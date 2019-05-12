Гороскоп на тиждень 13–19 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить цікавий та насичений. Майже усіх чекають приємні сюрпризи, збільшення фінансів та вдалий відпочинок. Читайте гороскоп на тиждень 13–19 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 13 –19 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Овна

Овнів чекає новий тиждень і насичений тиждень у всіх сферах, тож будьте максимально сконцентрованими та уважним весь час. На роботі на вас чекають нові починання та проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

На вихідних заплануйте відпочинок і забудьте на деякий час про роботу. Після відпочинку у вас з'являться нові ідеї та плани на майбутнє. Уже після кількох днів відпочинку ви зможете працювати краще та продуктивніше, аніж без нього.

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Астрологи рекомендують переглянути своє харчування та більше часу проводити на свіжому повітрі. Більше гуляйте, провітрюйте перед сном кімнату, поповнюйте водний баланс та обмежте себе від шкідливого харчування.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 15 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Тельця

В першій половині тижня ви будете дуже активними та енергійними. У вас все буде чудово виходити в професійній сфері, в особистому житті, вам буде легко даватися знайомство з незнайомими людьми, тому не дивуйтеся, що ви будете нарозхват у всіх. Друга половина тижня принесе вам деякий дискомфорт, адже ваші плани та справи, які ви повинні були зробити вийдуть з колії і ви втратите запал до роботи.

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Ви станете капризною і вимогливою. Щоб не засмучувати такою поведінкою своїх близьких, постарайтеся бути більш стриманою у своїх словах та діях. На деякий час ви втратите спокій та цікавість до свого життя впавши у невелику хандру. Вживайте більше фруктів, гуляйте на свіжому повітрі та читайте книги, щоб покращити свій настрій.

Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Тельців на цьому тижні проблем не буде. Бадьорість і енергію принесуть заняття спортом.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 19 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Близнюків

У Близнюків розпочинається плідний фінансовий період. На початку тижня ви отримаєте додаткові кошти, які можете сміливо витрачати на купівлю техніки, яка вам неабияк необхідна. Не забудьте про подарунки близькій людині та родині.

Завдяки вашій доброзичливості, ви зможете допомогти рідній вам людині у скрутний час. Намагайтеся уникати гострих дискусій на складні теми, адже багато справ вирішаться без вашої участі.

Не беріться за важку роботу, є ризик пошкодити хребет. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря п'ятниця і субота. Якщо є можливість відмовитись від транспорту – ходіть краще пішки.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 18 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Рака

Перша половина тижня пройде для Раків у спокійній атмосфері і подарує відчуття свободи, щастя і покращить ваші стосунки з людьми. Не будьте прихильниками швидких та різких рішень, адже вони погано вплинуть на ваші подальші дії в роботі, вибивши вас з колії. Не варто псувати стосунки з близькими людьми.

У другій половині тижня вас накриє хвиля тривоги та розчарування у всьому, що ви робите. Налаштуйте себе на правильний вектор, адже кожен досягає успіху по-різному. У вас є свій шлях і він не обов'язково повинен повторюватися з іншими. Дивіться на життя в правильному аспекті і постарайтеся скерувати хороші емоції у правильне русло.

Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо є така можливість. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 14 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Лева

Цього тижня успіх буде на вашій стороні. Якщо у вас є невирішені завдання чи робочі питання – новий тиждень дуже сприятливий для розв'язання усіх проблем. Поставте собі нові виклики, але лише ті, які можна виконати найближчим часом. Від планів, які можуть почекати – краще утриматись.

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. Будьте обережні у власних висловлюваннях, щоб не спричинити сварку. На початку тижня ви зустрінете людину, з якою давно не бачились.

Фінансове положення не зазнає суттєвих змін. Астрологи рекомендують переглянути свої витратити та зменшити їх там, де це можливо. Корисно буде зайнятись спортом, особливо у понеділок або вівторок. Вихідні найкраще присвятити роботі по дому.

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 17 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Діви

Новий тиждень для Дів буде дуже цікавим та насиченим. У вас буде натхнення та потяг зробити більше і більше. Не зупиняйтеся, а впевнено рухайтеся до своєї мети. Дивіться на все з оптимізмом і не переставайте вірити у себе.

