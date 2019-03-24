Гороскоп на тиждень 25–31 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить неоднозначний. На одних представників чекає успіх, добробут, нові ідеї та поїздки, інших – багато справ на роботі, сварки, непорозуміння та розчарування. Читайте гороскоп на тиждень 25–31 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 25–31 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Овна

Новий тиждень буде успішним для проведення важливих розмов, які надалі вплинуть на ваше майбутнє. Цього тижня, ви як ніколи, будете впевненими у собі та своїх силах. Доводьте почату справу до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися удача і заслужена премія.

Астрологи кажуть, що тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які будуть мати потребу в друзях. Ви познайомитеся з людиною, яка стане вашим найкращим другом чи близьким соратником. Є високі шанси зацікавити оточуючих людей цікавими ідеями.

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Ймовірно, ви отримаєте винагороду, на яку не очікували, однак не поспішайте витрачати кошти при першій кращій можливості, адже вони вам ще дуже знадобляться. Можливо, вам потрібно буде купити новий телефон чи здати його в ремонт. Зірки не рекомендують Овнам потакати всім своїм "хочу". Ви наражаєтеся стати заручником власних капризів і довести себе до депресивного стану. Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 29 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Тельця

Початок тижня буде дуже вдалим для великих покупок – нерухомості, автомобіля чи побутової техніки. Це гарний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви точно отримаєте від них суттєвий прибуток. Проте краще відмовитися від кредитів та позик, адже вони нічого доброго не принесуть.

У першій половині тижня ви будете себе не дуже добре почувати, тож не спішіть виконувати ті справи, які будуть вимагати у вас багато енергії. Проте ближче до п'ятниці ситуація зміниться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують надзвичайно цікаву справу, від якої ви будете в захваті. Ймовірно, вам доведеться змінити роботу, проходити якісь тренінги чи курси.

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Бажано до кінця тижня нікому не позичати гроші, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Зверніть увагу на своє здоров'я, можливо, воно трохи погіршиться, тож бережіть себе.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 25 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Близнюків

Перша половина для Близнюків – чудовий час, щоб скласти план на майбутній місяць та почати вчити іноземну мову і записатися в зал. Також рекомендується займатися самоосвітою. Якщо ви будете старатися, то зможете досягти успіху в навчанні і неабияк розширити свій кругозір. Понеділок, вівторок та середа – вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття.

На вихідних зірки підказують відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: займіться бронюванням і купівлею квитків. Однак не зволікайте, адже можете упустити свій шанс!

В четвер та п'ятницю у вас збільшиться потреба в усамітненні. Увесь тиждень ви зосереджували свою увагу на роботі, тож вдома трішки відпочиньте та не беріться до жодних справ, які стосуються роботи. Виконуйте їх у робочий час. Будьте обережними зі своїми словами, ймовірно, у вас виникне конфлікт з подругою. В кінці тижня купіть собі подарунок, про який давно мріяли, але шкодували кошти. Витрачені гроші повернуться до вас у вигляді премії через деякий час.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування. І не забувайте про здоров'я, зараз воно дуже вразливе.

Сприятливий день: 27 березня

Несприятливий день: 31 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Рака

Ваша енергія увесь тиждень буде бити ключем та заряджати усіх навколо. Проте вам можуть почати заздрити, адже вас все буде вдаватися просто та легко. Не засмучуйтеся, якщо ваші успіхи та досягнення не хвалитиме керівництво. Повірте, вони все бачать. Незабаром усі ваші старання будуть оцінені належним чином. Головне – це результат, який допоможе вам розпізнати в собі гарні якості.

Середина тижня – вдалий час для облаштування будинку. Якщо ви хотіли, щоб ваша кімната набула нових барв – не баріться з дизайном. Купіть красивий вазонок, картину, новий тюль чи цікаві предмети інтер'єру. Також, якщо ви давно думали змінити свій імідж, то це саме той правильний час, коли будь-які зміни підуть вам на користь. Астрологи рекомендують звернути увагу на романтичний стиль, який додасть вашому образу миловидності.

Мінус цього тижня в тому, що вам прийдеться "розриватися" між роботою та власним помешканням. Вдома буде надто багато справ, які ви не встигатимете осилити, на роботі справи йтимуть в шаленому потоці, тож вам доведеться перепрацьовувати. Однак не зважаючий на швидкий темп життя, вам вдасться все осилити та подолати.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 31 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів прогнозує успіх та благополуччя. Будьте обережні щодо конфліктів, постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння минуть, а поганий слід залишиться. На роботі справи йтимуть добре, тиждень пролетить насичено та яскраво. У вас все буде легко і добре виходити. Намагайтеся зберегти сили для відпочинку, адже друзі готують вам щось активне.

В понеділок на думку вам прийдуть дуже чудові ідеї, намагайтеся їх не ігнорувати. Запишіть собі в блокнот, щоб потім вразити своїх колег та друзів оригінальним проектом. У майбутньому він позитивно вплине на вашу долю, тож постарайтеся його реалізувати. Суботу присвятіть відпочинку з друзями. Запросіть друзів до себе в гості і покажіть їм своє місто. Вони будуть вражені, а ви відкриєте для себе нові місця.

У вас незабаром почнеться дуже гарний період в житті, тож вам треба привести в порядок свої думки, дім, особисте життя, здоров'я і зовнішність. До будь-якої поради, яку вам дадуть цього тижня ставтеся з особливою обережністю: найменший сумнів може вас спантеличити, що піде вам не на користь.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 25 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Діви

Початок тижня для Діви буде трохи важким. Все до чого ви братиметеся, вилітатиме вам з рук і не буде приносити жодного результату. Робота виснажуватиме, а вдома не захочеться нічого робити. Багато ваших планів та не здійсняться. Стосунки з коханою людиною теж не будуть ідеальними, у вас часто виникатимуть ревнощі та безглузді причини для сварок. Ви часто зриватиметеся на свого партнера.

