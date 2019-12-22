Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде досить цікавим. У багатьох розпочнеться цікавий та приємний період. Ви познайомитеся з людьми, які в майбутньому вплинуть на вашу долю. Читайте гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Овна

Тиждень для Овнів буде неабияк продуктивним завдяки хорошому робочому настрою. Ви встигнете завершити до кінця року усі ваші проєкти. Також за пророблену роботу ви отримаєте від керівництва схвальний фідбек. Вдома знайдіть час для духовних практик, самоаналізу і медитації. Подумайте над тим, що вам вдалося виконати впродовж року, а що ще варто надолужити.

Вівторок – вдалий день для того, щоб розвантажити свій організм. Обмежте себе у вживанні шкідливої їжі та більше вживайте овочів та фруктів.

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На вихідних не відмовляйте друзям вийти на каву, навіть, якщо вам буде ліньки. На вас чекають приємні зустрічі та, навіть, доленосні знайомства.

Сприятливий день: 24 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Тельця

У Тельців цього тижня розпочнеться цікавий та приємний період. Ймовірно, вас покличуть на пізнавальну подію, на якій ви наберетеся досвіду і познайомитеся з новими людьми, які згодом стануть вам у нагоді.

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За попередні тижні ви дуже виснажилися, але впродовж тижня ви будете літати на крилах від щастя. Все, до чого ви будете прикладати руку – матиме успіх. Якщо все ретельно проаналізувати, Тельці зможуть вирішити багато проблем, які у вас накопичилися.

Якщо ви думаєте про те, що у вашій квартирі треба зробити ремонт, то зірки радять перенести ці плани на декілька тижнів. Зараз першочергово приділіть час домашньому затишку та сім'ї.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 23 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Близнюків

Близнюкам наприкінці року варто попіклуватись про власне здоров'я. Усі свої сили та енергію ви віддали на роботу. Тож, якщо ви почали відчувати, що перегораєте, то візьміть перед Новим роком відпустку або декілька додаткових вихідних. Астрологи кажуть, що відпочинок допоможе вам налаштуватись на робочий лад і взятися до виконання справ у 2020 році з новою силою.

Наприкінці тижня вам краще побути наодинці. Ви зможете досягнути бажаного, якщо не будете метушитися, а все будете виконувати по черзі. Кінець тижня – вдалий час для зміни зовнішнього вигляду, а також для зміни інтер'єру у вашому помешканні. Нехай ваша оселя заграє новими святковими барвами!

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 23 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Рака

Ракам цього тижня рекомендується звертати увагу на все, що ви робите. Постарайтеся не ризикувати, адже можете натрапити на пастку. Посеред тижня вам прийдеться прийняти важливе рішення. Перш, ніж його озвучити, добре подумайте над своїми словами.

Астрологи рекомендують чітко спланувати тиждень. Таким чином ви зможете досягнути багатьох справ та завдань, які поставили перед собою. Субота принесе вам сюрприз, який вас дуже здивує і розчулить.

На вихідних проведіть час зі своєю коханою половинкою. Приготуйте смачний обід, візьміться за читання нових книжок, або просто перегляньте різдвяну комедію чи мультфільм для святкового настрою.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 25 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Лева

Цього тижня Леви будуть продуктивними і перебуватимуть в хорошому настрої через кількість роботи, яка лежатиме на ваших плечах. Ви аніскільки не втомитеся, а навпаки, наберетеся ентузіазму до наступних завдань. Ви будете докладати максимум зусиль до всього, що вам скажуть робити і отримаєте премію та схвальний відгук від керівництва.

Вільний час вдома не витрачайте на фільми та серіали. У вас є безліч незавершених справ, які треба виконати до кінця року. Зробіть все можливе для того, щоб з чистими думками та серцем зустріти Новий рік.

На вихідних вас чекають святкування і дні народження, а також приємні зустрічі з друзями. У самотніх Левів є непоганий шанс зустріти свою другу половинку, тож будьте пильними. Не бійтеся знайомитися і говорити.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 27 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Діви

У Дів цього тижня виростуть крила, які допоможуть знайти себе і відчути те, чого вам насправді не вистачало уже дуже довгий період. Вдалими будуть будь-які покупки. Астрологи радять запланувати майбутню подорож в теплі краї. Зорі сприятимуть приємній ціні на путівки.

Дівам не варто цього тижня розслаблятися і втрачати робочий темп. Попереду вас чекають чудові можливості та цікаві події. Втім проявіть толерантність і терпимість до деяких речей.

