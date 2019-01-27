Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку обіцяє гарний і перспективний період. Багатьох чекає успіх на роботі, приємні зустрічі, досягнення цілей, багато радості та любові. Читайте гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Овна

Новий тиждень буде для вас неабияк успішним у всіх починаннях. На роботі у вас нарешті зменшиться потік справ, які вам не подобалось виконувати, і ви зможете розмірено і спокійно приступати до виконання більш приємніших справ.

Цей тиждень вам варто приділити на спілкування зі своїми колегами і дозволити собі протягом робочого дня переключатись на бесіди або на каву. Це дозволить вам розслабитись та з новими силами приступити до завдань. Для багатьох ви зарекомендуєте себе, як старанний працівник і людина, з якою цікаво проводити час.

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На початку тижня будьте обережні з транспортом. Власникам авто краще не сідати за кермо з понеділка по середу, є великий шанс потрапити в аварію через сніговий колапс та погану розчищеність доріг.

Сприятливий день: 30 січня

Несприятливий день: 2 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Тельця

Цього тижня зосередьте свою увагу на питаннях, які пов'язані з роботою, адже це вдалий час для кар'єрних зрушень. Будьте комунікабельними та не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або керівництвом. Якщо у вас була ідея для покращення робочого процесу, то увесь тиждень докладайте зусилля для її втілення.

Упродовж тижня наберіться терпіння і не приймайте поспішних рішень. За можливості, намагайтеся радитися з близькими, щоб прийняти правильне рішення.

Усі ваші заплановані робочі поїздки пройдуть вдало, якщо до них заздалегідь підготуватися. Астрологи рекомендують не ховати почуття за маскою байдужості. Вашому партнеру дуже потрібна увага, якої йому бракує.

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Друга половина тижня сприятлива для занять спортом, а якщо ви чекаєте на весну, щоб записатися в зал, то саме зараз найбільш оптимальний час, щоб розпочати задумане. Особливу увагу варто приділити харчуванню – уникайте важкої їжі та алкоголю, адже це може призвести до проблем із травленням. Через велику кількість їжі в організмі, ви будете відчувати важкість і втому.

Сприятливий день: 29 січня

Несприятливий день: 1 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Близнюків

Вас очікує надзвичайно позитивний тиждень, адже ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде більше, ніж достатньо справ, але ви зі всім впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Однак, не забувайте, що ви повинні бути пильними та якомога чітко формулювати вимоги до своєї роботи та інших. Ймовірно, вам запропонують цікавий проект, який вимагатиме відрядження на тривалий час. Не роздумуйте їхати чи ні, а сміливо вирушайте, результати вас будуть дуже тішити.

В період з 29 по 31 січня на вас будуть очікувати радісні новини здалеку. Також ви зможете звільнитися від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників Знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо є така можливість. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 31 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Рака

Для Раків цього тижня є шанс зав'язати цікаві знайомства, закласти фундамент для співпраці і відкрити в собі творчий потенціал. Не відмовляйтеся від робочих пропозицій, які будуть надходити. Вони вас будуть лише мотивувати та надихати.

Період з 29 січня по 1 лютого дуже сприятливий для просування в кар'єрі. Не бійтеся власних амбіцій та втілюйте в життя плани, які вже давно хотіли здійснити. У вас все вийде, навіть всупереч обставинам.

Початок тижня – найкращий час для навчання, поїздок, спілкування з людьми і нових знайомств. У середу будьте обережні з алкоголем та шкідливою їжею. Вихідні присвятіть лише собі і забудьте хоч трохи про роботу.

Сприятливий день: 3 лютого

Несприятливий день: 30 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Лева

Цього тижня на Левів очікує кілька неприємних сюрпризів. Постарайтеся поставитися до них оптимістично та винести лише корисні висновки для себе. Перша половина тижня буде непередбачувана, тож не хвилюйтесь, якщо щось піде не за вашим планом.

Щоб період з 28 по 31 січня приніс хороші новини і мінімум хвилювань, заздалегідь плануйте особисті справи. Залучіться підтримкою друзів, якщо сумніваєтесь в якомусь кроці – радьтеся з близькими та добре зважуйте всі переваги та недоліки.

Зверніть увагу, що тиждень несприятливий для з'ясувань стосунків із керівництвом. Якщо вас щось непокоїть, залиште розмову на кращий час.

Ваше здоров'я буде в нормі, тож ви можете сміливо займатися спортом з навантаженнями. На вихідних у вас гостюватимуть друзі, тож будьте готові до витрат та дрібних клопотів.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 29 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Діви

В першій половині тижня вас можуть очікувати фінансові проблеми, але вже в середу вам вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів, або ж неочікувано отримаєте премію. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі.

