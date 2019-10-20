Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку дуже позитивний. На багатьох чекає успіх у початих справах, нові знайомства та цікавий відпочинок з друзями. Читайте гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Овна

Цього тижня Овни будуть дуже запальними та енергійними. Представники знаку досягнуть успіху майже у всіх справах, до яких візьмуться. Якщо ви не усамітнетеся вдома, а після роботи вирушите на прогулянку з друзями – то цілком ймовірно, що зможете зустріти свою другу половинку або ж об'єкт симпатії.

Для розвантаження свого стану астрологи рекомендують займатися спортом. А ввечері приділіть час на відпочинок: відкрийте улюблену книгу або ж подивіться пізнавальний документальний фільм. Якщо ви давно задумувались про те, яким чином вам скинути зайві декілька кілограмів – то найбільше в цьому питанні вам допоможе правильне збалансоване харчування. Не нехтуйте цим і отримаєте тіло своєї мрії.

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На вихідних зберіть разом компанію і вирушайте у міні подорож за місто. Якщо сприятиме погода – можете зробити осінній пікнік.

Сприятливий день: 22 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Тельця

У Тельців новий тиждень буде трішки стресовим. Впоратися із проблемами вам допоможе спорт та внутрішня самодисципліна. Якщо ваше тіло та розум буде в тонусі – у вас виникнуть нові ідеї, цікаві проєкти та бажання створити щось неординарне та якісне.

Самотнім людям варто вимкнути в собі сильне бажання знайти свою другу половинку. Зустріч, яка буде дана вам долею станеться випадково і тоді, коли ви зовсім не будете цього очікувати. Сімейному подружжю варто обговорити проблеми, які у вас накопичилися останнім часом. Навчіться слухати і дійдіть згоди зі своїм чоловіком чи дружиною.

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На вихідних влаштуйте собі повний релакс. Не обтяжуйте себе справами, які не встигли зробити. Краще все правильно структуруйте і перенесіть на наступний тиждень. Дозвольте собі довго полежати в улюбленій ванній і насолодитись джазом чи релаксуючою музикою.

Сприятливий день: 22 жовтня

Несприятливий день: 25 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Близнюків

Близнюки цього тижні будуть повні сил та наснаги, головне не втратити запал до роботи. Ваш настрій буде досить позитивним, а незнайомі люди на вулиці будуть робити вам компліменти. У бізнесі ваші справи будуть йти дуже добре, ви отримаєте похвалу від керівництва та колег. Якщо серед представників знаку на роботі з'явилася вільна вакансія, то людина, яка обійме певну посаду згодом може стати вам хорошим другом.

У любовній сфері у вас все буде добре. У Близнюків не виникне жодної сварки з партнером. Однак, якщо ваша друга половинка дуже хоче познайомитися з вашими батьками – то не слід їй у цьому відмовляти.

Астрологи рекомендують на вихідних завзятим Близнюкам, які працювали впродовж тижня в поті чола – відправитися в гори, якщо цьому сприятиме погода. Гірське повітря та краєвиди, які заворожують погляд – подарують вам новий ковток сил та енергії.

Сприятливий день: 27 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Рака

Ракам цього тижня буде дещо складно. Ви будете часто втомлюватися та відчувати занепад сил. Астрологи рекомендують звернути особливу увагу на стан свого здоров'я. Якщо у вас тривалий час проблеми з горлом, то не відкладайте похід до лікаря. Вбережіть себе від майбутніх ускладнень.

Представникам знаку рекомендується виділити час на те, аби скласти план ваших дій до кінця осені. Не забувайте, що до закінчення року залишилось зовсім мало часу. Тож, якщо у вас ще є якісь недосягнуті цілі чи невирішені питання – докладіть максимум зусиль, аби досягнути бажаного результату.

На вихідних приділіть час своїм рідним та близьким, з якими ви давно не бачилися. Не чекайте спеціальної нагоди, щоб подарувати батькам торт – купіть його просто так. Сімейні душевні розмови за чашечкою чаю зблизять вас із сім'єю і подарують відчуття затишку, спокою та любові.

Сприятливий день: 26 жовтня

Несприятливий день: 23 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Лева

Леви цього тижня будуть повністю відповідати своєму знакові. Ваша завзятість, сила, енергійність та впертість дозволить вам вирішити усі справи, які, здавалося б, треба досягати дуже довгий час. Втім, аби не втратити запалу, астрологи радять приступати до завдань поступово і не робити все відразу.

У понеділок та вівторок будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми. Не вимучуйте себе за один раз, краще декілька разів підіть в зал та розвантажте свої завдання.

Друга половина тижня сприятлива для поїздок, в тому числі за кордон. У середу займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати кошти. Зекономлені гроші вам неабияк знадобляться вже зовсім скоро.

Сприятливий день: 25 жовтня

Несприятливий день: 23 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Діви

Зірки не рекомендують Дівам цього тижня ніякої додаткової роботи, яка буде змушувати працювати допізна. Будьте уважними до себе та бережіться, адже є ймовірність нанести шкоду здоров'ю. Не забувайте про відпочинок, інакше ви просто "згорите" на роботі і не отримаєте за це жодної винагороди.

Якщо у вас є така можливість, то не залишайтеся наодинці. Проводьте більше часу з вашим партнером або в колі друзів. На вихідних це допоможе не тільки забути про роботу, а й відновити власні сили та з новим стартом почати тиждень.

