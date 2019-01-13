Гороскоп на тиждень 14-20 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде дуже радісним на події. Більшість досягнуть небувалих успіхів на роботі та урізноманітнять своє особисте життя. Читайте гороскоп на тиждень 14-20 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Овна

Перша половина тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам неабияк легко та матимуть хороший результат. У середу або четвер присвятіть час навчанню або ж читанню нової книги.

На роботі спробуйте більше цінувати свій власний час. Не пересиджуйте по кілька годин та вчіться говорити "ні" на пропозиції, які будуть забирати ваш особистий час або ж навіть сон. Ви зможете працювати більше і краще лише тоді, коли навчитесь більше відпочивати та цінувати свої сили. Зовсім недавно на роботі ви припустились помилки, за яку вам соромно та за яку постійно нагадують колеги. Не переживайте і пам'ятайте, що все можна виправити, головне приділити час та трохи рішучості.

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Вихідні краще провести в оточенні друзів та близьких людей. Ідеальний варіант – поїхати в якесь місто, в якому ви ще ніколи не були. Ви зможете відпочити та набратись нових сил, що допоможуть вам у роботі.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 19 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Тельця

На початку тижня обов'язково думайте перед тим, щоб зробити щось чи сказати просто так. Якщо у вас є незавершені справи, то саме час розібратися з ними. Наприкінці тижня ви почнете загравати з колегами по роботі або ж просто зі своїми знайомим, астрологи кажуть, що робити цього не варто, адже таким чином ви втратите себе. Намагайтесь уникати будь-яких неофіційних зустрічей та пліток, особливо, якщо вони стосуються ваших колег або ж керівника.

Самотні представники знаку мають всі шанси зустріти свою другу половинку і вже наприкінці тижня піти на перше побачення. Не кидайтеся з головою в нові стосунки, а оцініть їх тверезо та зважте усі шанси на майбутнє

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Весь робочий тиждень буде для вас емоційно важким, однак на вихідних ви зможете розслабитися та як слід відпочити.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 18 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Близнюків

Початок тижня – час для змін, і вам не варто їх боятися! У вас буде багато зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Тому сміливо йдіть на контакт та не відмовляйтесь від запрошень на будь-які заходи.

На вихідних краще зосередитись на своїй зовнішності – підіть до косметолога або змініть зачіску. Також ці дні сприятливі для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

На цьому тижні є велика ймовірність кар'єрного росту. Натхнення для трудових подвигів ви знайдете на роботі – сам робочий процес буде приносити велике задоволення. Не ухиляйтесь від додаткових завдань – це принесе свої плоди вже найближчим часом. Наприкінці тижня у вас можуть виникнути дрібні фінансові проблеми, але вони не принесуть суттєвої шкоди вашому бюджету.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 17 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Рака

З вівторка по четвер забудьте про вирішення складних питань. В найближчий час гроші зникатимуть з ваших кишень, тільки через те, що ви не контролюватимете свій бюджет. Постарайтеся тверезо оцінити на що ви витрачаєте зароблені кошти та детально розписати куди вони "йдуть". Не забудьте, що окрім щоденних витрат, вам варто відкласти гроші на відпочинок, який вам дуже необхідний.

Також цього тижня варто зайнятись домом – прибиранням чи дрібним ремонтом. Вас очікує приємна новина, пов'язана із вашою квартирою чи будинком.

Вихідні проведіть з друзями та близькими за переглядом культових фільмів. Зваріть смачне какао чи глінтвейн для створення домашнього затишку та невимушеної атмосфери. В неділю ввечері влаштуйте своїй другій половинці романтичне побачення.

Сприятливий день: 18 січня

Несприятливий день: 16 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Лева

Новий тиждень буде сповнений хвилюваннями, які будуть пов’язані з вашим особистим життям. Вам може здаватися, що вас розлюбили або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Однак, не керуйтесь лише одними емоціями. Спробуйте вирішувати такі конфлікти, як і будь-яку проблему на роботі – спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Позитивною темою цього тижня може стати ваш особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі теж не позичайте гроші. Є великий ризик потрапити у фінансову аферу або не отримати свої гроші назад взагалі.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 19 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Діви

Перша половина тижня для вас пройде напрочуд легко. У вас буде гарний настрій до роботи, справ та знайомства з новими людьми. Якщо ви самотні, то вас очікує приємна для вас подія. Протягом тижня ви зробите багато запланованих подій у вашому календарі, що неабияк вас підбадьорить і подарує ентузіазм на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Навчання дозволить розширити кругозір та особистісний розвиток. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Також весь тиждень буде дуже сприятливим у фінансовому плані – особливо, для укладання договорів або інвестування. Водночас, варто бути дуже обережним з готівкою та обміном валют – ви можете потрапити в шахрайську схему і не зможете повернути собі кошти.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 18 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Терезів

Новий тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ви давно мріяли піти на курси або опанувати нову професію – час настав. Результати не змусять себе довго чекати – вже за кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому положенні.

