Гороскоп на тиждень 19-25 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку – досить суперечливий. Для одних знаків Зодіаку – це досить сприятливий час для нових починань, реалізації мрій, інші ж повинні прослідкувати за станом свого здоров'я, вирішити довгоочікувані справи та більше приділяти увагу самореалізації.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Овна

На початку тижня Овнів чекає неперевершений успіх. Ваші честолюбство та амбітність принесуть плідні результати: ви досягнете поставлених цілей, загального визнання, поваги та авторитету від колег по роботі та близьких вам людей.

Перед вами відкриються різноманітні можливості для реалізації мрій. Успіх чекає тих, чия діяльність пов'язана з видавництвом, медіа, юриспруденцією, спортом і театром, наукою і кіно. Можливий успішний захист дисертації, яскраве спортивне досягнення, написання або видання книги, затвердження проекту.

Велика ймовірність відрядження, в якому може відбутися зустріч з цікавою людиною, важливе знайомство. З понеділка у вас дуже добре складаються відносини з керівництвом та сім'єю, які можуть надати суттєву матеріальну підтримку.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Тельця

Цей тиждень буде дуже гармонійний, тож більше часу приділіть саме плануванню. Також уникайте дискусій та розмов на "гострі" теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Щодо фінансів, то тиждень для вас буде неабияк вдалим: депозити принесуть чималий прибуток. Ви можете виграти в лотерею, отримати дохід від ігор чи розваг.

Можуть зіпсуватися стосунки з коханим, якщо ви будете відстоювати лише свою позицію. Намагайтеся більше слухати та розуміти чужі переживання. Уникнути гучного скандалу ви зможете, проявивши почуття гумору і мудрість. Не варто драматизувати без необхідності.

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Слідкуйте за своїм здоров'ям, тепло одягайтеся і менше часу проводьте на вулиці, адже можете підхопити застуду, яку довго лікуватимете. Вихідні проведіть вдома з друзями чи батьками, можете відправитися на шопінг. Вдалі покупки вам гарантовано.

Сприятливий день: 19 листопада

Несприятливий день: 24 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Близнюків

До кінця тижня вам потрібно завершити усі справи, які у вас накопичилися за останній час – в робочих питаннях та в стосунках. Цей тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – тож якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо дійте.

Ваша рішучість також вам зіграє на руку і в особистих та любовних питаннях. Самотні Близнюки мають всі шанси зустріти надійного партнера, але для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу у свої руки.

Друга половина тижня зміцнить ваш творчий потенціал, посилить оптимізм і покращить фізичну форму. Охоче займайтеся спортом, відвідуйте фітнес-центри та розважальні заходи.

Сприятливий день: 21 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Рака

Ракам цього тижня варто звернути увагу на проекти, пов'язані з освітою, наукою або спортом. У фінансовому плані вам допоможуть далекі родичі або батьки. Є ймовірність дуже великих доходів, якщо ви прикладете до цього максимум зусиль і натхнення.

В кінці тижня можуть з'явитися деякі складнощі, можливі непередбачені витрати. У робочих питаннях потрібно проявити творчий підхід, будьте готовими до відрядження. Будьте обережні, проявіть вроджені працьовитість і відповідальність, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі.

Небезпеки для здоров'я у Раків немає, але варто ретельно подбати про себе. Пройдіть курс зміцнення імунітету і пролікуйте хронічні захворювання. Якщо у вас є можливість, поїдьте з коханою людиною в санаторій чи оздоровчий комплекс.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 25 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Лева

Для Левів тиждень почнеться з гарного настрою, на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Слідкуйте за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку дуже цінуєте.

В особистих стосунках ви будете дуже енергійні та впевнені. Влаштуйте на вихідних романтичну вечерю, знайдіть чудовий фільм, запаліть ароматичні свічки та створіть незабутній момент. Цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

Левам варто задуматися про свій режим дня і раціон харчування. Вам слід змінити його таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 23 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Діви

Діви почнуть тиждень з любові. Ви потрапите в атмосферу романтики. Намагайтеся відвідувати культурні заходи, шоу, концерти, виставки. Більшість зможуть знайти нових друзів, познайомитися з важливими та впливовими людьми. Зверніть увагу – доленосна зустріч може відбутися в післяробочий час.

