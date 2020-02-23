Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку прогнозує багато нових можливостей та цікавих відкриттів. На багатьох чекають численні успіхи та перемоги. Читайте гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Овна

Астрологи рекомендують Овнам відкласти важливі справи на потім, адже цього тижня не найбільш благополучний час для втілення задуманого. Щоб трохи вийти зі звичної вам зони комфорту, рекомендується змінити обстановку, одягнутися у непритаманний вам стиль та познайомитися з цікавими людьми.

Сконцентруйтеся на тих завданнях, які не потребують важливих рішень. Якщо вам не вистачає коштів на потреби, постарайтеся трішки економити, втім не позичайте ні в кого грошей, бо можете забрати негативну енергетику.

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Доля подарує вам нові можливості: будьте уважними і не нехтуйте подіями, які мають статися у вашому житті. Зміни у житті допоможуть вам відкинути увесь негатив і відкриють новий шлях до розвитку.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 26 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Тельця

Новий тиждень обіцяє Тельцям численні успіхи і перемоги, які дозволять зберігати гарний настрій та позитив. Втім у фінансовій сфері таких "успіхів" не передбачається. Будьте обережні з витратами та будь-якими фінансовими операціями, є ризик втратити чималу суму грошей.

На роботі на вас чекають кардинальні зміни, які підуть вам лише на користь. Ви зможете нарешті більше часу присвячувати тому, що вам дійсно подобається. Астрологи кажуть, що новий тиждень неймовірно успішний для самоосвіти чи покращення будь-яких навичок.

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Окрім того, цей тиждень дуже сприятливий для далеких поїздок, як у справах, так і задля відпочинку. Якщо ви не можете обрати країну, куди полетіти, то зірки обіцяють чудові емоції зустріти у Німеччині, Італії, Франції чи Австрії. Відпочинок дозволить повністю перезавантажитися та набратись нових сил.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 1 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Близнюків

У Близнюків є всі шанси спіткнутися з проблемами, тому будьте обережні зі своїми діями та словами. Ви дуже добре ставитеся до своїх колег, але якщо станете уважнішими, побачите, що між вами зовсім немає ніякої дружби. Остерігайтеся таких людей і не розповідайте нічого про своє особисте життя.

Сконцентруйте усю свою увагу на завданнях, які швидко вирішуються. Думайте раціонально, а до роботи підходьте вдумливо. Ви на шляху до правильних змін, тож не зупиняйтеся на шляху. Ймовірно, в середині тижня ви отримаєте хорошу новину або приємний сюрприз.

На вихідних присвятіть день лише собі. Зірки рекомендують направити вашу творчу енергію на саморозвиток. Розкривайте свої таланти, субота і неділя – чудові дні для самоаналізу та виявлення в собі того, про що ви раніше не здогадувалися.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Рака

Новий тиждень для вас буде важким та виснажливим, адже на вас зваляться дуже багато справ по роботі, які ви неодмінно змушені виконати. Все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ вийде не швидше, ніж у п'ятницю ввечері, тож наберіться терпіння.

Рекомендується цього тижня акцентувати увагу на духовному зростанні та навчанні. Якщо вас кличуть гуляти друзі, то не відмовляйтеся від прогулянок та спільних походів у кіно чи театр. Ймовірно, нас вас чекає нове знайомство, яке знадобиться вам найближчим часом.

Друга половина тижня сприятлива для поїздок, в тому числі за кордон. У середу займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати кошти. Зекономлені гроші вам неабияк знадобляться вже зовсім скоро.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 29 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Лева

Левам цього тижня варто трохи збавити темп. Зазвичай, ви ставите перед собою завищену планку, яку не так легко подолати. Не засмучуйтеся, якщо у вас будуть зриватися важливі завдання. Кінець лютого подарує вам гарні емоції та безліч сюрпризів, які змусять переглянути свої пріоритети.

Середа – чудовий день для походу в банк. Якщо ви давно планували поставити певну накопичену суму на депозит – не вагайтеся. Усі фінансові операції цього дня пройдуть успішно. До вас ніби магнітом будуть приходити нові гроші та надходження.

Наприкінці тижня рекомендується потішити своїх рідних та близьких приємними подарунками. На вихідних дозвольте собі розслабитися і приділіть час відпочинку та саморозвитку. За можливості, пройдіть курс масажу, перевірте стан свого здоров'я та почніть активніше займатися спортом.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Діви

Будьте готовими до того, що на цьому тижні ви отримаєте погану звістку, але її наслідки швидко минуть. Друга половина тижня принесе у ваше життя кардинальні зміни, не сперечайтесь з долею і з вдячністю відносьтесь до будь-яких змін. Усі вони будуть мати лише позитивні наслідки.

