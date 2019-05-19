Гороскоп на тиждень 20–26 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку дуже неоднозначний. Одних чекають подорожі, справи, нове знайомство, інших – вияснення стосунків з коханою людиною, рутинні справи вдома та вдосконалення свого життя. Читайте гороскоп на тиждень 20–26 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 20–26 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Овна

Для Овнів тиждень буде дуже енергійним. Якщо ви давно йшли до своєї мети, то вже наприкінці тижня зможете отримати хороші результати своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі великий прилив енергії та сил.

Вихідні дні сприятливі для туристичних поїздок. Оберіть цікаве місто та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще подорож запам'ятається, якщо ви виберетеся разом із колегами по роботі. Невеличка відпустка допоможе вам налагодити ділові контакти, які допоможуть у майбутньому в багатьох починаннях.

Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Будьте уважними щодо грошей. Є велика ймовірність, що вас спробують обманути або ж просто щось викрасти. Перебуваючи в людних місцях – пильно слідкуйте за всіма своїми речами і не носіть із собою велику суму грошей.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 21 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Тельця

Тиждень для Тельців буде доволі неоднозначним. Якщо ви докладете максимум зусиль, то успішно доведете розпочаті справи до кінця, від чого будете собою дуже пишатися.

Будьте обережні з фінансами. Дивним чином ви будете витрачати більше, аніж планували, а до отримання зарплати залишається ще багато часу. Зважте усі за і проти, та подумайте, чи дійсно вам зараз потрібен той чи інший товар. Ймовірно, є речі, покупку яких ви зможете відкласти. Після роботи не біжіть якнайшвидше додому, а знайдіть час випити кави з друзями. Такі зустрічі наділять вас енергією та позитивом на увесь тиждень.

Читайте також: Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині

На вихідних не беріться за роботу та рутинну справу. Добре сплануйте свої вихідні, аби отримати від них задоволення. Якщо сприятиме цьому погода та настрій – зберіться з друзями на пікнік.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 25 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Близнюків

Цього тижня вам треба запастися амбіціями, цілеспрямованістю та позитивом! Тиждень буде дуже насиченим на події в роботі, але таке навантаження не пройде безслідно – ви зможете покращити своє становище в компанії та підвищити зарплатню. Не забувайте про власні потреби, адже працювати потрібно, але відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте своїм особистим часом, особливо, якщо це не виправдано.

Від перевантаження на роботі, особливо вразливою у Близнюків буде спина. Тож слідкуйте за нею та вчасно робіть вправи. Додайте до свого розкладу дня фізичні навантаження. Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте прилив сил та бадьорості.

Друга половина тижня сприятлива для шопінгу та великих покупок. Всіма придбаними товарами та отриманими послугами ви будете дуже задоволені. Вихідні проведіть у колі найближчих друзів. Попередні кілька місяців були для вас дуже напруженими, тож ви цілком заслужили на повноцінний відпочинок, коли вас не будуть турбувати думки про робочі проблеми.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 26 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Рака

Тиждень для Раків буде дуже напруженим. Здається, ви вже давно не віддавалися на повну роботі, сім'ї та домашнім клопотам. Не беріть на себе геть усі справи, які лише існують у вашій голові. Дайте собі трохи відпочинку: переключіться на перегляд нового серіалу, фільму, читання книжки. Будь-який відпочинок дасть вам прилив сил.

У середу та четвер у вас виникнуть цікаві ідеї. Не намагайтеся їх запам'ятати, адже у пориві клопотів, ви забудете про те, що згодом вам знадобиться. Записуйте всі свої ідеї в блокнот та складайте план для реалізації задуманого.

Будьте обережними на дорогах. Водіям не варто відволікатися на розмови в салоні з пасажирами чи просто телефоном. А тим, хто переходить дорогу – варто забрати телефон з рук і оглянутися в сторони. На вихідних займіться генеральним прибиранням своєї оселі. Порядок у вашій оселі покращить ваш настрій та створить затишну атмосферу.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 24 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Лева

Тиждень сприятливий для важливих та серйозних рішень. Якщо ви відклали вагому справу – саме час її втілити в життя. На початку тижня у вас є найбільша ймовірність того, що ви зможете без зайвих емоцій відстояти свою точку зору.

У вівторок та середу вас чекають цікаві поїздки і зустрічі з новими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Однак, наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах.

Якщо ви давно відкладали похід до лікаря, то внесіть у свій список планів якнайшвидше виконати давно обіцяну місію. Адже, якщо ви будете тягнути й надалі, то потім відновити здоров'я буде дуже складно.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 22 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Діви

Дівам варто бути обережними зі своїми словами. Необачно гостра фраза може обернутися для вас сваркою та скандалом, тож слідкуйте за тим що і кому ви говорите.

Тиждень буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

На вихідних присвятіть час повністю собі. Прочитайте цікаву книжку чи корисні матеріали, з яких дізнаєтеся для себе щось нове та пізнавальне. Також вам варто виділити час на своє здоров'я. Напишіть собі список продуктів для правильного харчування. Перегляньте свій режим дня та звички.

