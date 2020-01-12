Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде досить позитивним і спокійним. Ви налаштуєте себе на робочий лад, вдома пануватиме гармонія і злагода, а всі ваші плани почнуть помало реалізовуватися. Читайте гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також: Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам не варто перекладати свої завдання на плечі інших людей. Не лінуйтеся докласти зусиль до того, щоб якісно виконати свою роботу. Цілком ймовірно, що знайдуться декілька колег, які будуть незадоволені вашим відношенням до роботи і пожаліються на вас керівництву.

В особистому житті не бійтеся приймати важливих рішень. Усі кардинальні зміни підуть вам на користь, наповнюючи вас новим ковтком повітря та енергії. Звільнившись від стосунків, які тягнуть вас вниз, ви знайдете гармонію та нове бачення того, що і яким чином ви хочете досягнути у своєму житті.

Зберігайте позитивний настрій та гострий розум і ви будете неодмінно задоволені отриманим результатом.

Читайте також: Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

Щодо здоров'я – можете бути спокійні. Навіть попри те, що на вулиці буде холодно і вітряно, ви не захворієте.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 16 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Тельця

Тельці увесь тиждень будуть дуже домашніми, свій вільний час вони проводитимуть вдома з хорошою книгою та за переглядом фільму. Відпочинок піде вам на користь і допоможе з новими силами взятися до проєктів, які ви запланували раніше.

Робота буде спокійною, ви будете насолоджуватися атмосферою, навіть, якщо у вас будуть горіти дедлайни. Якщо до вас звернуться за допомогою – будьте люб'язними і допоможіть своїй колезі.

У житті Тельців розпочнеться яскравий період, коли будь-які зміни у житті призведуть до радості та щастя. Вам варто бути лише цілеспрямованими та точно знати, що вам потрібно. Буде корисно побути наодинці зі своїми думками і запитати себе чого ви насправді чекаєте від стосунків зі своєю другою половинкою.

Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Для того, аби почувати себе бадьорим та повним сил вам потрібно займатися спортом та приділяти достатньо часу сну. Вам потрібно оточувати себе цікавими та позитивними людьми, для того, аби ваш настрій був завжди на висоті.

Сприятливий день: 18 січня

Несприятливий день: 13 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко будуть ображати оточуючих. На початку тижня ваші дії будуть трішки необдумані. Втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Атмосфера вдома буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 17 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Рака

На Раків чекає хороший період. На роботі зменшиться кількість справ, тож ви можете достатньо часу приділити домашнім завданням. Ви будете старатися цього тижня зробити більше, ніж можете.

В особистому житті перестаньте жити минулим. Повірте, на вас чекає світле майбутнє, тож не віддавайте увесь свій час на думки людей, які вже не буду присутні у вашому житті. Зосередьте свою увагу на планах, які ви собі поставили і сміливо крокуйте до їхньої реалізації.

Зірки підказують, що для того, аби максимум встигнути, вам варто мудро розпоряджатися власним часом та все зробити для того, аби бути задоволеним собою. Будьте чесними з собою і не занижуйте своїх можливостей.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 14 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Лева

Цього тижня Левам будуть важко даватися робочі завдання. Ви можете відчути злість і роздратованість на себе, тож вам прийдеться просити допомоги в колег. Але якщо ви повірите в свої сили, то у вас все неодмінно вийде. Головне – не здаватися.

Якщо ви ніколи не займалися йогою, то саме час записатися на курси. Йога – це дисципліна, яка допоможе вам досягнути душевної та фізичної гармонії. За можливості – більше займайтеся спортом. Фізичні навантаження допоможуть зміцнити м'язи та набратися енергії.

Якщо у вашому житті хтось буде поводитися з вами грубо та не ввічливо – не бійтеся йому про це сказати. Дайте чітко зрозуміти, що не будете ходити ні в кого на повідку, і тим самим, завоюєте авторитет та повагу в очах інших людей.

Сприятливий день: 18 січня

Несприятливий день: 15 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Діви

На початку тижня Діви будуть дуже емоційними. Вам буде важко увійти в робочий ритм, а навіть найпростіші завдання стануть для вас випробовуванням. Ваші близькі та рідні будуть неабияк здивовані вашою поведінкою. Для того, щоб не провести увесь свій час в ліжку, астрологи радять почати читати мотиваційні книги.