Будь-який вихід в театр, гості чи кав'ярню на чашку кави з друзями обернуться для вас розчаруванням і "вибити" вас із колії. Тому приділіть свій час чомусь красивому, затишному та цікавому.

Вихідні підуть на покращення. В суботу ви будете енергійні та веселі. Рекомендується весь день приділити генеральному прибиранню та продумати дизайн квартири. Змініть штори та тюль, повісьте картини, придбайте красиву вазу для квітів. У неділю, якщо сприятиме погода, зберіться з друзями на перший весняний пікнік. Чудові емоції та заряд на новий тиждень вам гарантований.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 25 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Терезів

Новий тиждень забезпечить представникам знаку успіх, процвітання та чудовий настрій. На початку тижня вас чекатимуть цікаві зустрічі та приємні сюрпризи. У вівторок та середу добре почати реалізацію задуманого. Зосередьтеся на роботі та прикладайте максимум зусиль. Все, у що ви вкладатимете зусилля принесе результат і похвалу від керівництва.

Постарайтеся менше зосереджуватися на плітках. Не витрачайте надарма час. Чим менше ви будете перейматися чужим життям, тим більше зміниться ваш внутрішній стан, покращиться самопочуття, посилиться внутрішня енергія та бадьорість. У п'ятницю потіште себе масажем, косметичними процедурами чи зміною іміджу, на який ви дуже чекали. У суботу відвідайте цікавий захід зі своїми друзями. Будьте пильні та гарно себе поводьте, адже у вас є всі можливості зустріти свою другу половинку.

Суботу та неділю присвятіть мистецтву. Дізнайтеся про нових художників, відвідайте музей, дивіться документальні фільми та читайте відповідні книжки. Також спробуйте приготувати нову страву або випічку, до якої ніколи "доходили руки". Рідні та близькі будуть тішитися вашим досягненням.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 31 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Скорпіона

Тиждень для Скорпіонів може видатися трішки непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не засмучуйтеся, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

В середині тижня робота буде йти добре, вам буде все вдаватися. Якщо ви давно планували змінити дизайн у своїй кімнаті – саме вдалий час змінити свій улюблений куточок. Також тиждень вдалий для шопінгу. Потіште себе новим та модним одягом. Не варто слухати подруг, слухайте свою інтуїцію та купуйте те, що вам найбільше до вподоби.

У п'ятницю подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодких напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. В суботу ні в якому випадку не давайте свої гроші чужим людям, це для вас може погано обернутися. Ваші друзі шукатимуть у вас підтримки, не будьте до них байдужими та допоможіть їм у їхню скрутну хвилину своїм добрим словом та порадами.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 29 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Стрільця

Цього тижня для вас найбільше значення матимуть питання, пов'язані з житлом, дітьми та родиною. Вам доведеться активно займатися вирішенням побутових проблем. Творчі особистості зможуть успішно завершити розпочаті раніше проекти. Якщо ви знайдете для себе нову ідею, то роботу виконаєте вчасно і якісно.

Не починайте нові проекти в другій половині тижня, адже це не найсприятливіший період. Зараз вам найкраще повернутися до справ, які ви не встигли закінчити раніше і довести все до логічного завершення. Не вирушайте в далеку подорож, адже вас спіткає багато проблем в дорозі.

У самотніх представників знаку, які ще не встигли обзавестися сім'єю, почнуться нові романтичні відносини. У другій половині тижня вас чекають зустрічі зі старими друзями. Проведіть вихідні в приємній компанії і не відмовляйте собі в задоволенні відпочити від важких побутових буднів.

Сприятливий день: 31 березня

Несприятливий день: 30 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Козерога

Цей тиждень – ідеальний період для наведення порядку в справах. Підприємці можуть провести переговори з приводу отримання спонсорської допомоги, кредиту. Ближче до кінця тижня почнуться проблеми з начальством. У фінансовому відношенні тиждень обіцяє бути вдалим.

Не слід нехтувати і домашніми справами: на цьому тижні ви зможете вирішити багато важливих питань. Не виключений ремонт. Стосунки закоханих досить гармонійні.

У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін у зовнішньому вигляді – доведеться витратити чималу суму, але результат перевершить всі очікування.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 26 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Водолія

Коли всі після затяжної зими будуть думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх і визнання. Зірки радять порахувати, хто вам винен гроші, хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, тож якщо збирались давно попросити про підвищення зарплатні – робіть це сміливіше.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Після напруженого тижня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних. Ваш тиждень мине саме так, як ви спланували. Тож намагайтеся більше часу приділити роботі, бо вас може очікувати успіх наприкінці тижня.

У другій половині тижня слід дотримуватися більш гнучкого поведінки в спілкуванні з коханим чи коханою. Надайте другій половинці можливість проявити себе, не бороніть його ініціативам, навчіться більше довіряти партнеру і погоджуватися з тим, що він пропонує. Подібна поведінка буде сприяти зміцненню ваших відносин.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 29 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 березня 2019 для Риб

Цього тижня приділіть більше уваги вашим сімейним справам та спілкуванню з близькими. Також тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок, нових знайомств, прогулянок містом. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

Будьте уважні до своїх фінансів. Тож від великих або ж спонтанних покупок краще відмовлятися. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або відремонтувати. Не виключені зміни на роботі. Це продуктивні дні для пошуку роботи, розміщення резюме, проходження співбесіди.

Сприятливий день: 31 березня

Несприятливий день: 25 березня