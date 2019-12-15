Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде досить цікавим. На багатьох чекають нові враження, справи, знайомства та поїздки. Везіння буде на стороні кожного представника знаку. Читайте гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Овна

Цього тижня в Овнів буде досить часто змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок. Вам потрібно знайти заняття, які повністю будуть направляти в приємне русло.

Також цього тижня вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, то зустрінете цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

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Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити свою ситуацію.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Тельця

Цього тижня Тельці будуть собою дуже задоволені, адже докладуть максимум зусиль, аби змінитися і покращити своє життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів та спокою – пустіть у хід свою харизму.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізувати свої дії та думки. Вам варто утриматися від непомірних навантажень. Тиждень буде вдалим для планування відпустки, хоч і короткотривалої. Вам потрібно змінити оточення і зарядитися новою енергією. Запросіть до себе в гості подругу з якою ви втратили зв'язок.

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Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня на вашій стороні, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Сприятливий день: 19 грудня

Несприятливий день: 16 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Близнюків

Якщо ви докладете зусиль – ваше особисте життя і справи підуть в гору. Ви станете більш енергійними та працьовитішими цього тижня. Зосередьтеся на роботі та на тих справах, які ви повинні обов'язково виконати. Ваша мобільність дозволить вам досягнути позитивних результатів.

Згідно з прогнозом, зірки будуть прихильні до вас у всіх починаннях. Увесь тиждень даруватиме вам радісні моменти. Постарайтесь до кінця тижня привести до ладу свої фінансові справи й не влазити в нові борги.

Вихідні подарують гарну нагоду – позбутися старого і впустити в своє життя нове. Зірки обіцяють нові знайомства з цікавими людьми, які з часом стануть вірними друзями. Ви зможете позбутися важкої ноші, яка давно сидить на вашій шиї.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Рака

Тиждень для Раків буде сприятливим у фінансовому плані. На вас очікує суттєве грошове надходження. Проте не варто скуповувати все, про що ви мріяли чи придумали собі – є ризик придбати неякісний товар. Відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

Тиждень вдалий для генерального прибирання та роботи. Астрологи рекомендують простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період також сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось небагато проблем, але навіть їх ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови з коханою людиною, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 19 грудня

Несприятливий день: 18 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Лева

Тиждень для Левів пройде трішки напружено. Увесь тиждень ви будете жити у конфліктах. На вас чекатимуть багато подій, зустрічей та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Також тиждень для Левів буде чудовою платформою для професійного вдосконалення, проте не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил. Зберіть компанію друзів та запишіться на плавання чи йогу. Щоб не відчувати себе втомленою, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У неділю правильно сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

Сприятливий день: 20 грудня

Несприятливий день: 21 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Діви

Ваша запланована відпустка буде зіпсута справами, які у вас виникнуть неочікувано. Проте не все так погано, адже вам запропонують очолити новий перспективний проєкт. Приймайте виклик, опирайтеся на свій досвід і ви досягнете значних успіхів. Витримка, делікатність та розсудливість – це три найважливіші якості, які вам знадобляться. Від правильно прийнятих рішень буде залежати ваше фінансове благополуччя.

На початку сплануйте свою зимову відпустку. Ви можете відправитися на невеличкий вікенд у Європу. Нові враження допоможуть вам налаштуватися на роботу з нового року з новими силами.

Ви зосереджені майже на всьому, що відбувається у вашому житті. На все потрібно витрачати багато сил, тому не забувайте про лікувальні трави та дієти. Для тих, хто планує вагітність, вихідні – найбільш сприятливі дні для зачаття дитини. Упродовж всього періоду вагітність буде успішною, а ваші роди будуть легкими.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Терезів

Новий тиждень Терезам принесе дуже багато дрібних проблем, які обов'язково треба вирішити. Можливо, ви витратите безліч сил та енергії, які уже не повернуться. Знайдіть час для себе: подумайте про відпочинок, здоров'я та дім. Великою розрадою для вас стане ваша друга половинка, яка наділятиме вас вірою на нові звершення.

Серед тижня ні в якому випадку нікому не позичайте грошей. Не беріть на себе важливі обов'язки. Розділіть їх між друзями чи колегами. Ваші близькі шукатимуть у вас підтримки та допомоги, тож приділіть їм час на душевну розмову.