В період з 29 січня по 1 лютого будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, адже є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми.

Домашні справи найкраще вирішити під кінець тижня – у п'ятницю, суботу присвятіть власним справам – покупками, зміні зачісці тощо. Якщо у вас є незавершені справи на роботі або ж не виконані обіцянки перед друзями – виділіть час у неділю. Вас очікує успіх, а результат не змусить себе довго чекати.

Сприятливий день: 1 лютого

Несприятливий день: 28 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Терезів

Цього тижня успіх буде на вашій стороні. Якщо у вас є невирішені завдання чи робочі питання – новий тиждень дуже сприятливий для їх вирішення. Поставте собі нові завдання, але лише ті, які можна виконати найближчим часом. Від планів, які можуть почекати – краще утриматись.

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. Будьте обережні у власних висловлюваннях, щоб не спричинити сварку. На початку тижня ви зустрінете людину, з якою давно не бачились.

Фінансове положення не зазнає суттєвих змін. Зірки рекомендують переглянути свої витратити та зменшити їх там, де це можливо. Корисно буде зайнятись спортом, особливо у середу або четвер. Вихідні найкраще присвятити роботі по дому.

Сприятливий день: 31 січня

Несприятливий день: 3 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Скорпіона

Скорпіони цього тижня з легкістю вирішать усі питання, які турбували їх досить довгий час. На роботі вас очікують певні зміни. Ймовірно, це буде зміна графіка або підвищення заробітної плати. Будьте обережні з керівництвом, якщо дуже довго будете доводити свою "правоту" – 28 січня на вас очікує конфлікт.

Можливості у всіх сферах поступово розширяться, але зараз для вас важливо зберігати стабільність і піклуватися про здоров'я. Якщо роботу не можна скасувати, намагайтеся забути про неї хоч на деякий час.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Проявляйте турботу і піклування про близьких. Прохання про допомогу не відхиляйте, навіть якщо хтось просто хоче з вами поговорити. Період з 30 грудня по 2 лютого – сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Сприятливий день: 30 січня

Несприятливий день: 2 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Стрільця

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішення призведе до того, що багато деталей залишаться за кадром, тому виникнуть несподівані перешкоди. Початок тижня вас потішить: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт.

На роботі у вас будуть кипіти справи, не виключена термінова поїздка. Наприкінці тижня очікується суттєве грошове надходження. В перший же день утримайтеся від спонтанних покупок, є ризик придбати неякісний товар.

На вихідних приділіть увагу здоров'ю та відмовтеся від споживання алкоголю, бо це може негативно позначитися на вашому самопочутті.

Сприятливий день: 29 січня

Несприятливий день: 1 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Козерога

У вашому житті почнуть з нового тижня відбуватися зміни, до яких ви так довго йшли! На Козерогів, які тільки почали стосунки, очікують серйозні зміни у вигляді спільного проживання з партнером. Не бійтеся ділитися власними емоціями з партнером, ви можете розраховувати на його повне розуміння.

На роботі не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Колега, який найбільше вас дратує, незабаром звільниться з роботи і ви зможете спокійно поринути в робочий процес.

У середу на вас очікують суттєві фінансові надходження. Четвер та п'ятниця дуже сприятливі для великих покупок, про які ви давно мріяли. Придбаний товар повністю виправдає усі ваші очікування.

Ваше здоров'я потребуватиме грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю. Вихідні проведіть в колі сім'ї чи коханої людини за переглядом фільмів чи нового серіалу.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 31 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Водолія

Тиждень для Водоліїв дуже сприятливий у фінансовому плані. На вас очікує суттєве грошове надходження. Однак не варто скуповувати все, про що ви мріяли чи придумали собі – є ризик придбати неякісний товар. Відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

Тиждень вдалий для генерального прибирання та роботи. Астрологи рекомендують простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період також сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось небагато проблем, але навіть їх ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови з коханою людиною, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 3 лютого

Несприятливий день: 30 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для Риб

Період з понеділка по середу дуже сприятливий для будь-яких починань. Запишіться на лекції, доповіді або майстер-класи, які будуть проходити у вашому місті. Вони дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат. Увесь тиждень присвятіть навчанню або ж читанню нової книги. Щоб швидко та легко прочитати книгу – поділіть кількість сторінок на 7 днів, відтак ви отримаєте число сторінок на кожен день, які ви повинні прочитати.

Кінець січня та початок лютого стане для Риб трампліном в нове і омріяне життя. Ваш старт виявиться не таким важким, як здається. Навпаки, ви підніметесь до вершини слави дуже швидко завдяки старанням та сумлінній праці.

Приємні емоції принесуть зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами на цьому тижні проблем не буде. Бадьорість і енергію принесуть заняття спортом.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 29 січня