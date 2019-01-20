Гороскоп на тиждень 21-27 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить суперечливий. Одних чекає фінансове підвищення на роботі, безліч справ, поїздок, а іншим – навпаки треба відпочити та розслабитися. Читайте гороскоп на тиждень 21-27 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Овна

Новий тиждень для вас буде неабияк насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, адже будете завантажені новими та цікавими завданнями. Не бійтеся нових викликів та справ – вам буде під силу виконати навіть найскладніші завдання! Якщо буде необхідність, звертайтеся за допомогою або порадою до ваших колег. Таким чином, ви виконаєте роботу краще, аніж думали.

Тиждень буде сприятливим для вирішення питань, які пов’язані із майбутніми подорожами. В другій половині подбайте про купівлю квитків. Є велика ймовірність потрапити на хороші та дешеві акції, які суттєво зекономлять ваш бюджет.

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Також тиждень сприятливий у фінансовому плані, вам вдасться збільшити суму власних заощаджень. Однак відмовтеся від великих покупок. Якщо ж вам щось дуже потрібно придбати, то порадьтеся з батьками або друзями про купівлю, щоб не витратити зайвого або ж купити неякісний товар, який не принесе вам користі.

Сприятливий день: 22 січня

Несприятливий день: 24 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Тельця

Новий тиждень сприятливий для виконання домашніх справ, які ви давно запланували. Прибирання, купівля елементів інтер'єру та декору – це все вам під силу і результат буде вас тішити та милувати ще дуже довго! На роботі ви можете покращити стосунки із людиною, яка вам дуже подобається.

З четверга присвятіть свій час навчанню та саморозвитку. Найкраще це робити у вечірній час – у вас з'явиться сила та наснага до нових звершень.

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Самотніх представників Знаку цього тижня чекають значні зміни в особистому житті. Вам не варто сподіватись на ініціативність людини, яка вам подобається, тож як складуться справи – залежить лише від обставин. Будьте наполегливими і вже незабаром почуття накриють вас з головою.

Сприятливий день: 26 січня

Несприятливий день: 21 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Близнюків

Тиждень для Близнюків пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть наповнені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться понаднормово працювати і затримуватись допізна. Результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення і покращите своє фінансове положення.

Вас очікують несподівані витрати на вашу оселю – ви придбаєте меблі або просто елементи декору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Утримайтеся від позик цього тижня, витрачайте стільки коштів, скільки ви заощадили.

Вихідні сплануйте у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Будьте дуже уважними, адже є досить висока ймовірність захворіти або навіть підхопити інфекцію. Якщо відчуваєте, що ваше здоров’я погіршилось – негайно зверніться до лікаря.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 25 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Рака

Тиждень для Раків буде багатим на бурхливі емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Самотні представники Знаку можуть закохатися і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості.

Ви можете самі стати ініціатором цього. Влаштуйте романтичну вечерю, приготуйте подарунки або просто проведіть вечір повністю наодинці – без телевізора та смартфонів. Це допоможе вам згадати, чому ви досі разом і за що так любите один одного.

Середа дуже сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Ваша ініціатива отримає підтримку і ви зможете сміливо претендувати на підвищення. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища.

Вихідні – дуже сприятливий час для реалізації планів, пов'язаних з відпочинком. Планування або купівля квитків – обернуться успіхом і ви потрапите на дуже хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 21 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Лева

Цього тижня вам потрібно обов'язково завершити усі справи, які накопичились протягом нового місяця. Чим довше ви будете тягнути – тим більш негативними будуть наслідки. Особливо, це стосується роботи. Через невиконання обіцяних справ ви можете втратити довіру своїх колег та керівництва.

Відмовтеся від вечірок та гучних компаній. Присвятіть тиждень роботі, особистому життю та побуту. Ви зможете зміцнити стосунки із своїм партнером та проаналізувати ваше майбутнє. Нові знайомства не принесуть позитивного результату, але можуть викликати величезні ревнощі з боку вашої другої половинки

Вихідні проведіть вдома і відмовтесь від далекої подорожі, адже можливі непередбачувані ситуації та навіть аварії. Власникам автомобілів потрібно бути дуже уважним на дорогах. Якщо є потреба – проведіть додатковий огляд вашого авто.

