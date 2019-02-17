Гороскоп на тиждень 18–24 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку непередбачуваний та подекуди важкий. На одних чекають важкі будні на роботі, на інших – труднощі в особистому житті. Читайте гороскоп на тиждень 18–24 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Овна

Новий тиждень для вас буде дуже спокійним. Ви будете зосереджені на роботі і жодні чинники не будуть відаволікати вас від запланованих справ. Астрологи рекомендують приділити більше уваги спілкуванню з колегами та керівництвом. Через деякий час це позитивно позначитися на вашому іміджі.

В особистому житті на вас чекають деякі трунощі. Вам доведеться доводити своїй другій половинці правоту і відстоювати свою точку зору. Намагайтеся не загострювати вже існуючі конфлікти і вирішувати їх максимально спокійно.

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Кінець тижня дуже сприятливий для хобі, читання або ж вивчення чогось нового. В суботу сміливо вирушайте на шопінг або ж спробуйте поексперементувати зі свої зовнішнім виглядом.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Тельця

У найближчі дні вам необхідно бути дуже уважним до власного оточення і фільтрувати все, що вам говорять, адже насувається справжнє цунамі пліток та різноманітних домислів. Якщо будете вірити на слово усім – можете опинитися в центрі неприємної інтриги, де вас будуть використовувати. Таким чином, ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

Вихідні найкраще провести в компанії з друзів або рідних. Через вашу надмірну зайнятість на роботі, ваші особисті стосунки починають страждати. Тож виправляйте цю ситуацію і сміливо вирушайте разом на відпочинок за кордон або у будь-яке місто в Україні, в якому ви ще не були. Погода обіцяє бути теплою, відтак подарує вам незабутні емоції.

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На роботі намагайтесь контролювати свою емоції та не приймати поспішних рішень. Не виключено що вам доведеться приймати складні рішення щодо кадрових змін. Зважуйте усі аргументи перед тим, як приймати рішення, адже це матиме наслідки для всього колективу.

Сприятливий день: 22 лютого

Несприятливий день: 19 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Близнюків

Новий тиждень для вас буде наповнений позитивними подіями. Можливо, у вас з'являться нові знайомства, які переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Якщо ви миттєво закохаєтеся, то не варто при цьому забувати про виконання своїх посадових обов'язків. Можуть виникнути думки, що аспект вашої любові – ідеал, втілена досконалість, однак будьте обережними. В іншому випадку доведеться шукати нову роботу. Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Будьте обачними з засобами побутової хімії. Відмовтеся від будь-яких фінансових операцій. Не виключені великі втрати або обман недобросовісних колег.

Людям, схильним до агресивної поведінки буде важко себе тримати в руках, тож постарайтеся ні з ким не входити у конфлікт. На вихідних проведіть час з користю. Якщо ви давно хотіли відвідати картинну галерею або ж послухати класичну музику – беріть друзів і вирушайте за яскравими емоціями. Якщо ж у вас виникне бажання навчитися малювати картини, то не вагайтеся і підіть в магазин, в якому можете придбати фарби та холст. Результат вашої роботи вас неабияк здивує.

Сприятливий день: 21 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Рака

Новий тиждень для Раків буд дуже сприятливим для спілкування. Погода стане кращою, тож частіше виходьте з дому. Не виключено, що ви зможете таким чином допомогти собі в роботі і налаштувати себе на новий лад. Не виключене навіть підвищення на роботі, якщо ви будете прикладати максимум зусиль до того, що робите.

Ймовірно, на вихідних вас запросять на захід, на якому ви можете витратити забагато коштів. Тож не витрачайте протягом тижня багато грошей, зекономте фіксовану суму, яку плануєте витратити. Не варто в цей період витрачати заощадження, адже до кінця місяця вони вам ще знадобляться.

На вихідних – сприятливий час для будь-яких експериментів! У тому числі вдалими будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю. Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку – дочитайте книгу, яку ніяк не можете взяти до рук та сходіть на майстер-клас, який вам допоможе у майбутньому.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 19 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Лева

Астрологи рекомендують більше уваги цього тижня звертати на потреби оточуючих. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Протягом тижня відмовтеся від шумних компаній та вечірок. Рекомендується більше часу приділити сім'ї та дому. Корисно буде зробити генеральне прибирання та дрібний ремонт по дому.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Викиньте увесь одяг, який не одягаєте і не жалійте за ним. Після того, як викинете непотріб – у ваше життя прийдуть нові та кращі речі. Проявляйте турботу і піклування про близьких. Прохання про допомогу не відхиляйте, навіть якщо хтось просто хоче вилити душу.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 21 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Діви

Цей тиждень для працьовитих Дів буде найбільш сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня вас очікує суттєве грошове надходження. Також друга половина тижня сприятлива для будь-яких банківських операцій. Проте власні збереження краще не лишати на основній картці, є ризик їх втратити не по своїй вині.

