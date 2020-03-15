Гороскоп на тиждень 16–22 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде досить цікавим. Багатьом астрологи радять не приймати швидких рішень, бути відповідальними і обов'язково слідкувати за своїм здоров'ям. Читайте гороскоп на тиждень 16–22 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Овна

Для Овнів тиждень може принести багато суперечок на роботі, навчанні та в особистих стосунках. Це буде вимагати від вас вміння швидко заспокоюватись й адекватно оцінювати ситуацію. Намагайтеся тримати свої емоції під контролем, аби уникнути загострення конфліктів.

Не бійтеся просити про допомогу в однодумців – самостійно ви не зможете слідкувати за всією роботою, що підвищить лише ризик провалу. Можете сміливо робити дорогі покупки – гаджетів чи побутової техніки.

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Наприкінці тижня проведіть час з близькими чи друзями. Особливо будьте уважні до своєї другої половинки. Через вашу зайнятість він чи вона можуть відчувати власну непотрібність, що призведе до непорозуміння. Додайте трохи романтики – влаштуйте вечерю при свічках. Цього буде цілком достатньо, щоб нагадати вашій другій половинці про ваші сильні почуття.

Сприятливий день: 22 березня

Несприятливий день: 17 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Тельця

Небесні покровителі радять Тельцям цього тижня уважно стежити за собою і пам’ятати, що основа успіху – це самодисципліна. Вам буде легко виокремити те, що допоможе досягти бажаних цілей.

Можете очікувати на покращення умов праці та робочої атмосфери. Самотнім Тельцям варто звернути особливу увагу на коло спілкування, серед усіх знайомих вас може чекати ваше доля. Придивляйтеся уважно до тих, хто на вас палко дивиться і проявляє знаки уваги.

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Зірки застерігають Тельців від оформлення кредитів, боргів та інших особистих операцій з чужими грошима. Вихідні дні проводьте вдома. Зі спалахом коронавірусу не рекомендовано влаштовувати ніяких активних відпочинків та прогулянок в людних місцях.

Сприятливий день: 19 березня

Несприятливий день: 20 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам варто відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня можливі втрати і безглузді помилки. Зірки кажуть, що цей тиждень – не найкращий час для планування подорожей чи робочих поїздок. За можливості перенесіть зустрічі на невизначений термін, поки не внормується ситуація з коронавірусом.

Почніть інтенсивно займатися саморозвитком. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття.

У четвер уникайте суперечок і не провокуйте конфліктні ситуації з колегами та близькими.

Сприятливий день: 22 березня

Несприятливий день: 17 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 2020 для Рака

Раків чекає непростий тиждень. Вам доведеться долати одну перешкоду за іншою. Гороскоп попереджає про конфлікти, пов'язані з вашим надмірним прагматизмом та зацикленістю на матеріальному боці життя. Щоб зберегти нерви та сили, зірки радять правильно розставити пріоритети.

Насамперед розберіться в собі, почніть з самовдосконалення. Новий погляд на світ дасть позитивний поштовх, і все навколо почне змінюватися на краще. Проблеми перестануть здаватися такими глобальними, і Раки будуть радіти найпростішим речам.

Щодо здоров’я – будьте пильними та обережнішими. Не піднімайте важких предметів і відмовтеся від занять в спортзалі. Якщо вас давно щось турбує, не зволікайте і наприкінці тижня відвідайте лікаря. Також варто обмежити споживання алкоголю та шкідливої їжі.

Сприятливий день: 19 березня

Несприятливий день: 21 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 2020 для Лева

Пріоритетом нового тижня стане правильне планування часу на роботі і вдома. Варто уникнути непотрібних поїздок та зустрічей. Вам потрібно бути більше самостійним у прийнятті рішень, що стане вашою маленькою перемогою.

Новий тиждень подарує вам особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

У п'ятницю відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. У суботу ви зможете вирішити найгостріші та найважливіші проблеми.

Сприятливий день: 16 березня

Несприятливий день: 18 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Діви

Новий тиждень для Дів стане доволі завантажений. Ви станете залежними від ресурсів, бажань, зацікавлень, кола оточення. Якщо такий стан ви спостерігатимете за собою, то для того, аби не потрапити в рабство егоїстичних пристрастей, йдіть на поступки, догоджайте чужим запитам, однак робіть це щиро.

Забудьте про "я", пам'ятайте, що ви не самотні, у вас є люди, які готові прийти вам на допомогу, тому знайте, що є тільки "ми". Не можна допустити, аби матеріальні блага стали яблуком розбрату.

Об'єднуйтеся зусиллями, грошима, ідеями та натхненням. Це буде проявом сердечної любові стосовно людей не на словах, а на справі. Тиждень принесе вам успішний процес психологічного катарсису, ваша інтуїція працюватиме відмінно. Якщо вам кепсько на душі, прощайте своїх кривдників, тоді і вам простяться гріхи та образи нанесені іншими.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 22 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Терезів

Ритм життя вимагатиме повного включення в справи i стосунки. Намагайтеся зосередити свою увагу не тільки в дiловiй сферi, а й в особистому житті, адже можуть виникнути проблеми з тими, хто чекає вiд вас любовi i уваги.

Не плануйте цього тижня ніяких зустрічей. Краще взагалі утриматися від прогулянок. Якщо зустрічі стосуються роботи, то скористайтеся скайпом або ж листуванням у соцмережі.

Грошові питання i проблеми вирiшаться досить легко. Ви можете розраховувати на пiдтримку друзiв. Якщо у вас є кохана людина – зробіть їй подарунок. Цей вчинок лише зміцнить ваше кохання та довіру.

Сприятливий день: 18 березня

Несприятливий день: 20 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Скорпіона

Не приймайте надто поспішні рішення, спершу подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний тиждень, тому Скорпіонам треба як слід організувати свій графік, щоб все встигнути. Астрологи рекомендують уникати людних місць та великих черг.

Цього тижня зосередьтесь на своїй роботі та особистісному розвитку. Вечірками та шумними компаніями варто пожертвувати на користь книг та інших навчальних матеріалів.

Вихідні проведіть вдома, без жодного поспіху чи вирішення якихось робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал.

Сприятливий день: 16 березня

Несприятливий день: 18 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Стрільця

У вас можуть виникнути негаразди в особистих справах і це забере усі сили і виб’є з колії. Але не варто надто сильно засмучуватися, оскільки всі проблеми вирішаться.

Ще одне випробування для Стрільців – тримати під контролем свої фінанси. Ви звикли витрачати кошти не рахуючи скільки у вас ще залишилося, але саме зараз слід подбати про свої заощадження.

У середу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері. В кінці тижня стримайте свій запал і амбіції, а вільний час проведіть на самоті, почитайте, послухайте музику.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 22 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Козерога

Цей тиждень для Козерогів особливо успішний у фінансових справах. На вас очікують суттєвіші грошові надходження, які ви зможете відкласти на майбутню поїздку чи велику покупку.

Щоб цей тиждень приніс вам багато радості та позитивних емоцій, вам потрібно бути уважним та чуйним до оточуючих. Не забувайте про своїх друзів та близьких, найкраще якщо ви здивуєте їх символічним подарунком.

Наприкінці тижня вас очікують фінансові надходження, які варто витратити на відпочинок. Позитивною темою цього тижня може стати ваше особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

Сприятливий день : 19 березня

Несприятливий день: 22 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Водолія

Водолії цього тижня будуть більш емоційними та романтичними. У вас виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга. Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуація, перш ніж приймати поспішні рішення. Адже неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Цей тиждень також сприятливий для будь-яких фінансових операцій. Особливо цей час вдалий для оформлення страховки або документів на право власності. Якщо ви давно планувати оформити кредит, то найкраще це робити у вівторок.

У четвер певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на високому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 19 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня 2020 для Риб

Цього тижня Рибам потрібно бути впевненим у своїх діях і почуттях, щоб впровадити геніальні ідеї в життя. Через надмірну втому у вас з'явитися бажання все кинути, але не піддавайтесь таким слабкостям. За допомогою та підтримкою краще звернутись не до колег, а до найближчої вам людини.

Астрологи рекомендують Рибам відмовитися від будь-яких подорожей за кордон, навіть, якщо у вас є квиток на руках. Також обмежте своє перебування у місцях де є велике скупчення людей.

Якщо у вас є хронічні захворювання, то на тижні варто пройти додаткове обстеження, а також більше часу приділяти вашому харчуванню та фізичному здоров'ю.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 18 березня