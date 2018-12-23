Гороскоп на тиждень 24-30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку для всіх майже однаковий за насиченістю подій в житті. Переважну більшість чекає багато справ на роботі, які матимуть позитивні зрушення. Наприкінці тижня усі нарешті видихнуть та почнуть відпочивати готуючись до Нового року. Читайте гороскоп на тиждень 24-30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Овна

Для Овнів останній тиждень року буде неабияк визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете виявити суттєві зрушення на шляху до своєї мрії. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то заплануйте собі всі цілі та обов'язки на наступний рік та розбийте їх на 4 частини. Кожну з важливих цілей ви повинні виконати протягом 12 тижнів. За таких умов, ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

У п'ятницю відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. У суботу ви зможете вирішити гострі та обов'язкові проблеми.

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Увесь тиждень зосередьте свою увагу на роботі та особистісному розвитку. Пожертвуйте свій час, якого у вас обмаль на виконання важливих справ на користь книги чи інших навчальних матеріалів.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 27 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Тельця

Астрологи попереджають про розчарування від швидкого успіху, тож цього тижня вам особливо знадобиться розсудливість і терпіння. Від відчайдушних вчинків варто відмовитись, бо їх наслідки можуть не тільки ускладнити вам життя, але й змінити вашу долю не в кращу сторону.

Більш акуратніше та зосередженіше працюйте з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Якщо активно увірветесь в роботу, зробите останній вдалий ривок, то отримаєте більше, ніж очікували.

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Вихідні проведіть з друзями і добре сплануйте де ви зустрінете Новий рік. Впродовж вихідних сплануйте невеличкий відпочинок. Він вам потрібен, щоб відновити свої сили та уберегти себе від нервових зривів з початку нового року, де на вас чекають безліч невідкладних справ.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня для Близнюків

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств. Однак, не забувайте, що окрім роботи, у вашому житті є й інші сфери зайнятості. Тож затримання допізна не принесуть бажаного результату. Краще постарайтеся і зробіть поставлені перед вами завдання швидше.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку та місця святкування Нового року, який очікує вас вже зовсім скоро. Більше часу проводьте разом із вашою коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями та хорошим настроєм.

Вихідні Близнюкам краще провести вдома, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший новорічний серіал.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 30 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Рака

На цьому тижні вдихніть востаннє на повні груди усі сили, які у вас залишилися та приділіть увагу роботі. Можливо, вам доведеться скорегувати свої плани. Недбалість і помилки керівництво вам не пробачить. Варто проявляти обачність і обережність як в словах, так і в діях. Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, є ризик потрапити у дуже незручне положення.

У четвер певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на найвищому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового, а також зірки пророчать успіх в експериментах із зовнішністю. Тож, якщо ви давно мріяли про екстремальну зміну зовнішності – рожеві кінчики волосся вам лише личитимуть та додаватимуть перчинки.

Цього тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція. Не поспішайте "кричати" всім про своє щастя, воно любить тишу.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Лева

Нудьгувати цього тижня Левам не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого фінансового становища. Зокрема, у другій половині тижня очікується суттєве фінансове надходження або повернення боргу, ви зможете придбати товар, про який давно мріяли.

Тиждень підходить для генерального прибирання вдома. Приведіть до ладу свою оселю перед початком Нового року. Гороскоп рекомендує простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Новий тиждень дуже сприятливий для навчання та планування для освоєння нової професії.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 25 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Діви

На цьому тижні від вашої відповідальності залежить увесь подальший успіх. Стосунки з колегами будуть неоднозначними. Однак доволі напружена ситуація дозволить упорядкувати ділові зв'язки і коригувати навантаження на роботі на наступний рік.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розірвати дружбу варто в першій половині тижня. Гороскоп обіцяє Дівам прилив сил і натхнення у творчості. Задатки, наявні з дитинства, не пройдуть безслідно.

У суботу святкова атмосфера налаштовує на те, щоб трохи полінуватися та подивитися новорічні фільми.

Сприятливий день: 24 грудня

Несприятливий день: 28 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Терезів

В період цього тижня (24-28 грудня) Терезам потрібно бути впевненим у своїх діях і почуттях, щоб впровадити геніальні ідеї в життя. Через надмірну втому у вас з'явитися бажання все кинути, але не піддавайтесь таким слабкостям і доведіть розпочате до кінця. За допомогою та підтримкою краще звернутися не до колег, а до найближчої вам людини.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатися до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими. Кінець тижня є вдалим періодом для планування вагітності.

Вихідні сприятливі для дрібного ремонту вдома. Якщо у вас є хронічні захворювання, то наприкінці тижня варто пройти додаткове обстеження, а також більше часу приділяти вашому харчуванню та фізичному здоров'ю.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам варто бути обережними у висновках і вчинках. Не вірте пліткам, які вас будуть оточувати з усіх боків, адже ви можете не лише зіпсувати стосунки з близькими, а й втратити дорогу вас людину.

Період з 24 по 28 грудня успішний для роботи. Ви зможете закрити проекти, над якими давно працювали, а також отримати хороший прибуток в кінці року, а також підвищення зарплатні наступного року. На роботі відмовтесь від слів "не можу" і ви досягнете усього, чого лише забажаєте. А от з фінансами варто бути обережним – не купуйте дешевих речей та не вірте акціям й розпродажам. Є ризик придбати неякісний товар та в кінцевому результаті витратити вдвічі більше, аніж планували. Вихідні краще провести з друзями і забути про роботу.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Стрільця

Перед новим тижнем вам варто запастися амбіціями, цілеспрямованістю та позитивом! Тиждень буде дуже насиченим на події на роботі, але таке навантаження не мине безслідно – ви зможете покращити своє становище в компанії та підвищити заробіток. Але водночас не забувайте й про власні потреби, працювати – це добре, але відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте своїм особистим часом, особливо, якщо це не виправдано.

В період з 25 по 29 грудня особливо вразливою у Стрільців буде ендокринна система та спина. Додайте до свого розкладу дня фізичні навантаження. Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте прилив сил та бадьорості.

Друга половина тижня сприятлива для шопінгу та великих покупок, саме в цей час у магазинах розпродаж на літній одяг, і можна непогано зекономити. Всіма придбаними товарами та отриманими послугами ви будете задоволені на 100%. Вихідні проведіть у колі найближчих друзів. Останні кілька місяців були для вас дуже напруженими, тож ви цілком заслужили на повноцінний відпочинок, коли вас не будуть турбувати думки про робочі проблеми.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Козерога

Для Козерогів тиждень мине дуже швидко і насичено. На роботі вас очікують конфлікти з вищим керівництвом, але вони не позначиться на вашому становищі в компанії. Однак дотримуватись робочої етики вам варто у будь-якому разі.

Козероги дізнаються не надто приємні речі про людину, в яку шалено закохалися. Це підірве ваш настрій, тож спробуйте образу замінити корисними речами – творчістю, спортом, або навіть кулінарією. До того ж не впускайте до своїх стосунків родичів, це зможе лише погіршити ситуацію та навіть призвести до розриву.

Другу половину тижня краще провести наодинці із собою, від галасливих компаній краще відмовитись.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 27, 28 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Водолія

Щоб тиждень подарував Водоліям суцільну радість і щастя, потрібно кожного дня швидко прокидатися, посміхатися оточуючим, сумлінно працювати і бути впевненим у своїх силах. На роботі вашу старанність обов'язково помітять, тож очікуєте підвищення.

Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня пророкує Водоліям фінансовий успіх. Це може бути виграш в лотерею, відсотки за виконану роботу і аванс за проект, який поки ще перебуває на початку роботи. Але на одне везіння розраховувати не варто. Якщо ви не впевнені у своїх рішеннях, зверніться за порадою до експертів або колег по роботі.

Кінець тижня сприятливий для туристичних поїздок. Найкраще вибратися разом із колегами по роботі, це допоможе вам налагодити ділові контакти, які обов'язково допоможуть вам у майбутньому.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 29 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня 2018 для Риб

Для вас настав час відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня, як попереджають зірки, можливі втрати і безглузді помилки. Новий тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та прибирання в оселі.

Ваші особисті стосунки чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Проявіть фантазію, піднесіть коханій людині подарунок або здивувати його приємним сюрпризом на Новий рік.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Не зважаючи на те, що підходить кінець року, не переставайте займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 29, 30 грудня