У вільний час проаналізуйте усі свої помилки за останній час та уникайте їх у майбутньому. Також час сприятливий не лише для аналізу свої поведінки, а й своїх витрат. Вже найближчим часом на вас очікують незаплановані витрати, тож варто подбати про заощадження коштів.

У стосунках з близькими вам людьми буде не все гладко – очікуйте на конфлікти та сварки. Зберігайте спокій та не робіть поспішних висновків.

Не забувайте про власне здоров'я. Підіть на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. Упродовж тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 1 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Терезів

У Терезів через неуважність можуть виникнути фінансові проблеми. Щоб цього уникнути, добре порахуйте свої грошові витрати, які ви повинні витратити впродовж тижня. В середині тижня у вас буде дуже багато завдань, але якщо ви будете прикладати максимум зусиль – все швидко виконаєте.

Зірки кажуть, що дні будуть благополучні для тих, хто відправився в дорогу. Вам також може надійти пропозиція співпраці від добре знайомих вам осіб, тож ви цілком можете скористатися нагодою, яка вам випаде.

Вихідні пройдуть ідеально, якщо ви просто спокійно будете відпочивати вдома, відмовившись від активних подій. Дні пройдуть легко, позитивно та яскраво. Якщо цьому сприятиме погода, можете зібратися на декілька годин на прогулянку.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 26 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Скорпіона

Для Скорпіонів цього тижня є шанс зав'язати цікаві знайомства, закласти фундамент для співпраці і відкрити в собі творчий потенціал. Не відмовляйтеся від робочих пропозицій, які будуть надходити. Вони вас будуть лише мотивувати та надихати.

Новий тиждень дуже сприятливий для просування в кар'єрі. Не бійтеся власних амбіцій та втілюйте в життя плани, які вже давно хотіли здійснити. У вас все вийде, навіть всупереч обставинам.

Початок тижня – найкращий час для навчання, поїздок, спілкування з людьми і нових знайомств. У вівторок будьте обережні з алкоголем та шкідливою їжею. Вихідні присвятіть лише собі і забудьте хоч трохи про роботу.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 1 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Стрільця

Тиждень у Стрільців розпочнеться одразу зі справ, однак астрологи не рекомендують планувати важливі справи, підписувати документи та оформлювати договори. Ввечері краще відмовитися від будь-яких зустрічей чи побачення. Рекомендується цей час приділити саморозвитку, а відпочинок планувати на вихідні.

Астрологи також рекомендують стримувати емоції та гнів. Вам варто направити енергію в потрібне русло з важливими цілями та задачами. У вас є всі шанси стати на крок ближче до своєї мрії, якщо ви будете приділяти щодня цьому увагу.

Вихідні проведіть гармонійно, балансуючи між відпочинком та навантаженнями. Саме в такому випадку ви будете задоволені собою та тими справами, які вам вдалося виконати.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Козерога

Тиждень для Козерогів дуже сприятливий у фінансовому плані. На вас очікує суттєве грошове надходження. Однак не варто скуповувати все, про що ви мріяли чи придумали собі – є ризик придбати неякісний товар. Відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

Тиждень вдалий для генерального прибирання та роботи. Астрологи рекомендують простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період також сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось небагато проблем, але навіть їх ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови з коханою людиною, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 28 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Водолія

Водоліям цього тижня треба уникати пустопорожніх розмов, які ні до чого не призведуть. Ймовірно, на початку тижня вас накриє потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку ви відкладали у ящик дуже довгий час. В особистому житті можливе оновлення.

Четвер – сприятливий час для великих покупок. Підходьте до покупок з розумом, щоб не купити мотлох. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

На вихідних рекомендується скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, легкий спорт, медитація. Відведіть більше часу на відпочинок та відновлення сил.

Сприятливий день: 1 березня

Несприятливий день: 24 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для Риб

Перша половина тижня забере у вас багато часу, який ви планували витратити на відпочинок, хобі та побачення. Лікування хронічного захворювання, часті поїздки і грошові витрати – зваляться на голову дуже несподівано. Не панікуйте та спробуйте проаналізувати кожен ваш крок. При правильному плануванню вашого часу ви зможете легко зі всім впоратись.

Вам варто вирішити усі робочі питання та не допускати конфліктів з колегами та керівництвом. У вас з'явиться шанс заробити пристойну суму, головне, опинитися в потрібному місці і в потрібний час.

Заплануйте в п'ятницю майбутній тиждень для відпочинку. Є великий шанс, що ви зможете придбати дешеві квитки або ж знайти дуже вигідну пропозицію в готелі. Надайте востаннє перевагу сніжним горам, відпочинок вам принесе масу задоволення та натхнення.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 29 лютого