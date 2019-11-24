Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку насичений та активний. Більшість з вас будуть перебувати в активній фазі і докладати максимум зусиль до усіх справ. Впевненість дозволить вам подолати усі масштабні завдання. Читайте гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Овна

Овнам рекомендується увесь тиждень не бути лінивими, адже для вас несподівано відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру. Якщо ви ще не склали план на майбутній 2020 рік, рекомендується виділити час у неділю.

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На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 27 листопада

Несприятливий день: 28 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Тельця

Новий тиждень для Тельців почнеться дуже продуктивно. Якщо ви хочете отримати нові знання, піти на курси, чи довершити почату справу до кінця – обов'язково зробіть це на початку тижня. Зірки допоможуть вам у всіх починаннях, якщо ви будете докладати максимум зусиль.

У вівторок уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Не виходьте з дому зайвий раз з речами, за які ви найбільше переживаєте.

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На вихідних присвятіть свій час саморозвитку: прочитайте інформативну статтю, придбайте книгу про яку давно мріяли чи подивіться документальний фільм. А також заплануйте усі справи, які ви повинні виконати до кінця 2020 року. Будьте обачними щодо друзів та колег з якими ви працюєте, можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти.

Сприятливий день: 28 листопада

Несприятливий день: 29 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Близнюків

В кінці листопада і на початку грудня, ваші фінансові питання вийдуть для вас на перший план. У цей період значну частину коштів ви почнете відкладати на подарунки, тож якщо у вас виникнуть додаткові витрати, добре подумайте чи дійсно це вам необхідно.

Тиждень наділить вас життєвими силами, зміцнить впевненість у собі та дозволить вам подумати про цінності і відновити внутрішню рівновагу. Ви зможете багато чого добитися, активно проявити себе та притягнути у своє життя багатьох однодумців. У вас все вийде, головне – старайтеся не піддаватися своїм слабкостям.

На вихідних займіться собою, своїм здоров'ям. Уникайте інтриг та пліток, яких буде навколо вас дуже багато. Враховуючи те, що ви взяли на свої плечі позицію лідера, не відставайте у саморозвитку: багато читайте, дізнавайтеся нове, відвідуйте театри, виставки та музеї.

Сприятливий день: 25 листопада

Несприятливий день: 27 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Рака

Для Раків тиждень почнеться з гарного настрою, на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Слідкуйте за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку дуже цінуєте.

В особистих стосунках ви будете дуже енергійні та впевнені. Влаштуйте на вихідних романтичну вечерю, знайдіть чудовий фільм, запаліть ароматичні свічки та створіть незабутній момент. Цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

Ракам варто задуматися про свій режим дня і раціон харчування. Вам слід змінити його таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни.

Сприятливий день: 29 листопада

Несприятливий день: 25 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Лева

Новий тиждень для вас буде неабияк визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете потішитися результатом своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

У вас виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга. Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуацію, перш ніж приймати поспішні рішення. Адже неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Якщо ви зачекалися змін в особистому життя, то є велика ймовірність, що вони стануться наприкінці тижня. Тож будьте напоготові!

Сприятливий день: 27 листопада

Несприятливий день: 29 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Діви

Новий тиждень буде вдалим часом для проведення важливих розмов. У цей період вам буде притаманна красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх. Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Ймовірно, ви отримаєте надходження, на яке не очікували, однак не спішіть витрачати кошти. З часом вони вам знадобляться на важливіші справи. Цього тижня Дівам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану. Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь.

Сприятливий день: 1 грудня

Несприятливий день: 26 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Терезів

У першій половині тижня у вас є всі шанси збільшити свої фінансові доходи. Астрологи пророкують вам романтичні враження і хороший настрій. Розділяйте свою радість з друзями, адже через деякий час вони можуть від вас відгородитися, а повернути вам їхню довіру та любов буде дуже складно.

Не забувайте про домашні обов'язки. Зберіть сили в кулак і зробіть усе необхідне, що від вас вимагається. Зробіть генеральне прибирання, помийте вікна, посуд, поскладайте речі в шафі. Тоді на душі вам буде спокійніше і ваші плани будуть проходити в правильному порядку з правильними пріоритетами.

Щодо здоров'я, то обмежте вживання їжі. Харчуватися потрібно, але не в таких порціях, як ви це робите. Скоротіть свою вечерю вдвічі. Від цього ваш сон та самопочуття вам подякують, адже ви відчуєте невимовну легкість та бадьорість зранку.

