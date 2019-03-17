Гороскоп на тиждень 18–24 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить позитивний. Майже усіх чекає успіх на роботі та справах, нові враження, шалена мотивація до життя та реалізація планів. Читайте гороскоп на тиждень 18–24 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 18-24 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде дуже насиченим та приємним. Ви познайомитеся з новими людьми, які вас мотивуватимуть на досягнення нових цілей. Погода стане кращою, тож частіше виходьте з дому на прогулянку з друзями. Ваш робочий настрій значно покращиться, ви налаштуєте себе на новий лад. Ймовірно, вам вручать премію за ваші старання та відмінно виконану роботу. Проте для цього треба прикладати максимум зусиль.

На вихідних вас чекає велика витрата коштів. Швидше за все це буде покупка меблів або елементів декору до квартири. Не жалійте гроші, адже придбані вами товари принесуть вам лише радість та щастя. Проте не витрачайте усі заощадження, адже до кінця місяця вони вам ще знадобляться.

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На вихідних – вдалий час для будь-яких експериментів! Успішними будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю. Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку – дочитайте книгу, яку ніяк не можете взяти до рук та сходіть на майстер-клас, який вам допоможе у майбутньому. Поставте перед собою нові цілі, які повинні досягнути протягом трьох місяців. Це вас дуже сильно мотивуватиме до звершення нових завдань.

Сприятливий день: 19 березня

Несприятливий день: 21 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Тельця

Перша половина тижня для Тельців буде дуже насиченою і забезпечить цілий спектр різноманітних подій. Якщо ви закоханi, то ваші стосунки можуть різко піти вгору. Справи йтимуть добре, однак варто добре пiдiйти до вирiшення питань. Рекомендується на цьому тижні наповнити своє життя великим різноманіттям справ, поєднувати дiловi питання зi спiлкуванням та iншими задоволеннями.

Ви можете зустрiти людей, з якими вас пов'яжуть спiльнi проекти або бiльш iнтимнi почуття. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Якщо докласти зусиль, то вам вдасться зробити його більш гармонійним. Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати приємним сюрпризом.

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На початку тижня не плануйте дорогих покупок. У четвер можна очiкувати фінансових надходжень.

Сприятливий день: 23 березня

Несприятливий день: 18 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Близнюків

Астрологи рекомендують цього тижня не приймати поспішних рішень. Вам варто приділити більше часу на події та планування. Бажано не приймати ніяких важливих рішень – ні на роботі, ні вдома.

У самотніх Близнюків є великий шанс зустріти своє справжнє кохання. А ті, хто перебувають у стосунках, покращать свої романтичні вчинки для коханих та вирішать будь-які конфлікти.

Упродовж тижня будьте обачними зі своїми витратами, оскільки є великі шанси витратити кошти, які вам знадобляться у майбутньому. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся, можливо, що зміни підуть лише на користь.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 22 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Рака

Для Раків увесь тиждень буде благополучним. Однак постарайтеся не входити ні з ким у суперечки, не доводити свою правоту та зважати на думку інших. Тиждень вдалий для вирішення робочих питань. У вас все буде легко і добре виходити. Ваші результати оцінить керівництво та колеги. Намагайтеся приберегти сили для відпочинку, не викладайтеся на всі 100, адже таким чином можна легко вигоріти.

В середині тижня вам спаде на думку цікава ідея, тож не проігноруйте її. У майбутньому вона позитивно вплине на вашу долю, тож постарайтеся її реалізувати. П'ятницю присвятіть відпочинку з друзями. Підіть в кінотеатр на новий фільм, або ж прогуляйтеся нічним містом.

Вихідні залиште для себе. Нікуди не спішіть та не намагайтеся завершити незакінчені справи. Займіться улюбленим хобі, прочитайте книжку, подивіться фільм, складіть собі план на новий тиждень, заплануйте подорожі. Субота – вдалий день для купівлі квитків.

Сприятливий день: 24 березня

Несприятливий день: 19 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів буде дуже вдалим. Він буде проходити напрочуд легко та швидко. Проте будьте обачними у п'ятницю, день буде насиченим та тривожним через велику кількість справ. Є висока ймовірність того, що руки опустяться, впадуть сили на будь-яку роботу, ви не зможете взяти себе у руки. Не варто цьому піддаватися, адже це короткотривалий ефект. На вас попереду чекатимуть цікаві вихідні.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Якою б не була важлива робота, перш за все турбуйтеся про імунітет. Візьміть усі сили в кулак і запишіться до стоматолога. Якщо у вас накопичилося багато негативу, то уникнути стрес допоможуть дихальні техніки та медитації. Самотні Леви мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Вас очікують великі витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 21 березня

Несприятливий день: 23 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Діви

Зірки пророкують Дівам непередбачувані ситуації, які даватимуть тільки успішний результат. На роботі у вас буде багато невідкладних справ, з якими ви впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Вам запропонують проект, пов'язаний з відрядженням на короткий час. Не бійтеся нових викликів та вирушайте до нових знань. Результати вас дуже тішитимуть, адже ви відкриєте у собі нові сторони.

Самотні Діви на своєму новому шляху зустрінуть старе кохання, яке виллється у бажання відновити стосунки. Робіть масштабні рішення і не зважайте ні на що. Зірки будуть на вашому шляху.

Візьміть додатковий вихідний або на декілька днів відпустку. Вам буде потрібен час для приведення думок в порядок та більше часу, аби спланувати майбутній тиждень. Відправтеся в гори за чистим повітрям.

Сприятливий день: 21 березня

Несприятливий день: 19 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Терезів

Новий тиждень подарує Терезам значні зміни в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності. Не сидіть на місці. Усі ваші старання оціняться найближчими людьми і повернуться до вас сторицею.

Будьте обережними щодо привабливих проектів і пропозицій. На роботі постарайтеся не показувати власне "Я", суперечки з керівництвом принесуть тільки розчарування, а вам ще неодноразово доведеться звертатися до них за допомогою. Є шанс, що, використовуючи свої розумові здібності, ви досягнете підвищення на посаді, або ж симпатію керівництва.

Виділіть достатньо часу для домашніх справ, родичів, і розв'язання фінансових проблем. На цьому тижні вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими, а також домашній затишок і повне розслаблення тіла і думок.

Сприятливий день: 18 березня

Несприятливий день: 24 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Скорпіона

Початок тижня для Скорпіонів буде не дуже благополучним. Усі події будуть ніби налаштовані проти вас. Робота виснажуватиме, вдома на вас чекатиме лише телефон та марне вбивання часу. Ймовірно, багато ваших планів не здійсниться і ви витратите значну частину заощаджених коштів. Стосунки з коханою людиною теж не будуть ідеальними. Ви часто зриватиметеся на свого партнера.

Не варто закривати на все очі і чекати, коли до вас посміхнеться сонце. Беріть над собою верх і не здавайтеся. Якщо вам погано і ви не можете прийти до свого звичного життя – подивіться мотивуючі лекції, прочитайте книгу, яка змінить ваше світосприйняття, підіть на каву з друзями, які розрадять вас у важку хвилину.

Вихідні підуть на покращення. В суботу ви будете енергійні та веселі. Рекомендується весь день приділити генеральному прибиранню та продумати дизайн квартири. Змініть штори та тюль, повісьте картини, придбайте красиву вазу для квітів. У неділю, якщо сприятиме погода, зберіться з друзями на перший весняний пікнік. Чудові емоції та заряд на новий тиждень вам гарантований.

Сприятливий день: 21 березня

Несприятливий день: 18 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Стрільця

Новий тиждень вимагає від Стрільців впевненості у власних силах і активності. Неочікувано для себе ви знайдете нові ідеї та складете дуже хороший план на майбутнє. Головне його чітко дотримуватися і тоді ваше майбутнє вас дуже потішить. Після роботи забудьте про пусту трату часу. Намагайтеся увесь свій вільний час приділяти інтелектуальному розвитку. Через який ви подякуєте собі за те, що здобули нові знання.

На вихідних постарайтеся якнайкраще відпочити. Не бійтеся знайомитися та спілкуватися з цікавими та харизматичними людьми. Вони допоможуть вам у майбутньому досягнути вашої мрії. Сплануйте нарешті свій відпочинок за кордоном, придбайте квитки, забронюйте житло. Запишіться у зал та на курси англійської мови. За можливості, постарайтеся кожного ранку виходити на пробіжку.

Ваш запас сил та енергії буде вражаючим, відтак прокидайтеся бадьорими та беріться до роботи. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя. В очах близьких та знайомих ви зможете вирости. Справжнє відчуття радості принесе самодисципліна. Впевненість Стрільці отримають завдяки відчуттю власної значущості.

Сприятливий день: 19 березня

Несприятливий день: 20 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів – вдалий період для фінансових операцій. Складіть список усього, що ви давно планували купити і не відкладайте важливі покупки у довгий ящик. В особистому житті у вас буде насичений період. Ймовірно, вам треба буде прийняти рішення щодо остаточних стосунків з коханою людиною. Якщо ви відчуваєте, що хочете одружитися, не бійтеся сказати це своїй половинці. Якщо ж навпаки – не мучте одне одного, а поговоріть, як дорослі люди.

Робота вас приємно здивує. На вас не чекатимуть важкі завдання та невідкладні справи – все буде проходити спокійно і великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та керівництвом протікатимуть добре, однак не намагайтеся сидіть на двох стільцях поспіль. Не обговорюйте керівництво з колегами, а колег з керівництвом.

Астрологи рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації, зайнятися йогою чи півгодинного перебування у теплій ванні.

Сприятливий день: 24 березня

Несприятливий день: 21 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Водолія

Цього тижня Водолії витратять багато коштів, але не сумуйте, кошти до вас повернуться у вигляді винагороди чи премії. Весь свій вільний час приділіть на вирішення особистих питань. Сплануйте поступово свій день, тиждень, місяць і рік. Розставте правильно пріоритети, щоб в кінці року пишатися собою. Не лінуйтеся скласти план для реалізації задуманого та подумайте, коли ви зможете взятися за справу.

В суботу постарайтеся домашню роботу зробити в першій половині дня, у другій половині дня зустріньтеся з подругами за чашечкою смачного капучино у затишній кав'ярні. Також можете відправитися з друзями в театр або кіно, чи пограти у цікаві ігри. Проведіть цей день активно та корисно, але бажано не за роботою.

Ваше основне завдання цього тижня – стати впевненою у собі та власних силах. Невпевненість в собі викликає занепокоєння, страх і утримує вас від виконання своїх обов'язків і використання всіх можливостей. Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням.

Сприятливий день: 23 березня

Несприятливий день: 18 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 березня 2019 для Риб

Цього тижня представників знаку чекає успіх, процвітання та гарний настрій. Кожен день буде позитивно складатися, вас чекатимуть цікаві зустрічі та приємні сюрпризи. Тиждень сприятливий для будь-яких починань та реалізації задуманого. Зосередьтеся на роботі та прикладайте максимум зусиль. Все, у що ви вкладатимете зусилля принесе результат.

Постарайтеся не обговорювати людей і стати добрішою. Ви одразу помітите, як зміниться ваш внутрішній стан, покращиться самопочуття, посилиться внутрішня енергія. У четвер потіште себе масажем, косметичними процедурами чи красивою зачіскою. Ввечері відвідайте цікавий захід зі своїми друзями. Можливо, ви зустрінетеся зі своїм майбутнім коханням всього життя.

Вихідні присвятіть мистецтву. Дізнайтеся про нових художників, відвідайте музей, дивіться документальні фільми та читайте відповідні книжки. У неділю спробуйте приготувати нову страву або випічку, до якої ніколи "доходили руки". Рідні та близькі будуть тішитися вашим досягненням.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 22 березня