Наприкінці тижня подбайте за своє здоров'я, адже надалі у вас можуть виникнути проблеми. Постарайтеся не нервуватися через все, що відбуватиметься у вашому житті. На вихідних у вас може виникнути новий роман, який дуже вплине на вашу роботу.

Сприятливий день: 20 грудня

Несприятливий день: 16 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Скорпіона

Цього тижня приділіть більше уваги вашим сімейним справам та спілкуванню з близькими. Також тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок, нових знайомств, прогулянок містом. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

Будьте уважні до своїх фінансів. Тож від великих або ж спонтанних покупок краще відмовлятися. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або відремонтувати. Не виключені зміни на роботі. Це продуктивні дні для пошуку роботи, розміщення резюме, проходження співбесіди.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців – успішний період для фінансових операцій. Складіть список усього, що ви давно планували купити і не відкладайте важливі покупки у довгий ящик. В особистому житті у вас буде насичений період. Ймовірно, вам треба буде прийняти рішення щодо остаточних стосунків з коханою людиною. Якщо ви відчуваєте, що хочете одружитися, не бійтеся сказати це своїй половинці. Якщо ж навпаки – не мучте одне одного, а поговоріть, як дорослі люди.

Робота вас приємно здивує. На вас не чекатимуть важкі завдання та невідкладні справи – все буде проходити спокійно і великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та керівництвом протікатимуть добре, однак не намагайтеся сидіти на двох стільцях поспіль. Не обговорюйте керівництво з колегами, а колег з керівництвом.

Астрологи рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації, зайнятися йогою чи записатися у спортзал.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 19 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Козерога

Цього тижня Козероги здивують усіх своїми організаторськими здібностями. У понеділок можете сміливо підписувати важливі документи, вирішувати фінансові питання чи переїжджати на нову квартиру. Усі масштабні події будуть вам на користь. Щоб досягнути успіху, вам треба проявити напористість та витримку. І не думайте, що у вас нічого не вийде. Просто докладіть трохи зусиль і будете здивовані результатами.

Уникайте конфліктів та суперечок. Не осуджуйте інших, а краще займіться собою. Подумайте, як правильно реалізувати поставлену ціль чи досягнути мрію. Вдома виділіть час на прибирання: поскладайте речі, які лежать не на своїх місцях, викиньте те, чим не користуєтеся і придумайте цікаві деталі, які освіжать вашу оселю.

На вихідних дозвольте собі відпочити душею та тілом. Якщо у вас є деякі труднощі у стосунках – не бійтеся їх обговорити. Після щирої розмови вам обом буде набагато краще. Зірки обіцяють вам потік енергії та хорошого настрою.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 22 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Водолія

Водоліям цього тижня обов'язково треба звернути увагу на проєкти, які пов'язані з освітою і спортом. У фінансовому плані вам допоможуть батьки, адже у вас виникне досить багато незапланованих витрат. Ймовірно, у другій половині тижня ви здійсните важливу покупку.

В кінці тижня можуть з'явитися деякі труднощі, можливі непередбачені витрати. У робочих питаннях потрібно проявити творчий підхід, будьте готовими до відрядження. Будьте обережні, проявіть вроджені працьовитість і відповідальність, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі.

Небезпеки для здоров'я у Водоліїв немає, втім варто ретельно про себе подбати. Ваш організм хоче трохи сонця і тепла, тому, якщо у вас є можливість – придбайте путівку в теплу країну і дозвольте собі трішки відпочити.

Сприятливий день: 17 грудня

Несприятливий день: 18 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня 2019 для Риб

Цього тижня Риби будуть дуже активні. У вас кожен день буде розпланований, а зустрічі з друзями принесуть вам багато радості та настрою. Астрологи рекомендують вам переглянути раціон харчування. Встановіть собі марафон хоча б на 7 днів і відмовтеся від жирної їжі, газованих напоїв та хлібобулочних виробів.

Також вам доведеться боротися зі своїм настроєм. Якщо вас накриває хвиля негативу, увімкніть свою улюблену музику, новий серіал, купіть книгу чи зустріньтеся з друзями. Пам'ятайте, ваші позитивні емоції – це запорука гармонії в особистому житті.

На вихідних не засиджуйтеся вдома. Телефонуйте друзям і вирушайте в невеличку подорож. Обмін думками з тими, хто поруч, має велике значення. Щастя полягає в тому, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю та друзями.

Сприятливий день: 20 грудня

Несприятливий день: 22 грудня