Творчі проекти цього тижня допоможуть вам покращити ваше фінансове положення, а також налагодити ділові зв'язки, які вам допоможуть у майбутньому. Якщо ви перебуваєте в пошуку роботи – то цей тиждень дуже сприятливий для надсилання резюме та проходження співбесід.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 25 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Діви

Перша половина тижня забере у вас багато часу, який ви планували витратити на відпочинок, хобі та побачення. Лікування хронічного захворювання, часті поїздки і грошові витрати – зваляться на голову дуже несподівано. Не панікуйте та спробуйте проаналізувати кожен ваш крок. При правильному плануванню вашого часу ви зможете легко зі всім впоратись.

Вам варто вирішити усі робочі питання та не допускати конфліктів з колегами та керівництвом. У вас з'явиться шанс заробити пристойну суму, головне, опинитися в потрібному місці і в потрібний час.

Заплануйте в суботу майбутній тиждень для відпочинку. Є великий шанс, що ви зможете придбати дешеві квитки або ж знайти дуже вигідну пропозицію в готелі. Надайте перевагу сніжним горам, відпочинок вам принесе масу задоволення та натхнення.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 21 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Терезів

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 25 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Скорпіона

Тиждень буде насичений позитивними змінами у вашому житті. На самотніх представників знаку у другій половині тижня очікують зрушення в особистому житті – ви проведете більше часу із людиною, з якою вже давно знайомі, і у вас зав'яжуться романтичні стосунки.

Перша половина тижня сприятлива для саморозвитку – частіше залишайтесь наодинці та більше читайте. Це дозволить вам скласти плани на майбутнє та визначити власні цілі.

Друга половина тижня також дуже сприятлива для вивчення чогось нового. Цей час сприятливий для подачі резюме або проходження співбесід. Ті, хто давно думали над зміною професії, нарешті зможуть здійснити задумане.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 21 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Стрільця

Тиждень для вас пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть насичені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться багато працювати та, можливо, навіть затримуватись за роботою допізна. Але результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати.

Проте в особистому житті атмосфера буде куди спокійнішою. Якщо й будуть траплятися дрібні конфлікти – вирішуйте без надмірної емоційності і ви зможете уникнути сварок. На вихідних вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Особливо це стосується особистого життя.

На вихідних влаштуйте романтичне побачення або просто зробіть сюрприз вашій другій половинці. Проведений разом час зміцнить ваші стосунки та підвищить рівень довіри один до одного.

Сприятливий день: 26 січня

Несприятливий день: 21 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Козерога

Гарний настрій цього тижня вас не покине, і навіть на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Дивіться на свої справи з великим оптимізмом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення вашого творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Вихідні варто провести у компанії ваших колег з роботи, або ж влаштувати невеликий корпоратив власними силами. Така подія у майбутньому дозволить вам просунутись в кар’єрі. адже ви заведете дуже багато корисних знайомств.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 25 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Водолія

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в середу вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. Намагайтесь проявляти ініціативність та брати на себе відповідальність.

Загалом же весь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб розпочати ті справи, про які ви давно задумувались, але не наважувались. Кінець тижня для вас мине у робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

А от вихідні краще присвятити лише собі. Згідно з прогнозом, суботу та неділю краще провести подалі від шумних та великих компаній. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тож саме час виправити ситуацію.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 21 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 січня 2019 для Риб

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток. А от від кредитів чи позик – краще відмовитись.

У першій половині тижня ви буде погано себе почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Але вже у середу ситуація зміниться. На вас очікує зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось нове, ймовірно доведеться поміняти роботу, проходити якісь тренінги або курси.

Не варто в період з 22 по 25 січня позичати гроші самими і не позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрий друг, частіше беріть його з собою в магазин на цьому тижні.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 24 січня