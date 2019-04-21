Гороскоп на тиждень 22–28 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку дуже різний. Одних чекають шалені події, приємні зустрічі з друзями та фінансова допомога. Інших – напружений тиждень, незаплановані витрати та похід до лікаря. Читайте гороскоп на тиждень 22–28 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 22–28 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Овна

В першій половині тижня на Овнів чекають фінансові проблеми, однак вже в четвер вам вийде знайти вихід з положення. За допомогою друзів та знайомих, ви знайдете додаткове джерело доходів, що значно збільшить ваші заощадження. Не відмовляйтеся від вигідних пропозицій на роботі. Намагайтеся проявляти ініціативність та брати на себе відповідальність.

В загальному, увесь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб розпочати ті справи, про які ви давно задумувались, але не наважувались. Окрім того, у другій половині тижня варто задуматись про невеликий ремонт у вашій оселі.

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Кінець тижня ви проведете у робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

Вихідні краще присвятити лише собі. За рекомендаціями астрологів, суботу та неділю проведіть подалі від шумних та великих компаній. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тож саме час виправити ситуацію. Постарайтеся об'єктивно поглянути на те, що лежить важким "вантажем" на душі і все спокійно вирішити під спів пташок та чашку ароматної кави.

Сприятливий день: 22 квітня

Несприятливий день: 23 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Тельця

Тиждень буде досить напруженим та не дозволить вам розслабитися. Попереду вас чекають дуже яскраві події, тож ви зможете сміливо продемонструвати професійні здібності. Постарайтеся уникнути пасивності, інертності та впертості. Станьте активними і знайдіть творчий підхід до рутинних справ.

Не засиджуйте вдома, а проводьте час з друзями та колегами по роботі. Гарний настрій та чудові емоції вам гарантовані. Разом з ними у вас зародяться нові ідеї, які, можливо, переростуть у серйозний бізнес, якщо ви прикладете до цього максимум зусиль.

Ваша душа та тіло вже довший час вимагає відпочинку. Зберіть усі свої бажання в кулак і оберіть подорож про яку дуже мрієте. Найкращим варіантом для вас буде на декілька днів поїхати в маленьку затишну країну Європи і під вечір вибратися з коханою людиною в затишну кав'ярню для розмов про найпотаємніше.

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На вихідних відкладіть усі важливі справи, які у вас накопичилися упродовж тижня і просто відпочивайте. Дивіться фільми, які у вас давно записані для перегляду в лептопі, прочитайте книжку, яку ніяк не можете дочитати. Сплануйте похід в театр на виставу чи просто приготуйте смачний обід і вирушайте на ланч поблизу озера чи лісу.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 27 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Близнюків

Вам варто позбутися від усього зайвого в оселі. Навівши порядок в квартирі, перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Змініть свій режим роботи та відпочинку. Вам треба зробити все для того, щоб звільнити місце для нового, а воно вже стукає до вас у двері.

В особистому житті на вас очікують приємні зміни. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень і вам вдасться підвищити рівень довіри свого партнера. На вихідних влаштуйте романтичний вечір, який допоможе вам вирішити всі нагальні проблеми, а також повернути романтичну атмосферу.

На роботі у вас завершиться дуже важливий проект, за який ви зможете отримати додаткове грошове винагородження. Адже останні кілька тижнів ви добре попрацювали. Проте розслаблятись повністю не треба – друга половина тижня обіцяє бути дуже насиченою важливими зустрічами та плануванням майбутніх проектів. Тож приділіть цьому достатньо часу.

Сприятливий день: 22 квітня

Несприятливий день: 24 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Рака

Увесь тиждень Ракам треба швидко йти вперед, щоб усе встигнути та уважно аналізувати свої кроки. Ваш олімпійський девіз на наступні 7 днів – швидше, вище і сильніше. Ймовірно, посеред тижня, до вас навідаються в гості ваші колеги чи друзі, тож готуйтеся накривати святковий стіл, адже вони заслуговують особливого ставлення.

Вдома ви будете господинею, ваш дім буде сяяти від чистоти, а в каструлях буде смачна та запашна їжа. За цей домашній затишок ваш коханий буде цінувати вас ще більше. Можливо, наприкінці тижня, вас буде очікувати невеличкий, але дуже приємний сюрприз.

На вихідних відправтеся на шопінг. Вам давно пора оновити свій гардероб згідно нового стилю. Не шкодуйте грошей, адже речі вам прослужать довго. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Намагайтеся не їсти нічого на ніч, щоб не нашкодити шлунково-кишковому тракту.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 26 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї роботи. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

Тиждень з 23 по 27 квітня – абсолютно невдалий час для поїздок на далекі відстані, і якщо у вас передбачалася відпустка, краще її перенести на інший час. Згідно з прогнозом, краще провести весь тиждень в режимі "дім – робота", а вихідні провести в тихій атмосфері.

Будьте уважними в роботі з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Навпаки, якщо активно увірветесь в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували. Тож не лінуйтеся і будьте більш працьовитішими.

Особливу увагу зверніть на хронічні хвороби. Варто провести профілактичні заходи або ж сходити на консультацію до лікаря.

