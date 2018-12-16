Гороскоп на тиждень 17-23 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку доволі напружений та складний. Незавершені справи на роботі вимагатимуть від вас повної віддачі, а вдома чекатимуть безліч додаткових робіт. Читайте гороскоп на тиждень 17-23 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати від найближчого тижня.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде неабияк бентежним. Переживання будуть пов’язані з вашим особистим життям. Вам може здаватися, що вас розлюбили або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Основне ваше завдання – не керуйтесь лише емоціями. Намагайтеся вирішити такий конфлікт, як і будь-яку іншу проблему на роботі – спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Позитивною темою цього тижня може стати ваше особистісний розвиток через активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та тому виду творчості, який вам найбільше подобається.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі теж не позичайте гроші. Є великий ризик не отримати свої гроші назад.

Сприятливий день: 17 грудня

Несприятливий день: 19 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Тельця

Тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ви увесь рік мріяли піти на курси або опанувати нову професію – завершіть свої плани до кінця. Результати не змусять себе довго чекати – вже за кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому становищі.

На роботі вам доведеться вчитися казати "ні" додатковим навантаженням. Вам будуть надходити пропозиції додаткового доходу, які будуть вимагати багато часу на їх виконання. Найкраще цього тижня від додаткової роботи відмовитись взагалі, а вільний час присвятити собі.

Вихідні проведіть за містом в компанії друзів. Є велика ймовірність, що ви познайомитесь з новими людьми і ці знайомства суттєво допоможуть вам у майбутньому.

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Проблеми з банками чи банківськими картками, які турбували вас останнім часом, нарешті завершяться. Друга половина тижня сприятлива для великих покупок, особливо це стосується техніки.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Близнюків

Близнюкам щодо фінансів цього тижня треба бути максимально уважним. Перевіряйте детально рахунки та перевірте, чи не маєте ви боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті – ймовірно вас ошукають.

В особистому житті зірки розповідають про неприємні сварки та конфлікти через те, що ви мало часу проводите вдома. Тож цього тижня краще цю ситуацію виправити – не затримуйтеся довго на роботі, присвятіть час коханій людині. Час проведений разом допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Друга половина тижня сприятлива для вирішення складної роботи, яка пов'язана із паперами. Вихідні проведіть в колі близьких друзів та відмовтеся від шумних компаній.

Будьте уважні до свого здоров'я, адже можливе загострення хронічних хвороб. Правильно харчуйтесь, відмовтесь від алкоголю.

Сприятливий день: 19 грудня

Несприятливий день: 20 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Рака

Раків чекає тиждень багатий на яскраві емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Самотні представники Знаку можуть закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості.

В середу влаштуйте романтичну вечерю, приготуйте подарунки або просто проведіть вечір повністю наодинці – без телевізора та смартфонів. Це допоможе вам згадати, чому ви досі разом і за що так любите один одного.

Друга половина тижня неабияк сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Ваша ініціатива отримає підтримку і ви зможете сміливо претендувати на підвищення. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища. Є шанс виграти або отримати несподіваний прибуток.

Вихідні – сприятливий час для реалізації планів 2018 року та плануванню цілей на 2019 рік. Планування або купівля квитків на відпочинок весною – увінчаються успіхом і ви потрапите на хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 19 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Лева

Астрологи рекомендують Левам відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності. На початку тижня можливі втрати і дурні помилки. Новий тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та генерального прибирання в будинку.

Також цей тиждень дуже сприятливий для вивчення чогось нового – проходження курсів або прослуховуванню мотиваційних лекцій.

Вам варто попіклуватись про власне здоров'я. В першу чергу, це стосується вашої роботи. Якщо ви почали відчувати, що починаєте перегорати, то візьміть цього тижня відпустку або хоча б два додаткових вихідних. Відпочинок допоможе налаштуватись на робочий лад і взятися до виконання обов'язкових справ з новою силою.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Діви

Початок тижня – час, коли ваші недоброзичливці будуть особливо винахідливими і активними. Зробіть все можливе, щоб зберегти свою репутацію на роботі, інакше ризикуєте втратити довіру в керівництва. Середина тижня буде вдалою. Ваше фінансове становище значно покращиться, вдасться отримати додатковий прибуток.