На вихідних скиньте з себе увесь вантаж роботи. Частину справ ви спокійно можете відкласти на майбутнє, а іншу частину справ ви встигнете зробити за декілька днів. Тож можете розслабитися і спокійно провести суботу і неділю за переглядом улюбленого серіалу.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Терезів

Новий тиждень для Терезів розпочнеться з приємних новин, які будуть стосуватися фінансів. Вже на початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження. Якщо ви давно планували зробити дорогу покупку – не вагайтеся і купуйте. Є велика ймовірність, що перед святами магазини роблять знижки на товари і ви потрапите на дуже привабливу пропозицію.

Перед Новим роком виділіть час на своє житло: зробіть генеральне прибирання чи дрібний ремонт. Вас очікує приємна новина, пов'язана із вашою квартирою чи будинком.

Якщо на роботі у вас є безліч завдань, які ви не можете осилити – не бійтеся попросити допомоги у колег. Вихідні проведіть в сімейному колі.

Сприятливий день: 24 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Скорпіона

Скорпіонам варто звернути увагу на те, що надмірна зацікавленість в роботі та матеріальному прибутку може завадити вам насолодитися новорічними та різдвяними святами.

Для того, щоб у Новий рік зайти оновленим, Скорпіонам варто багато часу приділити на себе. Позбудьтеся людей, з якими вам не комфортно і викиньте з голови увесь непотріб, який накопичився впродовж року. Залишіть у старому році інтрижки, лицемірство та обговорювання інших людей.

На вихідних зверніть увагу на своє здоров'я. Не переобтяжуйте організм важкою їжею. Зробіть собі розвантажувальний день. Ймовірно, друзі закличуть вас на прогулянку. Не відмовляйте їм у цьому, адже саме у неформальній обстановці на вас чекає нове перспективне знайомство.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Стрільця

Стрільцям цього тижня доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитись зі значною повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати! Але для цього варто проявити ініціативність та не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені або ж некомпетентні.

Наприкінці року не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам відчутний результат. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері з книжкою та чашечкою какао.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 25 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Козерога

Козерогам цього тижня треба приділити час своїй сім'ї і родині. Вам потрібно розібратися у ситуації, яка вирує навколо вас. Налаштуйтеся на позитив і тоді всі справи вирішуться легко.

Серед тижня на вас чекає день, коли все вирішиться само собою і все стане на свої місця. Усі важливі зустрічі відтермінуйте, адже зірки не прогнозують успіху в робочих питаннях саме цього тижня.

Козерогам варто виділити час на роздуми і чітко зрозуміти, з ким саме ви хочете пов'язати своє життя. Вихідні подарують вам багато енергії. Спрямуйте її у правильне русло.

Сприятливий день: 27 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Водолія

Водоліям наприкінці року треба звернути увагу на свою зайнятість на роботі. Якщо ви бачите, що у вас немає ентузіазму, вам ліньки братися за нові завдання і ви не дуже спішите на роботу, то, можливо, вам варто задуматися над новим місцем праці? Або ж добре подумайте над тим, яким чином змінити ситуацію на краще.

Слідкуйте за своїм здоров'ям: займайтеся спортом, робіть вправи на спину і правильно харчуйтеся. Астрологи радять відмовитися від алкоголю та сигарет на деякий час, або й взагалі кинути цю згубну звичку.

На вихідних вас чекає цікава та насичена подія, яка може змінити ваше життя. Якщо у вас поганий настрій і немає ні до чого бажання – не переймайтеся, зовсім скоро всі ваші погані дні пройдуть і настануть цікаві події, які дозволять вам розвиватися у правильному руслі.

Сприятливий день: 27 грудня

Несприятливий день: 29 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня 2019 для Риб

Риби цього тижня будуть мати досить багато справ пов'язаних з документами. У вас з'явиться шанс налагодити стосунки з тими людьми, з якими було важко знайти розуміння.

У середу прийшов час для тих справ, які ви завжди відтерміновували. Події цього дня обіцяють змінити ваше життя на краще. Зверніть увагу на свої приховані таланти. Можливо, прийшов час їх показати людям?

На вихідних відправтеся за подарунками для близьких на Новий рік. Зірки прогнозують вам вдалі покупки. Загалом вихідні будуть насичені приємними подіями.

Сприятливий день: 24 грудня

Несприятливий день: 28 грудня