Сприятливий день: 28 листопада

Несприятливий день: 1 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Скорпіона

На цьому тижні вдихніть востаннє на повні груди усі сили, які у вас залишилися та приділіть увагу роботі. Можливо, вам доведеться скорегувати свої плани. Недбалість і помилки керівництво вам не пробачить. Варто проявляти обачність і обережність як в словах, так і в діях. Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, є ризик потрапити у дуже незручне положення.

У середу певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на найвищому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового, а також зірки пророчать успіх в експериментах із зовнішністю. Якщо ви давно хотіли покращити стан свого волосся за допомогою відповідних процедур – не баріться, адже результат вам дуже сподобається.

Цього тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція. Не поспішайте "кричати" всім про своє щастя, воно любить тишу.

Сприятливий день: 26 листопада

Несприятливий день: 1 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Стрільця

Тиждень для Стрільців буде дуже напруженим. Здається, ви вже давно не віддавалися на повну роботі, сім'ї та домашнім клопотам. Не беріть на себе усі справи, які лише існують у вашій голові. Дайте собі трохи відпочинку: переключіться на перегляд нового серіалу, фільму, читання книжки. Будь-який відпочинок дасть вам прилив сил.

У четвер та п'ятницю у вас виникнуть цікаві ідеї. Не намагайтеся їх запам'ятати, адже у пориві клопотів, ви забудете про те, що згодом вам знадобиться. Записуйте всі свої ідеї в блокнот та складайте план для реалізації задуманого.

Будьте обережними на дорогах. Водіям не варто відволікатися на розмови в салоні з пасажирами чи просто телефоном. А тим, хто переходить дорогу – варто забрати телефон з рук і оглянутися в сторони. На вихідних займіться генеральним прибиранням своєї оселі. Порядок у вашій оселі покращить ваш настрій та створить затишну атмосферу.

Сприятливий день: 26 листопада

Несприятливий день: 28 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Козерога

Цього тижня Козерогам варто бути обережними у висновках і вчинках. Не вірте пліткам, які вас будуть оточувати з усіх боків, адже ви можете не лише зіпсувати стосунки з близькими, а й втратити дорогу вас людину.

Увесь тиждень на роботі для вас буде успішним. Ви зможете закрити проєкти, над якими давно працювали, а також отримати хороший прибуток і підвищення зарплатні. На роботі відмовтесь від слів "не можу" і ви досягнете усього, чого лише забажаєте.

З фінансами варто бути обережним – не купуйте дешевих речей та не вірте акціям й розпродажам. Є ризик придбати неякісний товар та в кінцевому результаті витратити вдвічі більше, аніж планували. Вихідні краще провести з друзями і забути про роботу.

Сприятливий день: 30 листопада

Несприятливий день: 25 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Водолія

Водоліям врешті-решт треба взятися за планування свого часу. От побачите, як тільки ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу. Приділіть час спорту та здоров'ю. В першій половині тижня вам буде легко вдаватися знайомство та спілкування з людьми. На роботі вас чекатиме успіх та кар'єрний зріст.

Після роботи не чекайте коли вас запросять на каву: проявляйте ініціативу та самі запрошуйте друзів на прогулянку. Однак не піддавайтеся спокусам, адже все закінчиться дуже плачевно. Вмійте вчасно сказати "стоп". Мудрість і витримка будуть вашим незмінним супутником на роботі. Тож не нехтуйте рішеннями, які вам підказує інтуїція. Будьте обережними з грішми, коли відправитеся на шопінг.

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити тиждень буде легше. Хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, може зіткнутися зі складнощами.

Сприятливий день: 28 листопада

Несприятливий день: 29 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2019 для Риб

Новий тиждень для Риб буде трохи бентежним. Переживання будуть пов’язані з вашим особистим життям. Вам може здаватися, що вас розлюбили або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Основне ваше завдання – не керуйтесь лише емоціями. Намагайтеся вирішити такий конфлікт, як і будь-яку іншу проблему на роботі – спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Позитивною темою цього тижня може стати ваше особистісний розвиток через активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та тому виду творчості, який вам найбільше подобається.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі теж не позичайте гроші. Є великий ризик не отримати свої гроші назад.

Сприятливий день: 1 грудня

Несприятливий день: 26 листопада