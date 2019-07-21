Гороскоп на тиждень 22–28 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить цікавий та спокійний. На вас чекатимуть подорожі, приємні зустрічі з друзями та нові знайомства. Читайте гороскоп на тиждень 22-28 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Овна

На Овнів чекає насичений тиждень: вам доведеться приймати важливі рішення, докладати зусиль, втілюючи в життя свої і чужі ідеї. Можливі поїздки і зустрічі, важливі переговори увінчаються успіхом. Рекомендується бути уважнішими до оточення: вам випаде шанс вивести на чисту воду брехунів.

До кінця тижня вам вдасться досягти невеликого успіху і навіть отримати прибуток. Уникайте закулісних інтриг і тримайтеся подалі від сумнівних особистостей. Уникайте висловлювань, які можуть бути неправильно витлумачені.

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Закохані дозріють для шлюбу, але серйозні відносини можуть перерватися через дрібницю: взаємні образи, претензії і суперечки. Якщо ви встигнете вчасно вжити заходів, то особисте життя налагодиться. До кінця тижня позитивні тенденції наберуть силу. Причиною сварок між подружжям стане різниця в поглядах на виховання дітей.

Сприятливий день: 22 липня

Несприятливий день: 23 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Тельця

Тельцям цього тижня треба бути трішки секретними: Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Таким чином ви вбережетеся від негативних наслідків. Якщо на роботі ви будете докладати максимум зусиль, то на вас чекає грошова премія. Однак не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

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Також утримайтеся від далеких подорожей, можете вибратися за місто на озеро чи в ліс. Такий відпочинок допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Сприятливий день: 28 липня

Несприятливий день: 23 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Близнюків

У Близнюків відбудуться певні зміни, до яких вони дуже довго йшли! На представників знаку, які тільки розпочали стосунки, очікують серйозні зміни у вигляді спільного проживання з партнером. Пережити цей період вам допоможуть щирі розмови: не бійтесь ділитися власними емоціями з партнером, ви можете розраховувати на його повне розуміння.

На роботі не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Колега, який найбільше вас дратує, віддалиться і ви зможете спокійно поринути в робочий процес.

На початку тижня на вас очікують суттєві фінансові надходження. Вихідні дні будуть сприятливі для великих покупок, про які ви давно мріяли. Не відмовляйте собі у цьому задоволенні, придбаний товар повністю виправдає усі ваші сподівання.

Ваше здоров'я потребуватиме, аби ви за ним добряче прослідкували, тож економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю. Вихідні найкраще провести біля водойми чи в горах у компанії близьких друзів.

Сприятливий день: 25 липня

Несприятливий день: 27 липня

Рак (22 червня – 22 липня)





Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Рака

Астрологи рекомендують Ракам цього тижня вийти зі своєї звичної зони комфорту. Зробіть своє життя активнішим. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування.

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте чужі точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи.

Вихідні проведіть легко, зробіть паузу, займіться йогою, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зорі сприятимуть різноманітним практикам.

Сприятливий день: 22 липня

Несприятливий день: 23 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Лева

Левам рекомендується більше уваги цього тижня звертати на потреби оточуючих, партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Впродовж тижня відмовтеся від шумних компаній та вечірок. Натомість більше часу приділіть сім'ї та дому. Корисно буде зробити генеральне прибирання та дрібний ремонт по дому.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Проявляйте турботу і піклування про близьких. Прохання про допомогу не відхиляйте, будьте чуйними та доброзичливими.

Сприятливий день: 25 липня

Несприятливий день: 27 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Діви

Цього тижня Діви будуть собою дуже задоволені, адже докладуть максимум зусиль, аби змінитися і покращити своє життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів та спокою – пустіть у хід свою харизму.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізувати свої дії та думки. Корисно буде після роботи прогулятися на свіжому повітрі та побути на природі.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня на вашій стороні, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками

Сприятливий день: 22 липня

Несприятливий день: 26 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Терезів

Цього тижня велику частину свого часу Терези приділять особистим справам. Можливо, якась таємниця або прихованi чинники вiдносин захоплять вашу уяву. Участь в рiзних заходах виявиться корисною для розвитку дiлових зв`язкiв. До кінця тижня ви зможете в спокiйнiй обстановцi оцiнити свої позицiї i перспективи.

Якщо прикласти зусиль, у вас може з`явитися додатковий заробiток або нове джерело доходу. У вівторок можливi фiнансовi надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок та нових знайомств. Якщо ви хочете придбати якусь дорогу річ, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками та навчання.

Сприятливий день: 28 липня

Несприятливий день: 23 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Скорпіона

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу, заплануйте відпустку трішки пізніше.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір.

Сприятливий день: 25 липня

Несприятливий день: 23 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Стрільця

Якщо ви докладете зусиль – ваше особисте життя і справи підуть в гору. Ви станете більш енергійними та працьовитішими цього тижня. Не бійтесь робити перший крок і запрошувати на прогулянку чи чашку кави того, хто вам подобається.

Згідно з прогнозом, зірки будуть прихильні до вас у всіх починаннях. Увесь тиждень даруватиме вам радісні моменти. Постарайтесь до кінця тижня привести до ладу свої фінансові справи й не влазити в нові борги. Гороскоп радить пильно слідкувати за своїми рахунками в банку, кредитними картками та гаманцем. Є чималий ризик втратити частину коштів.

Вихідні подарують гарну нагоду – позбутися старого і впустити в своє життя нове. Зірки обіцяють нові знайомства з цікавими людьми, які з часом стануть вірними друзями. Ви зможете позбутися важкої ноші, яка давно сидить на вашій шиї.

Сприятливий день: 25 липня

Несприятливий день: 28 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів буде неабияк бентежним. Переживання будуть пов’язані з вашим особистим життям. Вам може здаватися, що вас розлюбили або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Основне ваше завдання – не керуйтесь лише емоціями. Намагайтеся вирішити такий конфлікт, як і будь-яку іншу проблему на роботі – спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Позитивною темою цього тижня може стати ваш особистісний розвиток через активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та тому виду творчості, який вам найбільше подобається.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі теж не позичайте гроші. Є великий ризик не отримати свої гроші назад.

Сприятливий день: 23 липня

Несприятливий день: 25 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Водолія

Водоліям цього тижня особливу увагу варто звернути на питання, які пов'язані з роботою. Це дуже сприятливий час для кар'єрних зрушень. Будьте зосередженими та не втрачайте можливості поспілкуватися з колегами або своїм керівництвом. Це покращить ваше становище на роботі.

Щодо особистого життя, можливі конфлікти в родині або з коханою людиною на ґрунті надмірної зайнятості. Не варто відразу ж "вставати в позу" і скандалити. Краще поясніть близькій людині ситуацію і попросіть проявити терпіння.

Новий тиждень – сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички. Якщо вам важко одразу прийняти кардинальне рішення, зверніться за допомогою до друзів, які дадуть вам слушну пораду в тому, як за короткий час кинути курити чи почати менше вживати алкоголь.

Сприятливий день: 28 липня

Несприятливий день: 22 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 липня 2019 для Риб

Тиждень для Риб буде дуже сприятливий у фінансовому плані. На вас очікує суттєве грошове надходження. Проте не варто скуповувати все, про що ви мріяли чи придумали собі – є ризик придбати неякісний товар. Відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

Тиждень вдалий для генерального прибирання та роботи. Астрологи рекомендують простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період також сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось небагато проблем, але навіть їх ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови з коханою людиною, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 23 липня

Несприятливий день: 26 липня