Гороскоп на тиждень 26 серпня –1 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде досить цікавий та різноманітний. На багатьох чекають зустрічі, нові знайомства, цікава робота та проекти і фінансовий потік. Читайте гороскоп на тиждень 26 серпня –1 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Овна

Цей тиждень для Овнів буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

Кінець тижня сприятливий для туристичних поїздок. Оберіть нове місце та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще вибратися разом із колегами по роботі, це допоможе вам налагодити ділові контакти, які обов'язково допоможуть вам у майбутньому.

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У фінансовому плані будьте дуже уважні. Є велика ймовірність, що вас спробують обдурити або ж просто щось викрасти. Тож виходячи в людне місце – уважно слідкуйте за всіма своїми речами та краще не носіть із собою великі суми грошей.

Сприятливий день: 28 серпня

Несприятливий день: 26 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Тельця

Цього тижня Тельці черпатимуть енергію зі своєї роботи. Вам буде все вдаватися, вас будуть хвалити, у вас з'являться нові ідеї, а також налагодяться стосунки у сім'ї. Втім вам варто звернути увагу на те, що досить часто ви з одного завдання переключаєтеся на інше. Астрологи рекомендують зосереджуватися лише на одній справі.

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Вдома не витрачайте час на фільми та серіали. У вас є багато планів, які ви повинні втілити життя, а на це потрібно багато часу. До кінця року залишилося не так вже і багато. Зробіть все можливе, аби ви пишалися собою в кінці року.

Вихідні будуть хорошим приводом, аби зустрітися з друзями. Самотні Тельці можуть навіть знайти свою другу половинку, і, ймовірно, стосунки дуже швидко переростуть у щось більше та вагоміше. Не бійтеся знайомитися, втім уникайте відвертої балакучості під час першого знайомства.

Сприятливий день: 28 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Близнюків

Близнюкам тиждень варто присвятити особистим стосункам. Через вашу постійну зайнятість ви можете не помічати, як втрачаєте власного партнера. Тож спробуйте більше говорити та проводити часу разом. Відмовтесь від понаднормових годин на роботі заради сімейного спокою.

На роботі тримайтесь подалі від інтриг та пліток, адже цим ви не тільки псуєте собі самопочуття, а й можете нашкодити кар'єрному зростанню. Зосередьтесь на своїх власних завданнях та виконуйте їх якісніше. Це допоможе вам стати кращим в очах керівництва.

Фінансові проблеми цього тижня не будуть вас турбувати. Однак, від великих покупок таки варто відмовитись, також будьте пильні до будь-яких грошових вкладень – є великий ризик потрапити на шахрая.

Вихідні краще провести зі спортом – фітнес, зал, йога або щось інше. Це допоможе вам розслабитись та перезавантажитись перед новим тижнем, який обіцяє бути більш насиченим.

Сприятливий день: 31 серпня

Несприятливий день: 27 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Рака

У Раків нарешті розпочнуться справжні літні канікули. Ви надто багато працювали впродовж всього літа, тож вам належить добре провести час. Нові люди у вашому житті принесуть цікаві емоції та заряд позитиву. Рекомендується виділити левову частку зустрічам з близькими та родичами. Вам потрібно вирішити термінові завдання, які не бажано відкладати у довгий ящик.

Якщо ви давно думали над зміною зовнішнього вигляду, то вам час втілити задумане в життя. Астрологи кажуть, що нова зачіска залучить у ваше життя нову енергію, щастя та позитив.

Ракам добре даватимуться монотонні завдання, на кшталт, прибирання, прання, дрібного ремонту. А от у магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Сприятливий день: 30 серпня

Несприятливий день: 28 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Лева

Якщо ви давно відчували, що ваша робота вас втомлює – прийшов час це нарешті змінити. Ваша дратівливість та втома – пов'язані саме з тим, що ви робите роботу, яка вам не до вподоби. Обдумайте всі свої обов'язки на роботі та вдома і позбавтесь від непотрібного.

Дрібні сварки та конфлікти краще вирішувати одразу. Це стосується як і роботи, так і особистого життя. Будь-які негаразди можуть негативно вплинути на ваші стосунки.

У середу уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Тож зайвий раз не виходьте з дому з речами, за які ви найбільше переживаєте.

На вихідних присвятіть час невиконаним справам, які накопилися впродовж останнього місяця. Якщо ви цього не зробите – ваша майбутня відпустка може опинитися під загрозою.

Сприятливий день: 29 серпня

Несприятливий день: 28 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Діви

Вам треба обома руками хапатись за щось нове і цікаве. Ви неодноразово переконаєтеся, що робота може приносити не тільки гроші, але і задоволення. Будьте активними та проведіть переговори, які давно планували. Всі починання на роботі увінчаються успіхом і ви зможете суттєво просунутись в кар'єрі.

