солодощів, смаженого та копченого. Таким чином ви дасте своєму організму трішки відпочити та очиститися від шлаків.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 серпня 2019 для Риб

Новий тиждень для Риб пройде успішно та вдало. Усі завдання вам даватимуться легко, а керівництво буде вас хвалити та потішить премією. Однак вам варто вберегтися від необдуманих покупок. Не спішіть витрачати гроші, краще відкладіть їх, згодом вони вам ще знадобляться.

Також у вас настав час для побудови амурних справ. Якщо вас запросили на побачення – не вагайтеся, зорі сприятимуть тому, аби ваша зустріч була незабутньою. Суботу та неділю проведіть легко, приділіть достатню кількість часу на прочитання книг чи вивчення нових слів. Якщо маєте бажання провести день на самоті – то так і зробіть. Думки наодинці з собою дадуться вам на користь.

У неділю знайдіть час для духовності. Це може бути зустріч з подругою чи другом, який направить ваші думки у правильне русло. Прочитайте книгу, яка зможе впорядкувати ваші емоції. Також варто знайти час для повного релаксу.

Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 16 серпня