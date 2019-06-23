Гороскоп на тиждень 24–30 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить цікавий. Багатьох представників знаку чекають нові знайомства, подорожі та підвищення в кар'єрі. Читайте гороскоп на тиждень 24–30 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 24–30 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 24 червня – 30 червня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Овна

Овни знайдуть нові знайомств. Вони можуть виявитися корисними і навіть допомогти в кар'єрі. Тиждень сприяєтиме побаченням, покупкам та вечіркам. Що стосується роботи, то цього тижня вам доведеться приймати важливі рішення, але вони призведуть до покращення вашого матеріального стану.

В сімейному житті очікуються короткочасні проблеми. Не беріть участь в конфліктах, які вас не стосуються та слідкуйте за своїми словами. Ви можете висловитися дуже різко щодо близької вам людини і будете довго про це шкодувати.

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Вихідні проведіть у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках. Не беріть з собою велику та шумну компанію, а також будьте обережні з алкоголем та жирною їжею.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 30 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Тельця

З грошима можуть виникати невеликі труднощі, які легко вийде залагодити впорядкувавши бюджет. Імовірно, ви помітите, що деякі пункти із нього можна викреслити без жалю.

Астрологи цього тижня Тельцям пророкують сприятливий день. Однак варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

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Впродовж тижня не варто ганятися за двома зайцями, краще виконувати справи одна за одною. Це ж стосується і будь-яких інших планів та дій. На амурному фронті на більшість чекає затишшя, а от сімейним парам може випасти на долю важлива розмова.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 25 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Близнюків

Увесь тиждень сприятиме вашим професійним успіхам. Ви зможете нарешті отримати визнання і завоювати довіру якоїсь важливої ​​персони. Будьте в доброму гуморі і частіше посміхайтеся. Важлива зустріч або участь в складі делегації підуть вам на користь, ваші ідеї будуть тішити оточуючих.

У вільний час більше рухайтеся і займайтеся спортом, тому що цей тиждень сприяє покращенню вашого самопочуття та фізичної форми. Будьте уважні до свого раціону – обмежте алкоголь та вживання шкідливої їжі. В інакшому випадку, вам не уникнути проблем зі шлунком.

Сімейних обов'язків може бути під кінець тижня більше, тому вам не уникнути домашніх турбот. Беріть на себе стільки, скільки можете реально зробити, інакше будете сильно переживати. Є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі і в родинному колі.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 26 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Рака

Цього тижня Ракам рекомендується бути уважним за кермом. Втома може мати погані наслідки. В дома постарайтеся сприймати усе спокійно та не брати близько до серця слова, які вам не подобаються.

У вас є гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

Подуймайте над тим, що вас мотивує і змушує рухатися вперед, підгодовуйте постійно вашу внутрішню мотивацію. Не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим.

Сприятливий день: 27 червня

Несприятливий день: 26 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Лева

Леви матимуть впродовж тижня кілька професійних викликів. Використовуйте свою особисту чарівність і інтуїцію так, щоб покінчити з конфліктом або розплутати складну справу. Ви зможете впевнено діяти та впровадите в життя кілька нових та цікавих ідей, які обов'язково помітить ваше керівництво.

Леви також зможуть повернути впевненість в собі. На всі проблеми з партнером ви подиветеся з іншого боку, аби з'ясувати все до кінця. Вихідні сприяють зустрічам з близькими людьми, поїздкам і романтичним вечерям.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу рекомендується звернути на засоби побутової хімії. Під час роботи в саду – будьте обачні з гострими предметами.

Сприятливий день: 28 червня

Несприятливий день: 24 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Діви

Астрологи рекомендують вам цього тижня вийти зі своєї звичної зони комфорту. Зробіть своє життя активнішим. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування.

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте чужі точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи.

