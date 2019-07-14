Гороскоп на тиждень 15–21 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різний, адже одних очікує спокійний та приємний тиждень, іншим же потрібно буде докласти максимум зусиль, аби досягнути бажаного результату. Читайте гороскоп на тиждень 15-21 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде успішним абсолютно у всьому. На роботі у вас нарешті закінчиться потік справ, які вам не подобалось виконувати, і ви зможете розмірено та спокійно приступати до виконання більш приємніших справ.

Більше часу спілкуйтесь із своїми колегами та дозвольте собі протягом робочого дня переключатись на бесіди або просто на каву. Це дозволить зняти градус напруги та допоможе вам розслабитись. А також ви зарекомендуєте себе не лише, як старанного працівника, а й як людину, з якою цікаво проводити час.

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У другій половині тижня будьте обережні з транспортом. Власникам авто краще не сідати за кермо в четвер, є великий шанс потрапити в аварію та витратити суттєву суму на ремонт автомобіля.

Сприятливий день: 16 липня

Несприятливий день: 21 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Тельця

Новий тиждень Тельцям варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Новий тиждень – це сприятливий час для лікування, профілактики захворювань та консультацій з лікарем. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря – вівторок і п'ятниця.

Також цей тиждень вигідний для вивчення чогось нового. Нові курси, вебінари чи марафони – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Результати не змусять себе чекати.

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Для представників знаку, які шукають роботу – очікуються приємні новини. У першій половині тижня сміливо надсилайте резюме, а друга половина тижня сприятлива для проходження співбесід.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 16 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Близнюків

В той час, коли ваші друзі та колеги думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх і визнання. У фінансових питаннях вас чекає успіх, тож якщо ви збирались давно попросити про підвищення зарплатні – робіть це сміливіше.

Цей тиждень – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: помийте вікна, викиньте або роздайте старі речі, почистіть телефон від непотрібних листувань, видаліть фотографії, які ви ніколи не переглядаєте. Це допоможе вам очиститися внутрішньо і відкрити нову сторінку життя. У вас з'являться нові ідеї і сили, які неодмінно допоможуть вам в найближчим часом.

Вихідні краще провести у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 15 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Рака

Новий тиждень для Раків пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть насичені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться багато працювати та, можливо, навіть затримуватись за роботою допізна. Але результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення або зможете покращити своє фінансове положення.

Вас очікують несподівані витрати на вашу домівку – ремонт, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Водночас вам варто утриматись від позик цього тижня.

На вихідні краще спланувати собі відпочинок у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Але під час подорожей на відпочинку на природі будьте дуже уважні. Одягайте верхній одяг, аби не підчепити кліща та якісне взуття, щоб не поранити ногу.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 21 липня

Несприятливий день: 15 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Лева

Новий тиждень буде насичений новими звершеннями та позитивними емоціями. Ви успішно закінчите справу, в яку вклали багато сил та часу.

Другу половину тижня присвятіть облаштуванню свого дому. Цей час дуже сприятливий для прибирання та дрібного ремонту. Можете сміливо здійснювати великі покупки, речі прослужать вам дуже довго і ви отримаєте велике задоволення.

Самотні представники Знаки будуть отримувати багато уваги від знайомих людей. Є велика ймовірність, що ваші стосунки складуться якнайкраще з людиною, яка живе поруч з вами. Сміливо запрошуйте її до себе в гості і не бійтесь діяти першим.

Не відмовляйтесь від відпочинку чи відвідування будь-яких заходів. Кожна така подія принесе вам масу емоцій та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, наразі вам потрібно більше часу приділяти собі та власному спокою і гармонії.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 16 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Діви

Цього тижня вас, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В інакшому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Також цього тижня потрібно проявляти неабияку витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця та не вступайте в конфлікти.