Сімейним людям доведеться займатися дітьми та оселею. Це краще зробити в другій половині тижня. Також варто приділити увагу домашнім справам – зробити дрібний ремонт, особливо, зверніть увагу на сантехніку.

Впродовж тижня вам необхідно подбати про наявність фінансів. Вони можуть знадобитися для вирішення питань майна, нерухомості та ремонту. Заощадження знадобляться вже найближчим часом. Будьте обережні з банківськими операціями – є ризик втратити частину коштів.

Почніть більш активно слідкувати за здоров'ям – перегляньте харчування та додайте до свого розпорядку дня фізичне навантаження.

Сприятливий день: 27 серпня

Несприятливий день: 31 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Терезів

Новий тиждень максимально сприятливий у фінансовому плані. На початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження. Якщо ви давно планували дорогу покупку – краще це робити одразу. Є велика ймовірність, що ви потрапите на дуже привабливу пропозицію, а якість товару вас не розчарує.

Також цього тижня варто зайнятись оселею: зробіть генеральне прибирання чи дрібний ремонт. Вас очікує приємна новина, пов'язана із вашою квартирою чи будинком, яку ви вже довго чекали.

Вам також потрібно звернути увагу на те, скільки часу ви приділяєте роботі. Якщо ви відчуваєте, що ви на межі емоційного вигорання – спробуйте зменшити навантаження на власні плечі. Ви можете розділити свої обов'язки або ж вимагайте ще одного помічника. Вихідні краще провести з друзями і не говорити про роботу. Найкраще, якщо ви виберетесь на природу, але якщо не виходить – то поїдьте кудись за місто та повністю розслабтесь і забудьте про робочі проблеми.

Сприятливий день: 31 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Скорпіона

Ваш тиждень пройде саме так, як ви запланували. Намагайтеся більше часу приділити роботі, бо вас може очікувати успіх наприкінці тижня. Проявляйте ініціативність та не бійтеся брати на себе відповідальність – це суттєво покращить ваш імідж на роботі. Але водночас не обіцяйте того, чого не в силах виконати, бо це може негативно позначитись на вашій кар'єрі.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Не допускайте втручання у вирішення особистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У четвер ви можете розраховувати на підтримку друзів і близьких людей. П'ятниця – вдалий день для ділових зустрічей.

Сприятливий день: 1 вересня

Несприятливий день: 28 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Стрільця

Стрільців цього тижня очікує великий ризик, що цього тижня ви витратите значну частину вашого бюджету на розваги, про які згодом ви будете жалкувати. Тож будьте уважні до власних витрат та намагайтесь спонтанно нічого не купувати. Адже є ризик, що декілька днів потім вам доведеться провести взагалі без грошей. Також будьте уважні до фінансових операцій пов'язаних з обміном валют – є ризик потрапити в руки шахрая.

Найбільш успішним напрямком цього тижня може стати кар'єра. Відносини з начальством і впливовими людьми складаються благополучно, і вам можуть запропонувати підвищення на посаді або підвищити рівень оплати. Тож впевнено проявляйте ініціативність та не бійтесь брати на себе більше відповідальності. Результат не змусить вас довго чекати.

Також цей тиждень дуже сприятливий для роботі по дому та в саду чи городі. Якщо ви хотіли щось прибрати, відремонтувати чи посадити – сміливо беріться за ці справи, адже вони обов'язково увінчаються успіхом для вас.

Сприятливий день: 31 серпня

Несприятливий день: 1 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Козерога

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опиниться велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

В стосунках з близькими – максимально зберігайте спокій, адже ваша емоційність може призвести до небажаних конфліктів. Не приймайте поспішних рішень самостійно, а радьтесь з вашою другою половинкою або родичами. Це вбереже вас від зайвих витрат або неприбуткових рішень.

Вихідні присвятіть робочим питанням, які давно вам заважали рухатись далі. Субота – сприятливий день для роботи над документами.

Сприятливий день: 27 серпня

Несприятливий день: 31 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Водолія

Цього тижня Водоліїв, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В іншому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Також вам потрібно проявляти неабияку витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця та не вступайте в конфлікти.

Ви будете відчувати моральне виснаження, яке саме собою не мине. Відмовтесь від додаткової роботи, за можливості візьміть собі додатковий вихідний та присвятіть час лише собі. Проводьте більше часу на свіжому повітрі та більше займайтесь спортом. Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздок чи шумних компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тижнем.

Сприятливий день: 27 серпня

Несприятливий день: 26 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для Риб

Цього тижня вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитись з великою повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати! Але для цього варто проявити ініціативність та не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені або ж некомпетентні.

Не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам відчутний результат. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері, уникайте водойм та самостійних прогулянок в ліс.

Сприятливий день: 30 серпня

Несприятливий день: 29 серпня