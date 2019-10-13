Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде бурхливий на яскраві емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. У самотніх представників знаку може з'явитися друга половинка. Читайте гороскоп на тиждень 14 –20 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Овна

Тиждень для Овнів буде насичений важливими подіями. У вас будуть невідкладні справи пов'язані з фінансами, технологіями та документами. Середина тижня віщує самотнім парам зустріти людину, з якою вас будуть пов'язувати теплі стосунки впродовж довгого часу. Астрологи рекомендують контролювати свої емоції, аби не втрапити у сімейний скандал. Тримайте свої думки у балансі.

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Не виключено, що на вас чекатимуть сюрпризи: на роботі, вдома чи просто на вулиці. Ваш настрій буде щодня покращуватися, ймовірно, ви навіть захочете вийти зі своєї зони комфорту і таки запишитеся на плавання, йогу чи тренажерний зал.

Вашим стимулом до роботи стане чітке планування дня. Не ігноруйте тайм-менеджмент і ретельно складіть список справ один за одним.

Сприятливий день: 15 жовтня

Несприятливий день: 18 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Тельця

Тельцям цього тижня треба обов'язково думати перед тим, щоб щось зробити. Якщо у вас є незавершені справи, то саме час розібратися з ними. Наприкінці тижня ви почнете загравати з колегами по роботі або ж просто зі своїми знайомим, астрологи кажуть, що робити цього не варто, адже таким чином ви втратите себе. Намагайтесь уникати будь-яких неофіційних зустрічей та пліток, особливо, якщо вони стосуються ваших колег або ж керівника.

Самотні представники знаку мають всі шанси зустріти свою другу половинку і вже наприкінці тижня піти на перше побачення. Не кидайтеся з головою в нові стосунки, а оцініть їх тверезо та зважте усі шанси на майбутнє

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Весь робочий тиждень буде для вас емоційно важким, однак на вихідних ви зможете розслабитися та як слід відпочити.

Сприятливий день: 14 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків буде сповнений хвилюваннями, які будуть пов’язані з вашим особистим життям. Вам може здаватися, що вас розлюбили або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Однак, не керуйтесь лише одними емоціями. Спробуйте вирішувати такі конфлікти, як і будь-яку проблему на роботі – спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Позитивною темою цього тижня може стати ваш особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі теж не позичайте гроші.

Сприятливий день: 17 жовтня

Несприятливий день: 20 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Рака

Вас очікує надзвичайно позитивний тиждень, адже ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде більше, ніж достатньо справ, але ви зі всім впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Однак, не забувайте, що ви повинні бути пильними та якомога чітко формулювати вимоги до своєї роботи та інших. Ймовірно, вам запропонують цікавий проєкт, який вимагатиме відрядження на тривалий час. Не роздумуйте їхати чи ні, а сміливо вирушайте, результати вас будуть дуже тішити.

Ви зможете звільнитися від того, що гнітило вас у стосунках з другою половинкою. У сімейних представників Знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Домашні справи найкраще вирішити під кінець тижня – у п'ятницю, суботу присвятіть власним справам – покупками, зміні зачісці тощо. Якщо у вас є незавершені справи на роботі або ж не виконані обіцянки перед друзями – виділіть час у неділю. Вас очікує успіх, а результат не змусить себе довго чекати.

Сприятливий день: 15 жовтня

Несприятливий день: 18 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Лева

Цього тижня вам потрібно бути максимально уважним до фінансів. Перевіряйте детально рахунки та дивіться, чи не маєте ви боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті.

В особистому житті у вас можуть бути неприємні сварки та конфлікти через те, що ви мало часу проводите вдома. Тож цього тижня краще цю ситуацію виправити – не затримуйтеся на роботі, ходіть на прогулянки разом із коханою людиною без друзів. Час проведений разом допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Друга половина тижня сприятлива для вирішення складної роботи, яка пов'язана із паперами. Вихідні проведіть в колі близьких друзів та відмовтеся від шумних компаній.

Будьте уважні до свого здоров'я, адже можливе загострення хронічних хвороб – правильно харчуйтесь та відмовтесь від алкоголю.

