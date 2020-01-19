Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде позитивним. Багатьох чекають звершення на роботі, а на інших – спокій, затишок і хороші люди поруч. Читайте гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Овна

Овнам варто у вільну пору виділяти час на відпочинок, а не навантажувати себе додатковою роботою. На початку тижня у вас будуть трохи напружені стосунки з колегами на роботі. Зірки радять вам до всього ставитися з легкістю і не приймати все близько до серця.

Зверніть увагу, що новий тиждень – це вдалий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та цілей. Вас очікує романтична зустріч, на яку ви вже давно чекали.

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Наприкінці тижня ви зміцните свій творчий потенціал, посилите оптимізм і покращите фізичну форму. Не переставайте займатися спортом, відвідувати фітнес-центри і розважальні заходи.

Сприятливий день: 21 січня

Несприятливий день: 25 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Тельця

Тельці цього тижня будуть працювати не покладаючи рук. Ви вчасно зрозумієте, що дармування вдома ні до чого не призведе, тож сміливо можете очікувати на результат, якщо направите енергію у конструктивне русло.

Уникайти пліток, стримуйте свої емоції та постарайтеся не відслідковувати чужу роботу. Зосередьтеся лише на тому, що дійсно важливо саме вам. Чим більше ви будете вчитися і саморозвиватися, тим швидше ви опинетеся у виграшній ситуації.

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Наприкінці тижня ви складете план усіх своїх майбутніх досягнень, втім зірки рекомендують не розпочинати декілька справ поспіль, а чітко розписати тижні та місяці.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 25 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків розпочнеться продуктивно. Вже на початку тижня вас чекатиме багато фінансових операцій. Будьте уважними з грошими і добре перераховуйте кошти. Зірки сприятимуть у всіх починаннях, якщо ви будете докладати зусиль.

На вихідних присвятіть час лише собі: прийміть ванну зі свічками, прогуляйтеся по свіжому повітрю, прочитайте книгу чи подивіться фільм. Все це допоможе вам розслабитися і знайти в собі гармонію.

Будьте обачними щодо друзів та колег, з якими ви працюєте – можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти. У неділю не виходьте з дому зайвий раз з речами, за які ви найбільше переживаєте.

Сприятливий день: 21 січня

Несприятливий день: 23 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Рака

Раків чекає дуже спокійний злагоджений тиждень. Якщо у вас буде нагода відвідати своїх рідних, близьких та друзів – то він у вас вийде особливо вдалим.

Якщо ваші плани не підуть так, як ви задумали раніше – не переживайте. Все стається так, як має бути. Зовсім скоро все налагодиться і результат вийде кращим, ніж ви очікували.

На вихідних буде сприятливий час для спілкування та обміну ідеями. Можна влаштувати романтичну вечерю, сходити в кінотеатр чи подарувати собі інші приємності, які вам до душі.

Сприятливий день: 25 січня

Несприятливий день: 23 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Лева

Левам цього тижня необхідно слідкувати за власним здоров'ям. Сили вашого організму послаблені, відтак є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. Займіться профілактикою та зверніться до лікаря.

На жаль, проблеми у Левів будуть виникати на рівному місці, що особливо прикро. Щоб вирішити їх в екстреному порядку, знадобиться допомога друзів. Ситуація в особистому житті нормалізується лише тоді, коли ви підете на поступки.

Фінансове становище на межі кризи, але бідність вам не загрожує. Будьте обережними при вживанні алкоголю. Реакція вашого організму на спиртне може виявитися непередбачуваною і невелика доза може спричинити алкогольне отруєння.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 22 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Діви

Тиждень у Дів розпочнеться не надто вдало. Вам прийдеться думати не лише за своє життя, але й близьких вам людей. Також зверніть увагу на свої фінанси. Надлишок грошей не означає, що так буде завжди. Якщо ви не навчитеся економити, то так і не зможете назбирати потрібну суму.

Понеділок – вдалий день для всіх справ, пов'язаних з підписанням договірних зобов'язань. На отримання прибутку можна розраховувати в п'ятницю і в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Будьте уважними з домашньою технікою і сантехнікою. Виходячи з дому, перевірте чи закрили ви кран з водою, чи виключили праску та чи закрили вікна. У неділю очікуйте вдома гостей.