Якщо у вас проблеми з житлом, вас може очікувати довгоочікуване рішення. Ймовірно, ви знайдете нове помешкання для купівлі чи переїзду. Ваше фінансове становище буде стабільним. У вас буде можливість заробити чималу суму чи виграти в лотерею. Почніть відкладати гроші на мрію. Спокійно можете розраховувати на матеріальну підтримку від батьків. Можливі щасливі знахідки.

Щодо здоров'я – пройдіть діагностику організму. Зверніть особливу увагу на профілактичні заходи, які борються з хронічними захворюваннями.

Сприятливий день: 21 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Терезів

Цього тижня вам варто відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня можливі втрати і безглузді помилки. Зірки кажуть, що цей тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та прибирання в будинку.

Почніть інтенсивно займатися саморозвитком. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: наприклад, зайнятися оформленням віз, бронюванням і купівлею квитків.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Можливо, в цей період вам захочеться внести деякі корективи в свій імідж: оновити гардероб або змінити стиль одягу.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 25 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Скорпіона

Скорпіонів на роботі чекає успіх. Ви зможете легко знайти контакт з колегами, який сприятливо вплине на атмосферу в офісі. Можливе підвищення чи отримання керівної посади. Вдалий період для налагодження стосунків у колективі та розробки спільних проектів.

У середу на вас очікує успіх не лише на роботі, а й в особистому житті. Постарайтеся відвідати цікаві заходи, концерти і виставки разом з коханою людиною, від чого отримаєте безліч позитивних емоцій.

Якщо ви давно мріяли про домашнього улюбленця – настав час придбати собаку чи кішку. Здоров'я не завдасть проблем, попри настання холодів і сезону застуд. Більше відпочивайте і отримуйте задоволення від життя.

Сприятливий день: 21 листопада

Несприятливий день: 23 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Стрільця

Стрільці в листопаді будуть повністю поглинені домашніми справами. На початку тижня зробіть вигідне придбання для облаштування будинку. Цього тижня ви налагодите стосунки з друзями та керівництвом, якщо раніше у вас були проблеми. Ті, хто планує розширення сімейства, можна очікувати зачаття.

Щоб не зруйнувати ідилію з коханою людиною, вам варто проявити терпіння і наснагу, намагайтеся не критикувати вашого партнера через дрібниці. В кінці тижня можливі непередбачені витрати на розваги, відпочинок, спорт. У цей час краще не робити великих інвестицій, не починати власну справу чи відкривати депозит в банку. Уникайте ризиків у фінансових питаннях.

Самопочуття у більшості стрільців буде дуже хорошим, і загрози для здоров'я малоймовірні.

Сприятливий день: 25 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Козерога

Зірки радять Козерогам якомога краще сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. До того ж, підвищена відповідальність зайвою теж не буде. Вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. Тому не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок.

Будьте обережні, якщо мова йде про фінансові операції, є велика ймовірність обману. Ретельно все проаналізуйте, перед великою покупкою або вкладенням грошей.

Новий тиждень сприятливий для вивчення чогось нового. Тож курси або навіть вебінари – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Навчання буде даватись неабияк легко, тож не упустіть таку можливість.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Водолія

Увесь тиждень у вас будуть термінові переговори, ви проявлятимете свій талант комунікатора і будете вирішувати цілий ряд складних посередницьких питань. Ваші товариськість, допитливість і вроджена здатність йти на компроміс – будуть неабияк доречними. У поїздках і подорожах ви зможете сміло використовувати старі ділові зв'язки і з успіхом заводити нові.

Зірки кажуть, що у вас з'явиться можливість зарекомендувати себе справжнім сім'янином, що відіб'ється на домашній атмосфері – у вашому будинку пануватиме розуміння і гармонія.

Водолії, які ще не мають пари, зможуть познайомитися з цікавою людиною у транспорті, на вулиці і продовжити це знайомство з перспективою на майбутнє.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 листопада 2018 для Риб

Тиждень сприятливий для серйозних рішень. Якщо ви відклали важливу справу – саме час її втілити в життя. Цього тижня найбільша ймовірність того, що ви зможете без зайвих емоцій відстояти свою точку зору.

На початку тижня вас чекають цікаві поїздки і зустрічі з новими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах.

Якщо ви давно відкладали похід до лікаря, то внесіть у свій список планів якнайшвидше виконати давно обіцяну місію. Адже, якщо ви будете тягнути й надалі, то потім відновити здоров'я буде дуже складно.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 20 листопада