Сприятливий день: 15 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Діви

Забудьте про безглузді розмови з непотрібними людьми та посиденьки після роботи. Не витрачайте намарно свій час. Контролюйте свою розмову і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може піти вам не на користь. Щоб якнайкраще провести тиждень – поставте чітку і зрозумілу ціль, яка є для вас важливою і посприяйте її виконанню.

Не відмовляйте собі у задоволенні витратити гроші на великі покупки. Цей тиждень для цього дуже сприятливий – куплені речі прослужать дуже довго.

Другу половину тижня потрібно провести у подорожі. Якщо є можливість – відправляйтесь у мандрівку.

Сприятливий день: 19 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Терезів

Новий тиждень буде багатий на бурхливі емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Самотні представники знаку можуть закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості, яке поглинає повністю і з головою.

Ви можете самі стати ініціатором цього. Влаштуйте романтичну вечерю, приготуйте подарунки або просто проведіть вечір повністю наодинці – без телевізора та смартфонів.

Перша половина тижня дуже сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Ваша ініціатива отримає підтримку і ви зможете сміливо претендувати на підвищення. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища. Є шанс виграти або отримати несподіваний прибуток.

Вихідні – дуже сприятливий час для реалізації планів, пов'язаних з відпочинком. Планування або купівля квитків – обернуться успіхом і ви потрапите на дуже хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 19 жовтня

Несприятливий день: 18 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Скорпіона

Тиждень для Скорпіонів пролетить дуже швидко – дні будуть наповнені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам трішки доведеться понаднормово працювати. Результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення і покращите своє фінансове положення.

Вас очікують несподівані витрати на вашу оселю – ви придбаєте меблі або просто елементи декору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Утримайтеся від позик цього тижня, витрачайте стільки коштів, скільки ви заощадили.

Вихідні сплануйте у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Будьте дуже уважними, адже є досить висока ймовірність захворіти або навіть підхопити інфекцію. Якщо відчуваєте, що ваше здоров’я погіршилось – негайно зверніться до лікаря.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 20 жовтня

Несприятливий день: 16 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Стрільця

Цього тижня вам потрібно обов'язково завершити усі справи, які накопичились впродовж половини місяця. Чим довше ви будете тягнути – тим більш негативними будуть наслідки. Особливо, це стосується роботи. Через невиконання обіцяних справ ви можете втратити довіру своїх колег та керівництва.

Відмовтеся від вечірок та гучних компаній. Присвятіть тиждень роботі, особистому життю та побуту. Ви зможете зміцнити стосунки із своїм партнером та проаналізувати ваше майбутнє. Нові знайомства не принесуть позитивного результату, але можуть викликати величезні ревнощі з боку вашої другої половинки.

Вихідні проведіть вдома і відмовтесь від далекої подорожі, адже можливі непередбачувані ситуації та навіть аварії. Власникам автомобілів потрібно бути дуже уважним на дорогах. Якщо є потреба – проведіть додатковий огляд вашого авто.

Творчі проєкти цього тижня допоможуть вам покращити ваше фінансове положення, а також налагодити ділові зв'язки, які вам допоможуть у майбутньому. Якщо ви перебуваєте в пошуку роботи – то цей тиждень дуже сприятливий для надсилання резюме та проходження співбесід.

Сприятливий день: 14 жовтня

Несприятливий день: 16 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Козерога

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Впродовж тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 18 жовтня

Несприятливий день: 14 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Водолія

Тиждень буде насичений позитивними змінами у вашому житті. На самотніх представників знаку у другій половині тижня очікують зрушення в особистому житті – ви проведете більше часу із людиною, з якою вже давно знайомі, і у вас зав'яжуться романтичні стосунки.

Перша половина тижня сприятлива для саморозвитку – частіше залишайтесь наодинці та більше читайте. Це дозволить вам скласти плани на майбутнє та визначити власні цілі.

Друга половина тижня також дуже сприятлива для вивчення чогось нового. Ті, хто давно думали над зміною професії, нарешті зможуть здійснити задумане.

Сприятливий день: 19 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 жовтня 2019 для Риб

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в середу вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. Намагайтесь проявляти ініціативність та брати на себе відповідальність.

Загалом же весь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб розпочати ті справи, про які ви давно задумувались, але не наважувались. Кінець тижня для вас мине у робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

А от вихідні краще присвятити лише собі. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тож саме час виправити ситуацію.

Сприятливий день: 20 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня