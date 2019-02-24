Гороскоп на тиждень 25 лютого–3 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить суперечливий. На одних чекає успіх на роботі, відпочинок та приплив сил. Інших очікує втома, велика кількість обов'язків та зміна посади. Читайте гороскоп на тиждень 25 лютого–3 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Овна

З початком нового тижня у вас почнеться сприятливий період у плані фінансів. У вас появляться високі шанси знайти нові способи заробити гроші. Однак рекомендовано контролювати фінансовий потік, адже можуть виникнути незаплановані витрати, про які ви з часом пожалієте. Тому складіть бюджет і ретельно його дотримуйтеся.

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Астрологи радять вам більше прислухатися до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви ігноруєте, і відкладаєте їх вирішення на потім. Після відвертої розмови, ваші стосунки стануть міцнішими та надійнішими.

На роботі вас чекають приємні сюрпризи. Це може бути пов’язано з вашою зарплатнею. Завдяки вашій плідній праці та старанням, ви отримаєте премію. Тиждень також є сприятливим для далеких подорожей. Якщо є можливість – плануйте поїздки за межі міста, або за кордон. Якщо ж ви вирішили залишитися вдома, то якнайбільше гуляйте на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 26 лютого

Несприятливий день: 2 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Тельця

У Тельців починається чудовий час для романтичних стосунків. Якщо ви не можете зізнатися в коханні, то просто придумайте, як би ви змогли зблизитися з людиною. Заплануйте на вихідних зі своєю половинкою романтичну вечерю, відтак ваше кохання лише посилиться.

Будьте обережними з грошима. Є великий ризик, що більша частина ваших коштів піде на розваги, про які згодом ви будете шкодувати. Будьте уважними до витрат та намагайтесь не купувати непотрібних речей, які вам не знадобляться.

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Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують цікавий високооплачуваний проект. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Результат не змусить вас довго чекати.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 1 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Близнюків

Початок тижня буде дуже динамічний і промайне дуже швидко. На вас чекатимуть багато зустрічей, планів, роботи, нарад, які принесуть вам нове знайомство. Намагайтеся не показувати свої кращі сторони оточенню, люди люблять вас таким, якими ви є насправді. В кінці тижня зможете з полегшення зітхнути – у вас розпочнеться справжній відпочинок, про який ви мріяли.

У четвер очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Контролюйте свої речі в громадському транспорті, адже можете натрапити на шахрая. Не будьте впертими, адже ваша імпульсивність загрожує сваркою з близькими. У п'ятницю імпульсивність і впертість загрожують посварити вас з близькими людьми.

Друга половина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Сприятливий день: 3 березня

Несприятливий день: 26 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Рака

Новий тиждень буде для вас вдалим. Проте будьте обачними у четвер, день буде насиченим та тривожним через велику кількість справ. Є висока ймовірність того, що руки опустяться, впадуть сили на будь-яку роботу. Не варто цьому піддаватися, адже всі можливості пройдуть повз.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Якою б не була важлива робота, перш за все турбуйтеся про імунітет і тепло одягайтеся. Уникнути стрес допоможуть дихальні техніки та медитації. Самотні Раки мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 3 березня

Несприятливий день: 26 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Лева

Новий тиждень для вас стане не надто легким, однак, якщо проявити терпіння – подолаєте багато перешкод. Не будьте вимогливими до людей так само, як і до себе самого. Є велика ймовірність, що стосунки з вашою половинкою складуться якнайкраще.

Не відмовляйтесь від відпочинку чи відвідування будь-яких заходів. Кожна подія принесе вам нові емоції та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, адже вам потрібно більше часу приділяти власному спокою та гармонії.

Будьте уважнішими до дрібниць. Вам не завадить дисципліна та акуратність. Ви справите гарне враження на людей, тому більше спілкуйтеся і не сидіть вдома. Нові проекти надихнуть вас на трудові подвиги.

Сприятливий день: 28 лютого

Несприятливий день: 2 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Діви

У Дів весь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Виховайте у собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Потрібно бути обережним з витратами – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки. Якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку. В неділю зранку ви можете придбати квитки за дуже привабливими цінами. Вихідні найкраще провести з батьками.

Сприятливий день: 28 лютого

Несприятливий день: 1 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Терезів

Терезам новий тиждень подарує можливість трохи розслабитися й відчути всю радість життя. Однак, щоб отримати бажане, потрібно буде докласти певних зусиль і бути уважним до деталей. Вільний час буде сприятливим для роботи по дому. Зберіть усі свої сили в кулак і зробіть свою кімнату такою, про яку мрієте – комфортну та затишну.