Сприятливий день: 24 травня

Несприятливий день: 26 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Терезів

Цього тижня зосередьтеся на професійних питаннях. Поговоріть про свої плани на майбутнє з надійними друзями. Ідеї, до яких ви прийдете, будуть мати позитивний вплив на ваші фінанси. Зверніть також увагу і на любовні питання. Цей тиждень – найкращий час, щоб обговорити проблеми чи конфлікти, які у вас є.

У другій половині тижня підвищиться потреба в усамітненні. Зверніть особливу увагу профілактичним заходам по боротьбі з хронічними захворюваннями.

Тиждень буде дуже спокійним на роботі. Ви не будете стикатися із суперечками та конфліктами. Кінець тижня буде сприятливий для будь-яких фінансових операцій. Якщо ви давно планувати оформити кредит, то найкраще це робити в середу. Будьте обережні із тими, хто позичає у вас гроші. Не виключено, що такою позикою ви можете зіпсувати стосунки з близькою вам людиною.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 25 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня варто звернути увагу на свій зовнішній вигляд. Ймовірно, ви зустрінете свою другу половинку, тож не забувайте завжди гарно виглядати. Якщо ви будете відчувати, що втомлені від роботи, то для того, аби трошки відпочити – відправтеся до водойми, або у ліс, щоб подихати свіжим повітрям та позбавитися від гнітючих думок.

Упродовж тижня не забувайте дзвонити батькам та запитувати, як у них справи. Заплануйте сімейну подорож в гори, або ж поїздку до родичів чи бабусі з дідусем.

Скорпіонам бажано звернути увагу на своє здоров'я. Корисними будуть фітопроцедури, заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі. Якщо відчуваєте, що щось починає боліти – зверніться до лікаря. Чим швидше ви зреагуєте на виниклі проблеми, тим швидше настане бажане одужання.

Сприятливий день: 26 травня

Несприятливий день: 21 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Стрільця

Стрільцям цього тижня особливу увагу варто звернути на питання, які пов'язані з роботою. Це дуже сприятливий час для кар'єрних зрушень. Будьте зосередженими та не втрачайте можливості поспілкуватися з колегами або своїм керівництвом. Це покращить ваше становище на роботі.

Що стосується особистого життя, можливі конфлікти в родині або з коханою людиною на ґрунті надмірної зайнятості. Не варто відразу ж "вставати в позу" і скандалити. Краще поясніть близькій людині ситуацію і попросіть проявити терпіння.

Новий тиждень – сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички. Якщо вам важко одразу прийняти кардинальне рішення, зверніться за допомогою до друзів, які дадуть вам слушну пораду в тому, як за короткий час кинути курити чи почати менше вживати алкоголь.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 22 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Козерога

Козерогів впродовж тижня буде чекати прилив енергії та бажання творити щось цікаве та близьке серцю. Тиждень буде сприятливим для реалізації задуманих планів та справ.

На роботі дотримуйтеся спокою та врівноваженості. Кількість справ подекуди буде вибивати вас з колії, тож постарайтеся не робити помилок. Не беріть на себе надто багато справ, адже всього за один раз все одно не зробити. Розподіліть свою роботу вчасно та правильно, аби кожне завдання виконати якнайкраще.

На вихідних зробіть щось непритаманне для вас та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо поекспериментувати зі своїм стилем в одязі чи зі зміною дизайну кімнати. День вдалих для будь-яких змін. Головне не провести весь день за комп'ютером.

Сприятливий день: 24 травня

Несприятливий день: 21 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Водолія

Цей тиждень для Водоліїв виявиться напрочуд вдалим у всіх сферах життя. На вас очікує багато спілкування з цікавими людьми та приємні новини від ваших близьких та родичів. На роботі спробуйте проявити максимум наполегливості та рішучості, таким чином ви зможете завоювати довіру колег та керівництва.

В особистому житті також не будьте пасивними. Середина тижня сприятлива для зустрічей із друзями, особливо, якщо ви вже давно не бачились. А також для романтичних вчинків – вечері при свічках, спільного походу в кінотеатр. Не забувайте нагадувати вашому партнеру, які ви маєте почуття. Якщо у вас складний період в стосунках – то в другій половині тижня спробуйте завести серйозну розмову, вона буде мати досить позитивні наслідки для вас обох.

Не забувайте про своє здоров'я. Якщо у вас буде вільний час, обов’язково влаштуйте будь-яке фізичне навантаження. Це може бути похід в тренажерний зал або ж просто довга прогулянка. З алкоголем на вихідних – будьте дуже обачними, адже це може принести негативні наслідки.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 23 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 травня 2019 для Риб

Рибам врешті-решт треба взятися за планування свого часу. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу. Приділіть час спорту та здоров'ю. В першій половині тижня вам буде легко вдаватися знайомство та спілкування з людьми. На роботі вас чекатиме успіх та кар'єрний зріст.

Ввечері не сидіть вдома, а використайте вільний час на прогулянки з друзями. Не чекайте коли вас запросять, проявляйте ініціативу та самі запрошуйте друзів на прогулянку. Однак не піддавайтеся спокусам, адже все закінчиться дуже плачевно. Вмійте вчасно сказати "стоп". Мудрість і витримка будуть вашим незмінним супутником на роботі. Тож не нехтуйте рішеннями, які вам підказує інтуїція. Будьте обережними з грішми, коли відправитеся на шопінг.

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Той ж, хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, може зіткнутися зі складнощами.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 22 травня