В середині тижня вам захочеться внутрішніх змін: змінити зачіску або оновити гардероб. Не бійтеся стригти коротко волосся, зміни вам підуть лише на користь. Щоб весело провести час, закличте друзів на чашку ароматного глінтвейну чи кави, поговоріть про плани на майбутнє та прогуляйтеся улюбленими місцями. На вихідних спробуйте приготувати кулінарний шедевр. Таким чином ви здивуєте свою сім'ю і зрозумієте, що вам все під силу, якщо є бажання і мотивація.

У суботу у вас знову може зникнути настрій. Швидше за все це викликано непередбаченими подіями. Однак не переживайте, вже ввечері для вас все складеться найкращим чином. Просто розслабтеся і довіртеся долі.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 18 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Терезів

У Терезів новий тиждень буде цікавим і натхненним. Вам буде здаватися, що ви досить невпевнені в собі, але швидко покидайте ці думки. Відкрийте мотиваційні матеріали, подивіться надихаючі відеоролики чи прочитайте психологічну книгу, яка допоможе вам покращити настрій.

У любовній сфері на вас чекають дуже приємні моменти. Зірки рекомендують вам більше прислухатися до свого партнера. Після відвертої розмови, ваші стосунки стануть міцнішими та надійнішими.

На роботі вас чекають сюрпризи. Це може бути пов’язано з вашою зарплатнею. Завдяки вашій плідній праці та старанням, ви отримаєте премію. Тиждень також є сприятливим для далеких подорожей. Якщо є можливість – плануйте поїздки за межі міста, або за кордон. Астрологи рекомендують відмовитися від польотів літаком.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 17 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Скорпіона

Новий тиждень принесе у життя Скорпіонів зміни. Якщо ви запланували подорож, то цілком ймовірно, що в період вашого відпочинку у вас виникне новий захоплюючий роман. Не бійтеся таких змін, вони підуть вам лише на користь.

Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують цікавий високооплачуваний проєкт. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Результат не змусить вас довго чекати.

У вівторок очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Контролюйте свої речі в громадському транспорті, адже можете натрапити на шахрая. У четвер імпульсивність і впертість загрожують посварити вас з близькими людьми.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 14 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Стрільця

Внутрішньо Стрільці увесь тиждень будуть дуже напружені. Вам потрібно трохи розслабитися. На роботі ви будете гучно заявляти про свої амбіції. Докладіть усіх зусиль, аби здобути першість у всьому, чим ви займаєтеся.

Якщо ваші стосунки з другою половинкою не у найкращому стані, то варто вам це обом обговорити. Ретельно подумайте над тим, що вас турбує і що ви хотіли б змінити. Це дозволить вам стати ближчими і покращити ваші почуття.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Турбуйтеся про імунітет і тепло одягайтеся. Уникнути стресу допоможуть дихальні техніки та медитації. Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 18 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Козерога

Сили Козерога до роботи зараз на піку. У вас з'явиться бажання активно відвідувати культурні заходи, знайомитися з творчими людьми, ходити на концерти та відвідувати світські заходи. Цей потік цікавих подій буде манити вас щоразу більше та більше. Можливо, це саме те, чого ви так давно шукали.

У самотніх Козерогів є велика ймовірність зустріти свою другу половинку. Від роботи ви будете отримувати задоволення. Всі завдання будуть вам під силу. Вас хвалитиме керівництво, колеги та друзі. Будьте старанними і не підводьте найближчих у майбутньому. Також вас чекає приємний сюрприз у вигляді фінансової винагороди. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу.

Залиште у минулому всі невдачі й поразки, напруженість, суперечки й нерви – насолоджуйтесь моментом. Нарешті настав час заспокоїтися й отримати задоволення від різних сфер життя.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 13 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Водолія

Водолії засиділися вдома та на роботі. Вам треба частіше гуляти та відвідувати цікаві місця. Ймовірно, вам вдасться познайомитися з цікавою особистістю. Якщо ви починаєте планувати подорож на наступний рік, то зірки рекомендують відправитися в екзотичну країну. Вам потрібні неймовірні враження.

Ви можете отримати ділову пропозицію, на яку погоджуватися одразу ж не варто. Добре зважте всі за та проти. Стримуйте емоції з людьми, які вас оточують. Будьте терпеливішими та не намагайтеся всіх критикувати.

Будьте уважними з їжею – уникайте смажених, пересолених страв та солодкого. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Сприятливий день: 15 січня

Несприятливий день: 17 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 січня 2020 для Риб

Новий тиждень буде вдалим для проведення важливих розмов. Цього тижня, ви як ніколи будете красномовними. Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх і заслужена фінансова винагорода.

Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Вірогідно, ви отримаєте винагороду, на яку навіть не очікували, проте не спішіть витрачати кошти. Рибам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 16 січня