Ви будете відчувати моральне виснаження, яке саме собою не мине. Відмовтесь від додаткової роботи, за можливості візьміть собі додатковий вихідний та присвятіть час лише собі. Проводьте більше часу на свіжому повітрі та більше займайтесь спортом. Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздок чи шумних компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тиждень. Інакше ви будете відчувати втому ще сильніше.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 19 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Терезів

Цей тиждень може принести вам багато суперечок на роботі, навчанні та в особистих стосунках. Це буде вимагати від вас вміння швидко заспокоюватись й адекватно оцінювати ситуацію. Тож намагайтесь тримати свої емоції під контролем, аби уникнути загострення конфліктів.

Не бійтеся просити про допомогу в однодумців – самостійно ви не зможете слідкувати за всіма справами, чим підвищуєте лише ризик провалу.

В той же час це дуже сприятливий час в комерційному плані. Реклама та продажі будуть мати великий успіх. До того ж, можете сміливо робити дорогі покупки – гаджетів чи побутової техніки.

На вихідних сприятливий час для того, щоб провести ці дні з близькими чи друзями. Особливо будьте уважні до своєї другої половинки. Через вашу зайнятість він чи вона можуть відчувати власну непотрібність, що спричинить лише черговий скандал. Додайте трохи романтики – влаштуйте вечерю при свічках або просто влаштуйте довгу прогулянку вдвох. Навіть цього буде цілком достатньо, аби нагадати про вашу сильні почуття.

Сприятливий день: 21 липня

Несприятливий день: 18 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Скорпіона

Цей тиждень для Скорпіонів буде насиченим у всіх сферах, тож намагайтеся бути максимально сконцентрованим та уважним весь час. На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратись – залишайтесь на роботі довше, або й взагалі вийдіть попрацювати у свій вихідний. Це принесе свої плоди у вигляді підвищення зарплати або ж премії.

В особистому житті також не втрачайте пильність та самоконтроль. Не виключено, що у вас будуть конфлікти саме у другій половині тижня. Тож намагайтесь не перетворити дрібні сварки у гучний скандал, який погано позначиться на вашій довірі один до одного.

Приділіть багато уваги своєму здоров'ю та профілактиці хронічних захворювань. Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

Сприятливий день: 16 липня

Несприятливий день: 15 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Стрільця

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опиниться велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

Цього тижня варто утриматись від далеких подорожей, а от вибратися за місто – буде дуже доречною ідеєю. Особливо, на вихідних. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 17 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Козерога

Закоханих Козерогів чекає приємний сюрприз. Тож приділяйте багато часу вашій другій половинці та уважно слухайте. Можливо, ви почуєте про те, про що ваша друга половинка давно мріяла.

На роботі намагайтесь бути максимально сконцентрованими та зібраним, адже не виключені дрібні помилки, які можуть призвести до непорозуміння з колегами.

Перегляньте свій раціон. Можливе погіршення здоров'я саме через неправильне харчування та зловживання алкоголю.

Сприятливий день: 20 липня

Несприятливий день: 21 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Водолія

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. До того ж, на роботі не соромтесь просити порад колег та свого керівника – це допоможе вам досягнути нових висот.

Самотні представники знаку цього тижня мають всі шанси зав'язати цікаві знайомства. Тож від пропозицій відвідати вечірки чи просто прогулятися містом – не відмовляйтесь. На тих, хто перебуває у стосунках, чекають приємні сюрпризи від партнера.

Наприкінці тижня варто звернути увагу на своє здоров'я. Профілактичні заходи допоможуть уникнути загострення хронічних захворювань.

Сприятливий день: 16 липня

Несприятливий день: 15 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 липня 2019 для Риб

Цього тижня Риб краще не дратувати навіть жартома. Не беріть на себе надто багато завдань, які не встигнете зробити. Розділіть справи між близькими та подбайте про кожну дрібницю.

У другій половині тижня ваше самопочуття значно зміцниться, зросте апетит. Саме в ці дні є ризик швидко набрати зайву вагу. Якщо ви стежите за своєю фігурою, постарайтеся в цей період обмежувати себе в харчуванні і збільшити фізичні навантаження.

Сприятливий день: 19 липня

Несприятливий день: 20 липня