Якщо вам захочеться змін, змініть інтер'єр вашої квартири. Вихідні проведіть з із своєю сім'єю. Якщо між вами є якісь конфлікти – кінець тижня гарний час, аби їх вирішити.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 19 грудня

Несприятливий день: 21 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Терезів

Святковий настрій цього тижня вас не покине, на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Дивіться на свої справи з великим оптимізмом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення вашого творчого потенціалу, покращенню оптимізму і посиленню фізичної форми. Продовжуйте займатися спортом, відвідувати фітнес-центри і розважальні заходи.

Вихідні дні проведіть у компанії ваших колег з роботи і ретельно продумайте, як саме б вам хотілося провести корпоратив. Ця подія дозволить вам просунутись в кар’єрі, адже ви заведете дуже багато корисних знайомств.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 19 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Скорпіона

Присвятіть цей тиждень генеральному прибиранні в будинку. Викиньте усі старі речі, які ви протягом року не використовували, оновіть своє житло до приходу 2019 року. Постарайтеся зробити свій будинок більш святковою і затишною. Зміна інтер'єру подарує вам емоції та сили на нові справи.

Робота почне вас неабияк дратувати. Ви зіткнетесь з виконанням тих завдань, які абсолютно не хочете робити, а відмовитися неможливо. Наберіться терпіння та сконцентруватись повністю на завданнях. Якщо ви добряче постараєтеся, на вас буде очікувати фінансова винагорода.

Події цього тижня можуть вибити вас з рівноваги, але ви будете раді такому повороту подій. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу, враховуючи те, що в магазинах розпочалися новорічні знижки. Тож, не відмовляйте собі, а купіть річ, про яку давно мріяли, але жаліли коштів. Покупки на цьому тижні подарують масу позитиву.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Стрільця

Період з 17 до 21 грудня буде неабияк напруженим для Стрільців. На роботі потрібно проявити максимум зусиль та концентрації. Не виключено, що вам доведеться працювати понаднормово, але це принесе свої плоди у вигляді покращення фінансового становища.

В першій половині тижня подбайте про все, що стосується фінансів та побуту. Це сприятливий час для планування бюджету на 2019 рік та купівлі квитків за кордон, ймовірно, ви натрапите на хорошу гарячу путівку.

У другій половині тижня можливі незаплановані витрати на меблі чи похід до стоматолога. Намагайтеся не економити на своєму здоров'ї, адже в майбутньому витрати можуть сягнути космічних сум.

Не слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями. Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Сприятливий день: 22 грудня

Несприятливий день: 17 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Козерога

Цього тижня не забувайте про своїх друзів та близьких. Здивуйте їх незапланованою вечерю та символічними подарунками.

Подорожі та серйозні розмови чи переговори не принесуть бажаного результату в цей період, тож їх краще перенести на 2019 рік. Особливо несприятливі дні для ділових переговорів – середа та четвер. Наприкінці тижня, до вас, ймовірно, навідаються далекі родичі.

Астрологи рекомендують Козерогам, по-іншому поставитися до розподілу фінансів. Якщо у вас є мета – почніть відкладати гроші вже зараз. Від великих та габаритних покупок цього тижня варто відмовитись.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 21 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Водолія

Тиждень для Водоліїв виявиться напрочуд вдалим! Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності.

На роботі справи підуть в гору – ваші особисті проекти дуже сподобаються керівництву. Не виключено, що на вас очікує несподіване грошове надходження.

Суботу проведіть з близькими друзями. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. Неділю найкраще присвятити романтичній зустрічі.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 20 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня 2018 для Риб

Період з 18 по 21 грудня обіцяє для Риб багато несподіваних вчинків та поворотів долі! Будьте готовими, що ваше життя буде насиченим та вимагатиме від вас сил та енергії.

Єдина сфера життя, яка буде в спокої та гармонії – це робота. Приділіть більше уваги вашим стосункам – додайте до них трохи романтики, щоб нагадати партнеру про свої почуття. Самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку – це станеться на вулиці, тож будьте уважні.

Новий тиждень – вдалий період для зустрічей з друзями чи відвідування концертів. Задоволення принесе також заняття танцями чи спортом.

Сприятливий день: 22 грудня

Несприятливий день: 17 грудня