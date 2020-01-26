Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку пройде успішно. Самотніх людей чекають доленосні знайомства, подружні пари зможуть реалізувати задумані плани, а ті, хто перебували увесь попередній тиждень у розпачі – зможуть насолодитися життям. Читайте гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Овна

Після затяжних вихідних, новий тиждень подарує Овнам тягу до нових знань. Уся інформація буде добре засвоюватися, а нова справа буде приносити задоволення. Усі навантаження, які будуть падати вам на плечі ви будете з легкістю долати. Зірки будуть сприяти здійсненню всіх ваших бажань, тож занотуйте в блокноті всі цілі, яких ви хочете досягнути.

Якщо ви перебуваєте у сварці з коханою людиною, то новий тиждень – чудова нагода, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно від цих стосунків. На вихідних рекомендується активно проводити час. Постійний рух допоможе вам вийти із зони комфорту і позбутися від моральних навантажень.

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У неділю виділіть годину вільного часу лише на себе. Подумайте, чим би ви хотіли займатися, які у вас є мрії, як їх досягнути та що для цього треба зробити.

Сприятливий день: 29 січня

Несприятливий день: 31 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Тельця

Цього тижня у Тельців сприятливий час для здійснення важливих покупок. Якщо у вас буде наснага та гарний настрій, витрачайте час не на відпочинок, а на роботу. У сім'ї, можливо, виникнуть проблеми, втім не переживайте, адже все скоро минеться.

Постарайтеся не втрачати потік енергії, який буде вам притаманний увесь тиждень. Виділіть час на власне самовдосконалення. Вам треба повірити в себе і вийти з привичної зони комфорту.

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Якщо на вихідних, ви вирушите в дорогу, вам може неабияк поталанити. Є високі шанси, що під час далекої подорожі чи відрядження трапиться доленосна зустріч.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 28 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Близнюків

Цього тижня у Близнюків буде доволі часто змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок. Близнюкам потрібно знайти заняття, які повністю будуть направляти в приємне русло.

Також цього тижня вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, ви зустрінете цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити свою ситуацію.

Сприятливий день: 30 січня

Несприятливий день: 2 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Рака

Не переживайте, якщо вам важко будуть даватися будь-які починання. Якщо ви будете докладати до всього зусиль і вас не покинуть старання, то вже ближче до вихідних ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радиться. Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з тверезим розумом.

Четвер стане хорошим днем для всіх серйозних справ. У суботу чекайте вдома гостей та гарного настрою. Ви зможете вийти на новий рівень стосунків з колегами. Відпочиньте і позбудьтеся усіх негативних емоцій.

Зверніть увагу на своє здоров'я і сплануйте обстеження у лікаря. Підбийте підсумок тижня і зверніть увагу на те, чого досягнули впродовж 7 днів. Астрологи радять оцінювати себе в кінці кожного тижня, для того, щоб ви розуміли, в якому векторі вам потрібно рухатися далі.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 31 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Лева

Астрологи рекомендують Левам приділити увесь тиждень лише собі. Вам добре будуть вдаватися медитація, читання, афірмації та установки. Візьміть життя в свої руки і не бійтеся відповідальності за свої дії. Левам без жодних ускладнень вдаватимуться організаторські справи та нові виклики.

Для того, аби ви досягли вагомих результатів у житті, вам доведеться піти на радикальні кроки. Просто перепакувати старі звички у нову обгортку не вийде – доведеться змінюватися. То ж уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.

На Левів може неочікувано навалитися потік емоцій. Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, а опісля можете відпочивати. На вихідних вас чекає приємний сюрприз від коханої людини.

Сприятливий день: 31 січня

Несприятливий день: 2 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Діви

Новий тиждень для Діви пройде успішно. Втім вам варто побороти тривогу, яка мучить вас доволі довгий час. Запитайте себе, що є джерелом вашого неспокою та спробуйте знайти вихід з цієї непростої ситуації.

Вже цього тижня у вас настане час для побудови амурних справ. Якщо вас запросили на побачення – не вагайтеся, зорі сприятимуть тому, аби ваша зустріч була незабутньою. Суботу та неділю проведіть легко, приділіть достатню кількість часу на прочитання книг чи вивчення нових слів. Якщо маєте бажання провести день на самоті – то так і зробіть. Думки наодинці з собою дадуться вам на користь.

У неділю знайдіть час для духовності. Увесь день ви будете випромінювати радість та позитивну енергетику. Це чудовий час, щоб вдатися до змін. Будьте готові до несподіваних новин.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 1 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Терезів

У Терезів розпочнеться цікавий та насичений тиждень. Ви відкриєте у собі нові грані і станете більш турботливими та домашніми. Якщо у вас виникнуть проблеми в особистому житті, не бійтеся проговорити це з коханою людиною.