Сприятливий день: 28 квітня

Несприятливий день: 23 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Діви

Діви, наберіться терпіння та покажіть усім, що ви сильніші за обставини. Покажіть оточуючим, що всі сили та зусилля ви докладаєте до того, що вам справді важливо, щоб через деякий час показати вражаючий результат. Не намагайтеся інших навернути на новий шлях.

Наприкінці тижня поїдьте з друзями на відпочинок. Вам треба перезарядитися на нову роботу та надихнутися новими ідеями. Не забувайте про повноцінний відпочинок, адже ви ризикуєте втратити енергію та настрій на довгий період. Вам варто більше думати і прислухатися до мудрих людей з досвідом.

Не жалійте часу на дружні розмови зі своїми колегами. Зверніть увагу на свою інтуїцію, вона вам допоможе уникнути багатьох проблем чи, навпаки, допоможе правильно підійти до значущої події.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 27 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Терезів

Ваше особисте життя суттєво пожвавиться. Ви будете більш емоційними та романтичними цього тижня. Не бійтеся робити перший крок чи запрошувати на побачення того, хто вам подобається. Події будуть розгортатися фантастично швидко та насичено.

Згідно з прогнозом, якщо ви не почнете зараз планувати свою відпустку, то є велика вірогідність, що пропрацюєте без неї ще кілька місяців. Тож, щоб не пропустити можливість поніжитися на сонечку чи прогулятися вулицями Європи, зробіть всі необхідні кроки – оформіть заяву на відпустку, домовтеся про все на роботі та почніть бронювати квитки. Все обов'язково увінчається успіхом.

Впродовж тижня ухиліться від дій, які можуть призвести до ускладнень у фінансовій сфері. Наприклад, великі покупки варто відкласти на більш вдалий період. Особливо, це стосується кухонної техніки. Ніякі вкладення, позики і кредити на цьому тижні не дадуть належного результату.

Астрологи радять уважніше слідкувати за своїми поточними рахунками в банку, кредитними картками та навіть гаманцем. Є великий ризик втратити частину коштів.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 23 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони будуть на піку своєї активності та працьовитості! На роботі у вас буде як ніколи багато справ, але зі всіма ви впораєтесь та досягнете поставлених цілей. Головне – будьте пильними та якомога чітко формулюйте вимоги до інших працівників. Ймовірно, вам запропонують якийсь проект, пов'язаний з відрядженням на тривалий час. Результати вас будуть дуже тішити.

Ближче до вихідних очікуйте радісні новини здалеку, а також звільнення від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників Знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо така можливість є. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 28 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Стрільця

Нудьгувати цього тижня Стрільцям не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це буде мати позитивні наслідки для вашого фінансового положення. Не бійтеся нових викликів та завдань – вам буде під силу виконати навіть найскладніші завдання!

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Робочі відрядження складуться вдало, якщо ви їх сплануєте детально в першій половині тижня. Але під час подорожі будьте обережні із куштуванням незнайомих страв.

Особливу увагу зверніть на документи, де повинен стояти ваш підпис. Краще кілька разів перевірте усі умови, щоб уникнути ймовірних збитків.

Сприятливий день: 22 квітня

Несприятливий день: 25 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів промайне в шаленому темпі, що в свою чергу буде вимагати від вас рішучості та прийняття швидких рішень. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте роботу, яку вам хтось нав'язує – швидко позбавляйтесь від неї, адже в іншому разі – у вас зовсім не буде вільного часу.

Не сперечайтесь з партнером по бізнесу чи колегами по роботі, це може суттєво нашкодити вашій кар'єрі. Якщо ви будете намагатися бути героєм в тій ситуації, в якій не впевнені до кінця, то ускладните собі суттєво життя.

У середу чи четвер потрібно зайнятись питаннями нерухомості. Цей час сприятливий для заключення договорів, переїзду, оренди тощо.

Також не варто забувати про власне здоров'я. Варто сходити на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. В кінці тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також на вихідних чекайте приїзду гостей, вони принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Сприятливий день: 28 квітня

Несприятливий день: 23 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Водолія

Цей тиждень сприятливий для втілення найскладніших проектів на роботі. на які ви давно не наважувались. Розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегам – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію – організуйте пікнік, сходіть в театр чи кіно.

Четвер – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 28 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 квітня 2019 для Риб

Вам варто серйозно зайнятися вирішенням старої проблеми, яка турбує вас дотепер. Терпіння та сила волі вам не завадить. Візьміть себе в руки і ви нарешті позбавитесь від тягаря невирішених справ.

Протягом цього тижня уважно слідкуйте за станом здоров'я, правильно харчуйтеся і не ігноруйте симптоми хвороб. Якщо у вас є шкідливі звички, то хоча би цього тижня від них варто відмовитись або ж обмежити. Корисно очистити не тільки організм від шлаків, а й провести омолоджуючі процедури шкіри.

Наприкінці тижня вас очікує важлива зустріч, яка може змінити все ваше життя. Тож будьте готові до прийняття швидких рішень. Також ви можете завести кілька корисних знайомств, що в майбутньому вплине на вашу кар'єру.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 27 квітня