Гороскоп на тиждень 16 – 22 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде цікавим та насиченим. Вас чекають багато перспективних ідей на роботі, прилив сил та натхнення у творчості. Читайте гороскоп на тиждень 16 – 22 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 16 – 22 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Овна

Цього тижня вам Овнам рекомендується завершити усі справи, які накопичилися впродовж останнього часу. Тиждень сприятливий для роботи, яка потребує максимальної концентрації вашої уваги. Якщо ви завершите усі справи, то відчуєте неабияке полегшення, у вас з’являться сили на нові досягнення.

Четвер сприятливий для втілення нових ідей на роботі, а в п'ятницю запишіться на курси про які ви давно мріяли. Успіх з навчанням не буде вас покидати до кінця року. У вас виникатимуть нові ідеї для реалізації цілей.

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Проблеми зі здоров'ям вас не турбуватимуть, фінансове становище буде стабільним, а кохана людина потішить вас сюрпризом.

Сприятливий день: 18 вересня

Несприятливий день: 19 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Тельця

Новий тиждень Тельців буде сприятливим для фінансів. Ви отримаєте певне грошове надходження на роботі у вигляді премії. Тиждень сприятливий для операцій з валютою. Оформлювати кредити, навіть, якщо у вас є нагальна потреба – краще не варто, є велика ймовірність втратити чималу суму грошей.

Завдяки вашій доброзичливості і доброму серцю ви зможете допомогти близькій вам людині. Намагайтесь уникати гострих дискусій на складні теми. Проявіть терпіння та зачекайте, коли перепалка згасне.

Згідно з гороскопом, на Тельців очікує успіх у всіх сферах життя. Це стосується захоплень, бізнесу і нових контрактів. Тиждень відкриє перед вами низку цікавих подій, які змінять хід подій в майбутньому. На вихідних відправтеся в гори, якщо цьому сприятиме погода.

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Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 19 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків буде дуже насиченим на роботі – у вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї записувати, щоб потім повернутися ще раз до їх розгляду. Не бійтесь пропонувати нові ідеї вашому керівництву та обговорювати з колегами, ви почуєте багато корисних порад. До того ж, зарекомендуєте себе як перспективного та амбіційного працівника.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розірвати стосунки варто в першій половині тижня. Гороскоп обіцяє Близнюкам прилив сил і натхнення у творчості.

Вихідні сприятливі для фізичних навантажень і спортивних змагань. Ви не нашкодите організму, якщо будете все виконувати розмірено і під керівництвом інструктора. В особистій сфері очікуються зміни, але не в кращий бік.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 22 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Рака

Ракам необхідно цього тижня слідкувати за власним здоров'ям. Сили вашого організму послаблені, відтак є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. Займіться профілактикою та зверніться до лікаря.

На жаль, проблеми у Раків будуть виникати на рівному місці, що особливо прикро. Щоб вирішити їх в екстреному порядку, знадобиться допомога друзів. Ситуація в особистому житті нормалізується лише тоді, якщо Раки підуть на поступки.

Фінансове становище на межі кризи, але бідність вам не загрожує. Будьте обережними при вживанні алкоголю. Реакція вашого організму на спиртне може виявитися непередбачуваною і невелика доза може спричинити алкогольне отруєння.

Сприятливий день: 17 вересня

Несприятливий день: 18 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Лева

У Левів буде досить метушливий тиждень, вам буде ніколи навіть пообідати. Зате результат від активної роботи виявиться приголомшливий. Ви отримаєте великий прибуток, який зможе поповнити ваші заощадження.

Зі здоров'ям нарешті все налагодиться і все, що вас турбувало нарешті мине, втім надалі будьте обережні. Для профілактики робіть спеціальні вправи та при першій потребі звертайтеся за допомогою до лікаря.

Відрядження, перельоти і подорожі на маленькі відстані – принесуть величезну кількість позитивних емоцій. В особистому житті на самотніх Левів очікують зміни. Всі вони будуть спрямовані лише у кращий бік, тож просто розслабтеся та отримуйте задоволення.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 22 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Діви

Перша половина тижня буде сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам дуже легко та матимуть хороший результат. Для розширення кругозору кожного вечора виділяйте пів години на читання та на вивчення іноземної мови.

Новий тиждень для представників знаку стане трампліном в нове і перспективне життя. Старт виявиться не таким важким, як здається. Навпаки, ви підніметесь до вершини успіху дуже швидко.

Покращити ваш настрій вам допоможуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами Діви на цьому тижні проблем не матимуть. Бадьорість принесуть заняття спортом, відпочинок і перегляд фільмів.

Сприятливий день: 17 вересня

Несприятливий день: 18 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Терезів

Цього тижня Терезам вдасться втілити в життя свою давню і заповітну мрію. Фінансові питання не будуть вас турбувати, а всі свої витрати ви будете ретельно контролювати. Перша половина тижня сприятлива для невеликих подорожей. Також не зволікайте з плануванням – рекомендується бронювати житло та купувати квитки за недорогими цінами.

Трішки нервів вам підсилить процес навчання та справи на роботі. Перед вами відкриються нові можливості, тому не бійтеся з цього брати максимум. Вам доведеться навчитися керувати власним часом і не витрачати його на непотрібні справи.

Не слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями. Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Сприятливий день: 20 вересня

Несприятливий день: 21 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам не варто чекати на легкий успіх, адже до заповітної мети треба йти з великими труднощами. Перша половина тижня – час для рішучих дій, не зволікайте! Ваша працьовитість та надмірна відповідальність принесуть свої плоди вже на початку жовтня.

У вас є велика ймовірність зустріти нових цікавих людей, тож вільний час проводьте не вдома, а у веселій компанії друзів. Погоджуйтесь на всі запрошення, розслабтесь та отримуйте задоволення від спілкування!

Фінансові питання потрібно вирішувати в кінці тижня. Не беріть кредитів та не позичайте нікому гроші, цей тиждень з вашими коштами потрібно бути особливо обережними. Походи в банк краще відкласти на інший тиждень, бо є ризик підписати невигідний договір.

Сприятливий день: 16 вересня

Несприятливий день: 18 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Стрільця

На цьому тижні очікуйте погану звістку, але її наслідки дуже швидко минуть. Друга половина тижня принесе у ваше життя кардинальні зміни, не сперечайтесь з долею і з вдячністю відносьтесь до будь-яких змін. Усі вони будуть мати лише позитивні наслідки.

Проаналізуйте усі свої помилки за останній час та уникайте їх у майбутньому. Також час сприятливий не лише для аналізу свої поведінки, а й своїх витрат. Вже найближчим часом на вас очікують незаплановані витрати, тож варто подбати про заощадження.

У стосунках з близькими вам людьми теж не все гладко – очікуйте на конфлікти та сварки. Зберігайте спокій та не робіть поспішних висновків.

Також не варто забувати про власне здоров'я. Варто сходити на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. В кінці тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також на вихідних чекайте приїзду гостей.

Сприятливий день: 20 вересня

Несприятливий день: 21 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів буде дуже насиченим на події. Більше покладайтеся на свою інтуїцію, особливо якщо рішення буде даватись вам дуже важко. Постарайтеся менше слухайте порад ваших близьких, які будуть намагатись вас уберегти від ризиків. Хоч в них і добрі наміри, вони можуть зіпсувати ваш успіх.

Понеділок – поганий день для підписання будь-яких документів, навіть незначних. Особливо, будьте уважні до фінансових операцій. Навіть таких дрібних, як зняття готівки.

Стосунки з близькими можуть бути зіпсовані ревнощами. Непорозуміння приведуть до сварки, можливо затяжної. Будьте до цього готові і зробіть все, аби уникнути найгірших наслідків.

Ваша працездатність буде низькою, ви будете сумувати за літом та втраченими можливостями. Перекладати обов'язки на когось із колег – не найкраща ідея, бо ви можете суттєво зіпсувати свою кар'єру.

Сприятливий день: 16 вересня

Несприятливий день: 18 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв – це період, коли ви будете наводити порядок у всіх сферах свого життя. Особисте життя ваше покращиться та вийде на новий рівень. Наприкінці тижня вас очікує романтичне побачення, яке змінить все ваше життя.

Ви з головою поринете у вивчення чогось нового і це змусить вас задуматись про зміну професії. Не зупиняйтесь на досягнутому і вже за зовсім короткий період часу ви зможете побачити результат. Своїми планами діліться лише з найближчими людьми.

Кінець тижня принесе Водоліям безліч позитивних емоцій та змін. Зараз ваше головне завдання – з вдячністю приймати все, що підготувала доля. Не відмовляйтесь від вигідних пропозицій та допомоги. Ваше життя налагоджується, головне, не зіпсуйте цей процес надмірною самокритикою.

Сприятливий день: 19 вересня

Несприятливий день: 21 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для Риб

Початок тижня для Риб буде не дуже втішним. Втім вже з середи все наладиться і ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радиться. Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з тверезим розумом.

Четвер – хороший день для всіх справ, пов'язаних з законом та підписанням договірних зобов'язань. На отримання прибутку можна розраховувати в п'ятницю і в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Вихідні ви проведете на відпочинку, найкраще обрати для цього водойми або басейни. Вам потрібен цей відпочинок, якщо не хочете зриватись на найближчих людей та колег. Також приділіть достатньо уваги вашому здоров'ю та заняттям спорту.

Сприятливий день: 16 вересня

Несприятливий день: 18 вересня