Астрологи рекомендують у другій половині тижня запланувати свій найближчий відпочинок. Зокрема, цей період сприятливий для короткострокових поїздок. Зверніть увагу на те, що розташовано поруч з вашим містом та вирушайте в мандри. П'ятниця та субота сприятливі для купівлі квитків та бронювання житла.

Цей тиждень сприятливий також і для вашого здоров'я. Приділіть більше часу спорту, проводьте більше часу на свіжому повітрі і ваше самопочуття покращиться в рази.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Терезів

Новий тиждень подарує вам тягу до нових знань. Будь-яка інформація буде чудово засвоюватися, а нова справа буде приносити неабияке задоволення. В результаті, ви без особливих зусиль подолаєте навантаження, яке впаде на ваші плечі. Також цей тиждень стане вдалим для відряджень та ділових переговорів. За допомогою великого бажання і сили думки, ви зможете домогтися бажаного результату.

Якщо ви посварилися з коханою людиною, тиждень надасть чудову можливість, щоб помиритися. Проблем зі здоров'ям не передбачається. На вихідних можна влаштувати активний спосіб життя. Це допоможе спрямувати енергію в потрібне русло і позбутися від моральних навантажень.

Зірки радять не сидіти вдома, а розважатися та отримувати нові враження. Відвідайте театр або сходіть на концерт.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 21 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Скорпіона

Перша половина тижня забезпечить вам цілий спектр вражень. Якщо ви закоханi, то роман може різко піти вгору. Справи йтимуть добре, однак варто творчо пiдiйти до вирiшення питань. Бажано наповнити своє життя великим різноманіттям справ, поєднувати дiловi питання зi спiлкуванням та iншими задоволеннями.

Ви можете зустрiти людей, з якими вас пов'яжуть спiльнi проекти або бiльш iнтимнi почуття. На вас чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Якщо докласти зусиль, то вам вдасться зробити його більш гармонійним. Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати його приємним сюрпризом.

На початку тижня не плануйте дорогих покупок. У п'ятницю можна очiкувати фінансових надходжень.

Сприятливий день: 23 лютого

Несприятливий день: 18 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Стрільця

До кінця тижня вам варто завершити усі починання, які накопичилися за останній час – в робочих питання та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність і не бійтеся експериментувати.

Ваша рішучість також вам зіграє на руку і в особистих та любовних питаннях. Самотні Стрільці мають усі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 20 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Козерога

Козероги увесь тиждень можуть бути спокійними – дні будуть дуже вдалими, тож більше приділяйте часу саме плануванню. Постарайтесь уникнути дискусій та розмов на погані теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Чимало проблем на роботі може спричинити ваша балакучість та тяга до інтриг. Ви будете часто запізнюватися, не встигати виконувати справи та забувати про важливі речі. Щоб оминути будь-які перепони вам не обійтися без почуття гумору. Ставтеся до усього легко та не створюйте лишніх проблем.

З наближенням вихідних, ваше життя неабияк завирує. У вас з'являться конкретні цілі та шляхи до їхнього досягнення. У суботу не варто витрачати час на гаджети та інші другорядні справи. Подивіться з коханою половинкою фільм, або ж усамітніться з книгою. У неділю на вас чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 21 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Водолія

Водоліям рекомендують приділити більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими. Тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові матеріальні надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок та нових знайомств. Якщо ви хочете придбати якусь дорогу річ, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками та навчання.

Також упродовж тижня Водоліям можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей – ці справи супроводжуватиме успіх і вони принесуть позитивні плоди.

Сприятливий день: 22 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 лютого 2019 для Риб

Цього тижня намагайтеся не приймати поспішних рішень – приділяйте більше часу на кожен вибір щодо події та планування. По можливості, не приймайте ніяких важливих рішень – ні на роботі, ні вдома.

Самотні Риби мають великі шанси зустріти своє справжнє кохання. А от у тих, хто вже має стосунки, цей тиждень дуже сприятливий для романтичних вчинків та вирішення будь-яких конфліктів.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити кошти, які вам знадобляться у майбутньому. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся, можливо, що зміни підуть лише на користь.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 18 лютого