Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде сприятливий для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Майже усі знаки зодіаку відчуватимуть прилив сил, який позначиться на працездатності. Читайте гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Овна

Овнів цього тижня очікує розчарування від швидкого успіху, тож вам точно знадобиться розсудливість і терпіння. Від відчайдушних вчинків варто відмовитись, бо їх наслідки можуть не тільки ускладнити вам життя, але й змінити вашу долю не в кращу сторону.

Акуратніше працюйте з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Навпаки, якщо активно увірветесь в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували.

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Вихідні проведіть за містом і залиште всі робочі справи на роботі. Відпочинок вам потрібен, щоб відновити свої сили та уберегти себе від нервових зривів.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 28 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Тельця

Тельцям пов’язаним з діловою сферою, цього тижня варто бути обережним. Після роботи не навантажуйте себе додатковими завданнями, а краще знайдіть час для духовного розвитку. Вам підійде цікава мотиваційна книжка, яка підкаже у якому напрямку та якими методами найкраще самовдосконалитися. Знайдіть також час і для повного релаксу.

За ризиковані справи з фінансами цього тижня братися не варто. У цих сферах вам краще ступати протоптаними шляхами.

Для Тельців настав час романтики. Тим, у кого є друга половинка рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

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Сприятливий день: 23 вересня

Несприятливий день: 27 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків сприятливий для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтесь сумнівів, не дозволяйте собі переживання через події, які від вас не залежать.

У вівторок ви можете відчути приплив бадьорості, що позитивно позначиться на вашій працездатності. Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Близнюків на цьому тижні проблем не буде.

В кінці тижня стримайте свій запал і амбіції, а вільний час проведіть на самоті, почитайте, послухайте музику. В суботу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Сприятливий день: 27 вересня

Несприятливий день: 29 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Рака

Цього тижня Ракам рекомендовано слідкувати за двома речама – своїм гаманцем та язиком. Не варто починати справи, пов'язані з судами чи переїздами.

Тиждень для усіх представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності та відпочинку.

Вихідні краще провести у спокої та детально розібратися із поточними завданнями. Варто бути обачними до здоров'я.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Лева

Нудьгувати цього тижня Левам не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого фінансового становища. Зокрема, у другій половині тижня очікується суттєве фінансове надходження або повернення боргу, ви зможете придбати товар, про який давно мріяли.

Тиждень підходить для генерального прибирання. Гороскоп рекомендує простежити за станом здоров'я, записатися на консультацію до стоматолога та лора, а також виконувати вправи для спини. Цей період дуже сприятливий для навчання. Якщо ви давно хотіли записатися на курси вивчення іноземної мови, то цей час для вас настав.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 28 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Діви

У Дів з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть увесь тиждень, відтак усі складні справи та завдання даватимуться легко.

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати на потім, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Дівам рекомендується взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро. Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 28 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Терезів

Цього тижня ви будете перебувати в гарному настрої, завдяки чому все намічене виходитиме практично з першого разу. Якщо ви докладете певних зусиль, то перешкод в досягненні цілей не виникне. Це стосується і професійної, і особистої сфери.

У другій половині тижня з'явиться можливість реалізувати свої бажання і зробити відповідальні кроки. Ваша здатність знаходити правильні рішення і своєчасна підтримка близьких людей допоможуть створити відмінні передумови для майбутнього успіху.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 26 вересня

Несприятливий день: 24 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Скорпіона

Для Скорпіонів прогнозують дуже спокійний і гармонійний тиждень. Він вдасться особливо добрим, якщо ви присвятите його сім’ї, родичам чи друзям.

Рекомендується даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

На вихідних буде сприятливий час для спілкування та обміну ідеями. Можна влаштувати романтичну вечерю, сходити в кінотеатр чи подарувати собі інші приємності, які вам до душі.

Сприятливий день: 26 вересня

Несприятливий день: 27 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Стрільця

Цього тижня Стрільцям варто бути обережними у висновках і вчинках. Не вірте пліткам, які будуть вас оточувати з усіх боків. Адже ви можете не лише зіпсувати стосунки з близькими, а й втратити дорогу вас людину.

Тиждень успішний для роботи, ви зможете закрити проєкти, над якими давно працювали, а також отримати хороший прибуток. На роботі відмовтесь від слів "не можу" і ви досягнете усього, чого лише забажаєте. А от з фінансами варто бути обережним – не купуйте дешевих речей та не вірте акціям й розпродажам. Є ризик придбати неякісний товар та в кінцевому результаті витратити вдвічі більше, аніж планували.

Вихідні краще провести з друзями і забудьте про роботу. Вимкніть сповіщення в месенджері та насолоджуйтеся останніми теплими осінніми днями. Найкраще, якщо ви виберетесь на природу, але якщо не виходить – то поїдьте кудись за місто та повністю розслабтесь і забудьте про робочі проблеми.

Сприятливий день: 26 вересня

Несприятливий день: 23 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Козерога

Цього тижня у Козерогів накопичиться багато справ, які потребуватимуть негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно справа за справою зменшуйте його.

Попри справи і роботу – приділяйте час спілкуванню. Можливі нові знайомства, які можуть переростати у якісні стосунки – дружні чи любовні. Астрологи рекомендують знайти час для спостереження за своїм ментальним станом та прислухатися до здоров’я.

На вихідних виділіть кілька годин на себе для саморозвитку та творчості. Таланитиме сьогодні і людям розумової праці.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 27 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)





Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Водолія

На Водоліїв очікують невеликі зміни в робочій сфері. На початку тижня ви зіткнетеся з тим, що всі ваші справи будуть розвалюватись на ваших очах, але не панікуйте. Якщо ви проявите силу характеру та витримку, то вже в другій половині тижня зможете все виправити та навіть досягнути небаченого успіху.

Водоліям варто задуматись над відпусткою або хоча би додатковими вихідними. В напруженому робочому режимі ви зможете протриматись недовго, а отже сварки та конфлікти просто неминучі. А от відпочинок піде на користь, ви зможете навіть покращити власне здоров'я.

Тиждень сприятливий для зміни іміджу та покупок одягу. Фінансові плани можуть зірватися в останній момент. Якщо у вас є заощадження, то їх варто приберегти на незаплановані витрати по дому.

Також цей тиждень дуже сприятливий для роботи по дому. Якщо ви хотіли щось прибрати – сміливо беріться за ці справи, адже вони обов'язково увінчаються успіхом для вас.

Сприятливий день: 25 вересня

Несприятливий день: 23 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня 2019 для Риб

На Риб, в яких є друга половинка – чекає потепління в сімейних відносинах. Будьте відкритими до нового та не бійтеся експериментувати. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Астрологи радять відмовитися від необдуманих покупок. Не спішіть віддавати гроші за щось нове – насамперед подумайте чи річ вартує ваших фінансів. Намагайтесь раціонально підходити до витрат та не приймати надто серйозних рішень.

На вихідних приділіть час собі. Займіться своєю зовнішністю – підстрижіться чи пофарбуйте волосся, виділіть час на косметичні процедури чи просто знайдіть час, щоб полежати у ванні.

Сприятливий день: 25 вересня

Несприятливий день: 27 вересня