Сприятливий день: 24 січня

Несприятливий день: 22 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Терезів

Якщо вам прийшла ідея, як заробити ще більше грошей, то можете сміливо ділитися з цим зі своїми друзями чи другою половинкою. Можливо, вони стануть вам у нагоді і разом вам буде легше щось здійснити.

На роботі у вас буде чудова нагода показати свої лідерські якості, які оцінить ваше керівництво. В середині тижня виділіть час для самовдосконалення. Середа – гарний день для виконання домашніх обов'язків.

Вихідні дні у вас пройдуть радісно та натхненно: ви отримаєте гарні новини, подарунки та нові знайомства. Рекомендується суботу провести вдома: розпочніть читати книжку, яка залежалась на полиці, прочитайте інформативний матеріал чи перегляньте пізнавальний фільм.

Сприятливий день: 24 січня

Несприятливий день: 23 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Скорпіона

Новий тиждень подарує вам тягу до нових знань, будь-яка інформація буде добре засвоюватися, а нова справа принесе задоволення. Щодо покупок, то будьте обережними, адже є всі можливості купити те, що вам зовсім непотрібно.

Середа буде навантаженою, на ваші плечі впаде надто багато завдань, які ви повинні будете виконати у надто короткий час. Якщо ви шукатимете затишку, то усамітнитися вам допоможуть книги та плани на майбутнє.

Скорпіонам радять не втрачати самоконтроль – перед прийняттям важливих рішень дайте собі хвилину на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменшите шанси на помилку.

Сприятливий день: 26 січня

Несприятливий день: 22 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Стрільця

Тим представникам знаку, які взяли собі невеличку відпустку, зорі рекомендують зайнятися домашніми завданнями, покупками, наведенням ладу у справах. Характерними для цього тижня можуть бути часті зміни настрою, то ж не беріть глибоко до душі чужі викиди у вашу сторону. Без ускладнень вдаватимуться організаторські справи.

Якщо ви хочете досягти чогось нового у житті, то вам доведеться піти на радикальні кроки. Уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Вихідні не надто сприятливі для перебування серед натовпу – походи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не витрачати.

Сприятливий день: 24 січня

Несприятливий день: 22 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Козерога

Ваш тиждень пройде саме так, як ви запланували. Намагайтеся більше часу приділити роботі, бо вас може очікувати успіх наприкінці тижня. Не обіцяйте того, чого не в силах виконати, бо це може негативно позначитись на вашій кар'єрі.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Не допускайте втручання у вирішення особистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У середу ви можете розраховувати на підтримку друзів і близьких людей. Четвер – вдалий день для ділових зустрічей.

Сприятливий день: 24 січня

Несприятливий день: 25 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Водолія

Тиждень для Водоліїв буде дуже активним завдяки хорошому робочому настрою. Всі ваші проєкти завершаться успішно, а нові ідеї матимуть позитивні фідбеки. Після роботи приділіть час духовним практикам, самоаналізу і медитації.

Вівторок – ідеальний день, аби розвантажити свій організм. Обмежте себе у вживанні шкідливої їжі та більше вживайте овочів та фруктів.

На вихідних не відмовляйте друзям вийти на каву, навіть, якщо вам буде ліньки. На вас чекають приємні зустрічі та, навіть, доленосні знайомства.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 26 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 січня 2020 для Риб

Ваш життєвий тонус і енергетика майже на максимумі і всі ваші плани вам вдастся осилити. У п'ятницю за прогнозами астрологів у вас відбудеться важлива подія в житті. Втома, яка може супроводжувати вас увесь тиждень, мине після того, як ви зміните свої звички. Зараз саме вдала нагода кинути курити чи перестати вживати алкоголь.

Щоб усі дні вам приносили позитивні емоції, вам потрібно бути чуйним до оточуючих. Зробіть своїм друзям подарунок і запросіть кудись на каву. Астрологи кажуть, що чудові емоції вам гарантовані. Розраховуйте на їхню дружню підтримку.

Ваші вихідні пройдуть вдало, якщо ви захопитеся розумовою діяльністю і, нарешті, спробуєте взятися за улюблені справи до кінця. У любовній сфері ви можете відчути величезний прилив енергії та бадьорість, втім не літайте у хмарах надто довго. Пам'ятайте, що найкращий для вас план – реалізація задуманого, тож плідно працюйте і не покладайте рук.

Сприятливий день: 21 січня

Несприятливий день: 20 січня