На роботі вам доведеться вчитися казати "ні" додатковим навантаженням. Якщо будуть надходити схожі пропозиції – вони зможуть принести додатковий дохід, але будуть вимагати багато часу на їх виконання. Краще від додаткової роботи відмовитись взагалі, а вільний час присвятити лише собі.

Вихідні проведіть в компанії друзів. Є велика ймовірність, що ви познайомитесь з новими людьми і ці знайомство суттєво допоможе вам у майбутньому. Друга половина тижня сприятлива для великих покупок, особливо це стосується техніки.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 18 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Скорпіона

На початку тижня прикладіть максимум зусиль на роботі, щоб отримати гідну похвалу від керівництва і нарешті самоствердитися в очах інших людей. Сумлінно працюйте над своєю роботою та приймайте розумні рішення. Нікому не показуйте своїх емоцій, як би вам важко не було.

На вихідних станеться подія, яку ви дуже боялися, але вона принесе для вас найкращі результати. Також вас не покидатиме думка про те, щоб почати якесь навчання чи розширити свій кругозір.

Не забудьте більше уваги приділити вашому здоров'ю – відвідайте лікаря для обстеження, проводьте більше часу на свіжому повітрі та слідкуйте за своїм харчуванням. Якщо є можливість – залишіться вдома на кілька днів. Цей час краще присвятити рутинній домашній роботі та прибирання. Результат принесе вам задоволення і ви зможете добре відпочити від усіх проблем, які вас зараз оточують.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 17 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Стрільця

Цього тижня вам потрібно бути максимально уважним до фінансів. Перевіряйте детально рахунки та перевірте, чи не маєте ви боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті – можливий оман продавця.

В особистому житті у вас можуть бути неприємні сварки та конфлікти через те, що ви мало часу проводите вдома. Тож цього тижня краще цю ситуацію виправити – не затримуйтеся на роботі, ходіть на прогулянки разом із коханою людиною без друзів. Час проведений разом допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Друга половина тижня сприятлива для вирішення складної роботи, яка пов'язана із паперами. Вихідні проведіть в колі близьких другів та відмовитеся від шумних компаній.

Будьте уважні до свого здоров'я, адже можливе загострення хронічних хвороб – правильно харчуйтесь, відмовтесь від алкоголю та більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 18 січня

Несприятливий день: 17 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Козерога

Забудьте про безглузді розмови з непотрібними людьми та посиденьки після роботи. Не витрачайте намарно свій час. Контролюйте свою розмову і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може піти вам не на користь. Щоб якнайкраще провести тиждень – поставте чітку і зрозумілу ціль, яка є для вас важливою і посприяйте її виконанню.

Не відмовляйте собі у задоволенні витратити гроші на великі покупки. Цей тиждень для цього дуже сприятливий – куплені речі прослужать дуже довго.

Другу половину тижня потрібно провести у подорожі. Якщо є можливість – відправляйтесь у мандрівку.

Сприятливий день: 18 січня

Несприятливий день: 16 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Водолія

Новий тиждень буде багатий на бурхливі емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Самотні представники Знаку можуть закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості, яке поглинає повністю і з головою.

Ви можете самі стати ініціатором цього. Влаштуйте романтичну вечерю, приготуйте подарунки або просто проведіть вечір повністю наодинці – без телевізора та смартфонів.

Перша половина тижня дуже сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Ваша ініціатива отримає підтримку і ви зможете сміливо претендувати на підвищення. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища. Є шанс виграти або отримати несподіваний прибуток.

Вихідні – дуже сприятливий час для реалізації планів, пов'язаних з відпочинком. Планування або купівля квитків – обернуться успіхом і ви потрапите на дуже хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 15 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 січня 2019 для Риб

Тиждень буде для вас неабияк насиченим. Після важкого дня і робочого тижня, доля подарує вам прекрасну можливість для радості і задоволення. Ви будете задоволені матеріальним достатком, а також станом своїх справ, оточенням і самим собою. У вас з'явиться впевненість у собі і в завтрашньому дні. Скористайтеся цим мегапозитивним тижнем ​​і його можливостями.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Під час роботи в саду – будьте обачні з гострими предметами.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Можливо, в цей період вам захочеться внести деякі корективи в свій імідж: змінити зачіску або оновити гардероб

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 14 січня