На роботі намагайтеся не пліткувати, адже цим ви можете нашкодити кар'єрному зростанню. Краще зосередьтеся на своїх власних завданнях та виконуйте їх якісно. Це допоможе вам стати сумлінним працівником в очах керівництва.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Терезів

Для Терезів настав час абсолютного оновлення. Виділіть свій вільний час для того, аби звільнитися від думок, які заважають вам рухатися вперед; зробіть генеральне прибирання в будинку і позбавтеся від усіх непотрібних речей; очистіть листування в телефоні з тими людьми, з якими ви не підтримуєте контакт і зробіть порядок у нотатках та на робочому столі. Таким чином ви відкриєте двері для того, аби у ваше життя увійшло щось нове та дійсно вам потрібне.

Впродовж тижня у вас буде багато позапланових зустрічей. Не скасовуйте їх, адже розмови з друзями та знайомими допоможуть вам швидше розкрити потенціал, який ви далеко закопали в собі і не хочете розкривати.

Вихідні будуть сприятливі для фізичних навантажень. Ви не нашкодите організму, якщо все будете виконувати розмірено і під керівництвом інструктора.

Сприятливий день: 26 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня буде нелегко. Осіння затяжна погода візьме над вами верх і вам буде непросто вийти із депресії, яка нападе зненацька. Замість того, аби заритися у ковдру та провести увесь свій вільний час у телефоні – займіться приємними справами. Купіть додому ароматичні свічки, зваріть запашне какао чи глінтвейн, прикрасьте свою кімнату осінньою атрибутикою чи почніть читати нову книжку. Такі речі точно вас відволічуть та вбережуть від поганого настрою.

У четвер відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. Робіть тільки найважливіше та найнеобхідніше з того, що запланували протягом тижня. У п'ятницю ви зможете вирішити найгостріші проблеми, які вас давно турбують.

Рекомендується цього тижня зосередитися на особистісному розвитку. Вечірки та шумні компанії залишіть на наступний тиждень, а вечори проведіть на користь книг та інших навчальних матеріалів.

Сприятливий день: 22 жовтня

Несприятливий день: 23 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Стрільця

Цього тижня Стрільцям потрібно розширити свої горизонти. Зірки будуть сприяти будь-яким вашим починанням, головне не здаватися та сумлінно виконувати усі поставлені перед вами задачі. В роботі та бізнесі на вас очікують цікаві знайомства, які посприяють вашому майбутньому успіху.

Перша половина тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат. Присвятіть вечір найближчим друзям за чашкою запашного какао чи цікавого фільму в кінотеатрі.

На вихідних Стрільці будуть почувати себе комфортно у всіх сферах життя. Проблеми зі здоров'ям вас не турбуватимуть, а фінансове положення буде, як завжди стабільним. Приймайте усі події вашого життя з вдячністю і не відмовляйте собі у задоволенні відсвяткувати власні досягнення.

Сприятливий день: 25 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Козерога

Козерогам цього тижня треба звернути увагу на харчування. Намагайтеся менше вживати солодкої та жирної їжі. Втім, увесь новий тиждень буде сприятливий для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтеся сумнівів, не дозволяйте собі переживати через події, які від вас не залежать.

На початку тижня ви відчуєте приплив бадьорості, який позитивно позначиться на вашій працездатності. Цей день сприятливий для занять спортом або прогулянок на свіжому повітрі. Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Козерогів на цьому тижні проблем не буде.

Наприкінці тижня стримайте свій запал і амбіції, а вільний час проведіть на самоті: почитайте, послухайте улюблену музику. В суботу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Сприятливий день: 26 жовтня

Несприятливий день: 27 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Водолія

На Водоліїв цього тижня чекають приємні та позитивні події. Перед вами відкриються нові можливості, які вас окрилять та подарують нові можливості. Сядьте за робочий стіл і ретельно продумайте чіткий план того, чого б ви хотіли досягнути.

Самотнім знакам неабияк захочеться міцних та серйозних стосунків, однак для того, аби знайти свою другу половинку, вам варто почати з себе. Пам'ятайте про самоконтроль та саморозвиток. Приділяйте свій вільний час навчанню: читайте цікаві книжки, наукові матеріали, будьте в центрі подій та зосередьтесь на одній темі, в якій ви будете досконало розбиратися.

Кінець тижня дуже сприятливий для відпочинку. В суботу сміливо вирушайте на шопінг або ж спробуйте поекспериментувати зі свої зовнішнім виглядом.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для Риб

Цього тижня риби будуть втомлені від роботи і від того обсягу завдань, які вони виконали. Для того, аби хоч трохи переключитися вам треба більше зустрічатися з друзями або гуляти на свіжому повітрі. Не бійтеся самому піти в парк з кавою. Прогулянка наодинці, швидше за все, вам буде навіть більш корислива.

На роботі вам потрібно дотримуватися дисципліни. Не переключайтеся з одних справ на інші. Завершіть до кінця те, що почали, а тоді приступайте до іншого завдання. Не завадить вам і чітке планування свого дня. Виділіть декілька годин на те, аби розписати ваші пріоритети і справи, які треба виконати до кінця місяця.

Якщо на роботі у вас виникнуть проблеми з керівництвом – не поступайтеся. Чітко донесіть свою думку та поясніть чим ви керуєтеся, роблячи той чи інший вибір. Намагайтеся не показувати свою злість колегам. Будьте приязними та добрими – успіх вам неодмінно посміхнеться.

Сприятливий день: 26 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня