Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку досить позитивний. Ви будете на піку своєї активності та працьовитості. На роботі у вас буде як ніколи багато справ, але зі всіма ви впораєтесь та досягнете поставлених цілей. Читайте гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Овна

Цього тижня Овни будуть активно шукати нових справ та роботи. Вам варто прислухатися до свого оточення і друзів. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

В середині тижня контролюйте свої фінансові витрати. Не витрачайте усі кошти, адже вас чекають важливіші витрати. Увесь тиждень приділіть яскравим емоціям, які будете із задоволенням пригадувати впродовж довгого часу. Зустріньтеся з друзями, відвідайте галерею, послухайте класичну музику у філармонії чи сходіть на новий фільм в кінотеатр.

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Не бійтеся демонструвати оточуючим свої вміння та знання, сміливо змінюйте зачіску чи стиль одягу, оскільки весна повністю сприяє будь-яким починанням. Наприкінці тижня ще не дуже розслабляйтеся, а за можливості шукайте нових партнерів та перспектив, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 19 листопада

Несприятливий день: 21 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Тельця

Цього тижня Тельцям рекомендується контролювати свої емоції з рідними людьми, аби не спровокувати конфлікт у майбутньому. Впродовж тижня ваш стан буде трішки емоційно нестабільним: на вас чекають перепади то щастя, то суму. Рекомендується розслабитися і викинути усі погані думки з голови.

Після роботи не обтяжуйте себе додатковим заробітком, адже можете досить сильно втомитися. Краще перегляньте фільм чи дочитайте книжку. Попри те, не забувайте про нагальні справи, які самі не вирішаться. Виконуйте по одному маленькому завданню щодня. Таким чином ви зможете вирішити усі заплановані завдання.

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Вихідні дні сприятливі для шопінгу. Складіть список одягу, який вам необхідно купити. Не жалійте коштів, адже все придбане вами вбрання буде вам довго служити. Попри погоду, виділіть час на прогулянку парком. Вам потрібно трішки урізноманітнити буденні дні.

Сприятливий день: 18 листопада

Несприятливий день: 20 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Близнюків

Новий тиждень дасть вам можливість відпочити – використайте цей час на повну. Ваша організованість допоможе вам швидко розібратися з усіма важливими справами пізніше. В середині тижня на вас очікує нове знайомство. На перший погляд воно не обіцятиме нічого цікавого, але через деякий час переросте у романтичні стосунки.

Упродовж всього тижня будьте мудрими та розсудливими. Постарайтеся не встрявати в суперечки та непорозуміння, які виникнуть між колегами на роботі. Якщо ви докладете немалих зусиль, то станете більш впевненими у собі.

Самодисципліна, заняття спортом і прогулянка у будь-яку погоду – такими мають виглядати ваші ідеальні вихідні. Ваше здоров'я залежить від емоційного стану. Уважно прислуховуйтеся до себе і старайтеся не перевтомлюватися. Пийте вітаміни та відпочивайте ввечері за переглядом улюблених серіалів чи фільмів.

Сприятливий день: 22 листопада

Несприятливий день: 24 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Рака

На початку тижня Ракам запропонують змінити посаду. Відмовтеся від цієї пропозиції, адже нова робота вас лише розчарує і не принесе жодних плодів. Цілком ймовірно, що у вас може виникнути грошова криза, однак не переймайтеся – згодом гроші самі до вас прийдуть в руки. В період захворювань, будьте обережними з собою: тепло одягайтеся і не проводьте багато часу на холоді.

Середина тижня сприятлива для отримання нових знань. Також корисно зайнятися фізичною працею. Якщо вас турбує ваша спина – пройдіть курс масажу. Після 8-ми годинного робочого дня біля комп'ютера, вдома дайте розслабитися очам і не перевантажуйте зір.

На вихідних ви віднайдете гармонію і всі справи, за які ви будете братися – будуть успішними. Ваш настрій буде позитивно впливати не лише на вас, але й на усіх навколо. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – чудовий час, аби налагодити зв'язки.

Сприятливий день: 22 листопада

Несприятливий день: 24 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Лева

Початок тижня буде багатим на зустрічі та нові знайомства. Постарайтеся розумно розподілити час на роботу, друзів та відпочинок. Все залежить від правильного розподілу часу та сил. Не беріть на себе надто багато справ, адже ніхто не буде звинувачувати вас у ліні та недопрацюваннях. Ви зустрінете цього тижня чудову людину. Станеться це тоді, коли ви найменше будете чекати.

Левам варто оберігати свою нервову систему, адже зовсім скоро вони можуть зустрітися з безсонням та депресією. Слідкуйте за своїм харчуванням: вам загрожують проблеми з травленням та печінкою. Постарайтеся обмежити вживання кави та сигарет.

Вихідні будуть успішними. На вас чекає внутрішня тиша і спокій. Для творчих натур – вечір вихідних днів буде вдалим періодом для нових ідей та сміливих планувань.

Сприятливий день: 19 листопада

Несприятливий день: 21 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Діви

Новий тиждень для Дів буде особливо романтичним. Ваша половинка буде усіляко вас тішити своїми вчинками, словами та сюрпризами. Якщо у вас буде вільний час – приготуйте вечерю для своєї обраниці чи обранця.

На роботі будьте стриманими зі своїми колегами. Можливо, вас очікують суперечки з працівниками, але постарайтеся бути стриманими та не показувати своєї невдоволеності. Щоб не погіршити ситуацію, будьте дипломатом і старанно обходьте гострі кути.

Діви цього тижня будуть вдома перфекціоністами і педантами. Все у вашому домі буде блищати, кожна річ матиме своє місце, а ваша робота буде злагоджена і чітко спланована. Суботу і неділю проведіть вдома наодинці. Зосередьтеся на собі і присвятіть свій вільний час улюбленим справам.

Сприятливий день: 23 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Терезів

Цього тижня Терези будуть на піку своєї активності та працьовитості! На роботі у вас буде як ніколи багато справ, але зі всіма ви впораєтесь та досягнете поставлених цілей. Головне – будьте пильними та якомога чітко формулюйте вимоги до інших працівників. Ймовірно, вам запропонують якийсь проєкт, який буде пов'язаний з відрядженням на тривалий час. Результати вас будуть дуже тішити.

Ближче до вихідних очікуйте радісні новини здалеку, а також звільнення від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників Знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо така можливість є. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день: 22 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 листопада 2019 для Скорпіона

Астрологи рекомендують Скорпіонам позбутися старих і непотрібних речей. Таким чином ви впустите у своє життя щось нове та цікаве. Звільнивши шафу від непотрібного вбрання ви відчуєте значне полегшення.

Увесь тиждень Скорпіони будуть рішучими та амбітними. Зірки сприятимуть купівлі дороговартісного товару, в якому ви маєте велику потребу. Будьте вірними собі: якщо вам хтось розкаже секрет, не намагайтеся його комусь переповісти. Від цього буде залежати багато що.

Зберігайте енергію й оптимізм навіть у найскладніших ситуаціях. Вихідні не варто проводити на самоті. Зберіть компанію друзів і відправтеся на прогулянку чи якийсь цікавий концерт.

Сприятливий день: 21 листопада

Несприятливий день: 24 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Стрільця

На Стрільця цього тижня будуть чекати важливі справи та проєкти. Ви увесь тиждень будете в роз'їздах. Намагайтеся уникнути безініціативності і невпевненості в собі. Вам варто більше часу приділяти на робочі завдання, які згодом принесуть свої плоди.

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Також не забувайте про власне здоров'я. Підіть на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. В кінці тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також на вихідних чекайте приїзду гостей, вони принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 18 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Козерога

Новий тиждень сприятливий для втілення найскладніших проєктів на роботі, на які ви давно не наважувались. Розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегам – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію – організуйте пікнік, сходіть в театр чи кіно.

Понеділок – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв буде досить сприятливим. Усі ваші хороші вчинки повернуться до вас сторицею. Слідкуйте за своїм характером та емоціями. Вам щаститиме увесь тиждень, тож насолоджуйтеся своїм успіхом.

У вас з'явиться додаткова мотивація та впевненість в усьому до чого ви беретеся. Виділіть серед тижня час на покупки. Шопінг принесе вам масу позитивного настрою. Рекомендується інвестувати гроші у навчання.

На вихідних погодьтеся на спонтанну пропозицію. Субота почнеться з приємної несподіванки та квітів. У вас буде романтичний день, який запам'ятається вам на довго.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для Риб

Цього тижня приділіть більше уваги вашим сімейним справам та спілкуванню з близькими. Також тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок, нових знайомств, прогулянок містом. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

Будьте уважні до своїх фінансів. Тож від великих або ж спонтанних покупок краще відмовлятися. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або відремонтувати. Не виключені зміни на роботі. Це продуктивні дні для пошуку роботи, розміщення резюме, проходження співбесіди.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 18 листопада