На роботі у вас труднощів не виникатиме. Ви спокійно будете виконувати свою роботу, втім у вільний час не варто зосереджувати всю свою увагу на колегах. Подзвоніть мамі, напишіть другові, домовтеся про зустріч з подругою.

На вихідних подбайте про те, аби повністю виконати всі недороблені справи. Також вам варто зосередити свою увагу на фінансах, адже у зв'язку з подорожами, додаткових коштів у вас залишиться зовсім мало. Астрологи рекомендують не планувати поїздок на найближчий час, аби не залишитися у боргах.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 31 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам не доведеться сумувати. Усі заплановані справи ви доведете до кінця, а всі рішення ви будете приймати швидко. Запам'ятайте, що якщо ви кожного дня будете пасивні, то у вашому житті нічого нового не відбудеться. Тож спрямуйте усю свою енергію у правильне русло.

На роботі будьте обережні з керівництвом. Не вказуйте їм на їхні помилки, адже можете натрапити на ворога, який дуже довго буде за вами спостерігати і звертати увагу на всі недоробки чи неточності.

У четвер вам потрібно буде відлучитися від особистих питань і зайнятися чужими. Вашій подрузі чи другові буде життєво необхідна допомога і розрада, тож виділіть декілька годин, аби поговорити по душах.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 28 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Стрільця

Цього тижня Стрільці здивують усіх своїми організаторськими здібностями. На початку тижня вам буде з легкістю вдаватися випромінювати любов до оточуючих, тож ви привернете увагу до себе багатьох людей.

Уникайте конфліктів та суперечок. Не осуджуйте інших, а краще займіться собою. Подумайте, як правильно реалізувати поставлену ціль чи досягнути мрію. Після активного робочого дня, ймовірно, ви захочете відпочити і набратися сил.

Якщо у вас є деякі труднощі з коханою людиною у стосунках – не бійтеся їх обговорити. Після щирої розмови вам обом буде набагато краще. Астрологи рекомендують не давати цього тижня нікому в борг гроші.

Сприятливий день: 30 січня

Несприятливий день: 27 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Козерога

Цього тижня Козероги будуть краще контролювати своє життя. Конструктивна критика від колег та друзів дасть вам певний поштовх до того, аби ви покращили своє життя. Якщо будете правильно діяти, результат не заставить вас довго чекати.

Тиждень сприятливий для фізичної активності. Якщо ви давно планували залучити спорт у своє життя – то цей час настав. Втім не забувайте, що для того, аби досягнути результату варто звернути увагу і на здорове харчування.

На вихідних не відмовляйте друзям, якщо вони запросять вас на якусь подію. Цілком ймовірно, що на вас там очікуватимуть нові знайомства, які принесуть у ваше життя нові ідеї.

Сприятливий день: 31 січня

Несприятливий день: 2 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Водолія

Для Водоліїв новий тиждень – час роздумів, планів та постановки цілей. Вам потрібно трохи більше впевненості в собі, щоб змогти реалізувати все сплановане. Втім, попри нові виклики в житті не забувайте про кохану людину. Не тримайте все в собі, а розкажіть їй про свої плани та бажання. Можливо, разом ви придумаєте дещо цікаве.

Ваше фінансове становище покращиться, на роботі вам дадуть премію за успішно виконаний проєкт, а також ви отримаєте змогу заробити кошти на додатковій роботі.

На вихідних зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо вас тривалий час болить спина і біль не припиняється – зверніться до лікаря. Ймовірно, вам прийдеться на деякий час взяти лікарняний і відправитися в санаторій на лікування.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 1 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для Риб

Цього тижня Риби будуть дуже активні. У вас кожен день буде розпланований, а зустрічі з друзями принесуть вам багато радості та настрою. Астрологи рекомендують вам переглянути раціон харчування. Встановіть собі марафон хоча б на 7 днів і відмовтеся від жирної їжі, газованих напоїв та хлібобулочних виробів.

Також вам доведеться боротися зі своїм настроєм. Якщо вас накриває хвиля негативу, увімкніть свою улюблену музику, новий серіал, купіть книгу чи зустріньтеся з друзями. Пам'ятайте, ваші позитивні емоції – це запорука гармонії в особистому житті.

На вихідних не засиджуйтеся вдома. Телефонуйте друзям і вирушайте в невеличку подорож. Обмін думками з тими, хто поруч, має велике значення. Щастя полягає в тому, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю та друзями.

Сприятливий день: 29 січня

Несприятливий день: 1 лютого