Не розчаровуйтеся, що у ваших друзів є кохана і близька людина, а у вас – ні. Дайте собі трохи часу і зовсім скоро ви зустрінете людину, яка повністю змінити ваше життя у кращу сторону.

За можливості, на вихідних сплануйте з друзями подорож в теплу країну, адже ви усім своїм єством дуже хочете поніжитися на сонечку і відчути морський вітер. Забудьте про роботу і повністю погрузіться в атмосферу відпочинку та релаксу.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 17 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Терезів

Тиждень для Терезів дуже сприятливий у фінансовому плані. На вас очікує суттєве грошове надходження. Проте не варто скуповувати все, про що ви мріяли чи придумали собі – є ризик придбати неякісний товар. Відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

Тиждень вдалий для генерального прибирання та роботи. Астрологи рекомендують простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період також сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось небагато проблем, але навіть їх ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови з коханою людиною, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 13 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Скорпіона

У першій половині тижня у вас є всі шанси збільшити свої фінансові доходи. Астрологи пророкують вам романтичні враження і хороший настрій. Розділяйте свою радість з друзями, адже через деякий час вони можуть від вас відгородитися, а повернути вам їхню довіру та любов буде дуже складно.

Не забувайте про домашні обов'язки. Зберіть сили в кулак і зробіть усе необхідне, що від вас вимагається. Зробіть генеральне прибирання, помийте вікна, посуд, поскладайте речі в шафі. Тоді на душі вам буде спокійніше і ваші плани будуть проходити в правильному порядку з правильними пріоритетами.

Щодо здоров'я, то обмежте вживання їжі. Харчуватися потрібно, але не в таких порціях, як ви це робите. Скоротіть свою вечерю вдвічі. Від цього ваш сон та самопочуття вам подякують, адже ви відчуєте невимовну легкість та бадьорість зранку.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 17 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Стрільця

Тиждень для Стрільців пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть наповнені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться понаднормово працювати і затримуватись допізна. Результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення і покращите своє фінансове положення.

Вас очікують несподівані витрати на вашу оселю – ви придбаєте меблі або просто елементи декору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Утримайтеся від позик цього тижня, витрачайте стільки коштів, скільки ви заощадили.

Вихідні сплануйте у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Будьте дуже уважними, адже є досить висока ймовірність захворіти або навіть підхопити інфекцію. Якщо відчуваєте, що ваше здоров’я погіршилось – негайно зверніться до лікаря.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 14 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Козерога

Плідна робота вам принесе премію та похвалу від керівництва. Однак не варто одразу після цього бути надто самовпевненою. Вам завжди є що сказати, однак цього тижня вам доведеться більше слухати. Для початку ваших близьких людей, а пізніше і ваших друзів. Робіть висновки і рухайтеся в правильному напрямку.

Іноді корисно перестати боятися і зрозуміти, що ти сильніший, аніж здавалося. Не соромтеся звертатися за допомогою, адже ви можете отримати більше, аніж думали.

Вихідні для вас пройдуть дуже цікаво і насичено. Погода буде сонячною і теплою, тож сміливо телефонуйте друзям і вирушайте в ліс на пікнік. Заряд емоцій та позитиву вам гарантовані.

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 17 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Водолія

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 15 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 травня 2019 для Риб

Новий тиждень для Риб буде доволі складним. Ви дійсно не хочете викреслювати людину зі свого життя чи боїтеся її образити? Час дарувати подарунки не комусь, а самому собі. Наприклад, свободу від стосунків, які давно пора залишити в минулому.

Ви повністю зануритеся у роботу. Чудово, що ви настільки захопилися новим проектом, але він у вашому житті не перший і не останній. Зверніть увагу на справи, які для вас також важливі і які треба виконати в короткий термін. Згадайте, що таке пріоритети і спробуйте їх розставити. Якщо ви все будете виконувати по-порядку, навколо вас все оживе.

В кінці тижня вам треба відпочити та перезавантажитися. Ідеальний варіант – поїхати в якесь місто, в якому ви ще ніколи не були. Ви зможете відпочити та набратись нових сил.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 19 травня