Від роботи ви будете отримувати задоволення. Всі завдання будуть вам під силу. Вас хвалитиме керівництво, колеги та друзі. Будьте старанними і не підводьте найближчих у майбутньому. Також вас чекає приємний сюрприз у вигляді фінансової винагороди. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу.

Залишайте у минулому всі невдачі й поразки, напруженість, суперечки й нерви – насолоджуйтесь моментом. Нарешті настав час заспокоїтися й отримати задоволення від різних сфер життя.

Сприятливий день: 1 березня

Несприятливий день: 3 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Скорпіона

Скорпіонам тиждень подарує непередбачувані ситуації, які даватимуть тільки успішний результат. На роботі у вас буде дійсно багато невідкладних справ, з якими ви впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Вам запропонують проект, пов'язаний з відрядженням на короткий час. Не бійтеся нових викликів та вирушайте до нових знань. Результати вас дуже тішитимуть, адже ви відкриєте у собі нові сторони.

Самотні Скорпіони на своєму новому шляху зустрінуть старе кохання, яке виллється у бажання відновити стосунки. Якщо цього ж захоче ваш партнер – чому б і ні? Робіть масштабні рішення і не зважайте ні на що. Зірки будуть на вашому шляху.

Якщо у вас є можливість, візьміть додатковий вихідний або на декілька днів відпустку. Вам буде потрібен час для приведення думок в порядок та більше часу, аби спланувати майбутній тиждень.

Сприятливий день: 28 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Стрільця

Вівторок та середа – сприятливий день для планування найважливіших справ, робочих моментів, проведення нарад та переговорів. На роботі у другій половині тижня на вас очікують приємні несподіванки. Не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим керівництвом.

Тиждень подарує вам нові фінансові надходження, які варто зберегти на майбутній відпочинок. Фінансів буде вистачати вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати. Астрологи рекомендують Стрільцям подбати про зір. Постарайтеся не піддавати очам підвищених навантажень, відмовтеся від читання при поганому освітленні й від тривалого перегляду телевізора.

Вихідні проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе безліч задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. Привести тривожні думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та невеличкі прогулянки на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 1 березня

Несприятливий день: 27 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Козерога

Новий тиждень подарує Козерогам наснагу до роботи. Ви будете у тонусі і не будете страждати через брак сил і енергії. Вам слід задуматись про зміни в особистому житті – ваші стосунки потребують розвитку, тож не зволікайте з цим.

Будьте обережні зі спортом, не виконуйте важких вправ та не піднімайте вантажі. Найкраще для вас – це піші прогулянки, тим паче цьому сприятиме погода.

У другій половині тижня сплануйте усі свої фінансові витрати – підбийте підсумок доходів та витрат. Сплануйте свій бюджет на найближчий час і слідуйте йому, це дозволить вам суттєво зекономити та поповнити свої заощадження.

Вихідні присвятіть лише собі і забудьте хоч трохи про роботу. Увечері прийміть ванну, послухайте медитативну чи релаксуючу музику, прочитайте улюблену книгу, подивіться комедію чи просто зберіться з друзями на смачну піцу.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 3 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Водолія

Водоліїв чекають деякі проблеми на новому тижні. Однак ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам настрій. Позитивний настрій допоможе впоратися з різними проблемами. Будьте сміливими та не зважайте на докори інших, ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали.

Є вірогідність непередбачених витрат у другій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. Наприкінці тижня розраховуйте на підтримку друзів і близьких людей. Субота – вдалий день для зустрічей і романтичних побачень.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, їм потрібне додаткове харчування і догляд. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Сприятливий день: 26 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для Риб

Астрологи кажуть, що старання Риб приведуть до значних змін в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності.

Остерігайтеся привабливих проектів і пропозицій. Будьте розумними, суперечки з керівництвом принесуть тільки розчарування, а вам ще неодноразово доведеться звертатися до нього за допомогою. Є шанс, що, використовуючи свої розумові здібності, ви досягнете підвищення на посаді, або ж симпатію керівництва.

Виділіть достатньо часу для домашніх справ, родичів, і розв'язання фінансових проблем. На цьому тижні вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими.

Сприятливий день: 1 березня

Несприятливий день: 3 березня