Вихідні проведіть легко, зробіть паузу, займіться йогою, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зорі сприятимуть різноманітним практикам.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 24 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Терезів

Новий тиждень дуже сприятливий для ваших фінансів. Ймовірно, ви отримаєте велике грошове надходження або ж вам повернуть борг. Також тиждень сприятливий для операцій з валютою. А от брати гроші в борг чи оформлювати кредити – краще не варто, є велика ймовірність потрапити в шахрайську схему та втратити чималу суму грошей.

На роботі вам доведеться вчитися казати "ні" додатковим навантаженням. Якщо будуть надходити схожі пропозиції – вони зможуть принести додатковий дохід, але будуть вимагати багато часу на їх виконання. Краще цього тижня від додаткової роботи відмовитись взагалі, а вільний час присвятити лише собі.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтеся від далеких поїздок чи шумних компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тижнем.

Сприятливий день: 27 червня

Несприятливий день: 24 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонів огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати недавнє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачити, що ще донедавна втікало від вашого розуму.

В середині тижня можете сміливо братися за творчі справи, вирушати у мандрівки, заводити нові знайомства. Ваше натхнення витатиме у повітрі. Гарний результат дасть і будь-яка робота.

Якщо самотні представники знаку підуть на побачення і усе полетить шкереберть – не переживайте. Через деякий час ви будете ще самі кепкувати з цієї ситуації. Згодом життя подарує вам саме те, що дано вам долею.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 24 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Стрільця

Початок тижня для Стрільців буде веселим і радісним. Зустрічі зі старими знайомими неабияк піднімуть вам настрій. В другій половині тижня вас з головою поглине робота, вам вдасться зав'язати нові ділові зв'язки та укласти вигідні договори. Студентам пора задуматися про навчання, але і про відпочинок забувати не варто.

Стрільці рідко бувають романтичними, але цього тижня все зміниться. Не стримуйте себе і проявляйте свої почуття у романтичних прогулянках, вечерях на двох або ж подарунках.

Цей тиждень несприятливий для з'ясувань стосунків із керівництвом. Навіть якщо вас щось не влаштовує, залиште цю розмову на кращий час. Здоров'я буде міцним, тож ви можете сміливо займатися будь-якими видами спорту, навіть екстремальними. Особливу увагу зверніть на біг, це саме те, що вам зараз потрібно.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 24 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Козерога

Якщо цього тижня Козероги доклалуть максимум зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше. Старайтеся керуватися здоровим глуздом, а не підказками зі сторони чи імпульсивними бажаннями.

Також представникам знаку рекомендують зайнятися духовним розвитком та дослідити власні можливості. За можливості, складіть план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів.

На вихідних не соромтеся добряче відпочити – організовуйте дружню вечірку чи йдіть в гості. Спробуйте розбавити рутину на що-небудь цікавіше.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 27 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Водолія

На цьому тижні очікуйте погану звістку, але її наслідки дуже швидко минуть. Друга половина тижня принесе у ваше життя кардинальні зміни, не сперечайтесь з долею і з вдячністю відносьтесь до будь-яких змін. Усі вони будуть мати лише позитивні наслідки.

Проаналізуйте усі свої помилки за останній час та уникайте їх у майбутньому. Також час сприятливий не лише для аналізу свої поведінки, а й своїх витрат. Вже найближчим часом на вас очікують незаплановані витрати, тож варто подбати про заощадження.

У стосунках з близькими вам людьми теж не все гладко – очікуйте на конфлікти та сварки. Зберігайте спокій та не робіть поспішних висновків. Не варто забувати про власне здоров'я. Запишіться на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. В кінці тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також на вихідних чекайте приїзду гостей, вони принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 24 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня 2019 для Риб

Цього тижня у Риб в особистому житті не передбачається ніяких кардинальних змін. Займіться вирішенням домашніх проблем. Не відмовляйтеся від зустрічі з друзями. Ви зможете познайомитися з цікавими і впливовими людьми, які допоможуть набагато швидше просунутися по кар'єрних сходах.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін придатності медичних препаратів, які ви приймаєте.

Вдалий час для початку циклу навчання, найвдаліше складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 26 червня