Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку цікавий та оригінальний. Ваші сили до роботи будуть на піку. У вас з'явиться бажання активно відвідувати культурні заходи, знайомитися з творчими людьми, ходити на концерти та відвідувати світські заходи. Читайте гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Овна

Цього тижня рекомендується приділити більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими. Новий тиждень обіцяє бути сприятливим у фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для нових знайомств. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

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Вам треба якнайшвидше сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. Підвищена концентрація зайвою не буде. Цього тижня вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок.

Будьте обережними з грошима, якщо мова йде про фінансові операції. Ретельно все проаналізуйте, перед великою покупкою або вкладенням грошей.

Сприятливий день: 31 жовтня

Несприятливий день: 2 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Тельця

У Тельців новий тиждень пройде досить цікаво та натхненно. Однак вашою проблемою буде невпевненість в собі і це потрібно негайно виправляти. Зберіть усю свою увагу в кулак і подбайте про свій настрій.

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У любовній сфері на вас чекають дуже приємні моменти. Астрологи радять вам більше прислухатися до свого партнера. Після відвертої розмови, ваші стосунки стануть міцнішими та надійнішими.

На роботі вас чекають сюрпризи. Це може бути пов’язано з вашою зарплатнею. Завдяки вашій плідній праці та старанням, ви отримаєте премію. Тиждень також є сприятливим для далеких подорожей. Якщо є можливість – плануйте поїздки за межі міста, або за кордон.

Сприятливий день: 28 жовтня

Несприятливий день: 30 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть окрилені майбутніми планами та подорожами. Вас надихатимуть нові цілі до яких ви мрієте наблизитися. Якщо ви будете сумлінно над собою працювати, то розкриєте навіть такі таланти, про які навіть не здогадувалися.

Ваші стосунки з партнером мають усі шанси вийти на новий та кращий рівень. Якщо ви не можете зізнатися в коханні, то просто придумайте, як би ви змогли зблизитися з людиною. Заплануйте на вихідних зі своєю половинкою романтичну вечерю, відтак ваше кохання лише посилиться.

Будьте обережними з грошима. Є великий ризик, що більша частина ваших коштів піде на розваги, про які згодом ви будете шкодувати. Будьте уважними до витрат та намагайтесь не купувати непотрібних речей, які вам не знадобляться.

Сприятливий день: 3 листопада

Несприятливий день: 28 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Рака

Новий тиждень принесе вам у житті зміни. Якщо ви запланували подорож, то цілком ймовірно, що в період вашого відпочинку у вас виникне новий захоплюючий роман. Не бійтеся таких змін, вони підуть вам лише на користь.

Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують цікавий високооплачуваний проєкт. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Результат не змусить вас довго чекати.

У понеділок очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Контролюйте свої речі в громадському транспорті, адже можете натрапити на шахрая. Не будьте впертими, адже ваша імпульсивність загрожує сваркою з близькими. У вівторок імпульсивність і впертість загрожують посварити вас з близькими людьми.

Сприятливий день: 30 жовтня

Несприятливий день: 1 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Лева

Левам варто приділити час на відпочинок. Ваші недоспані ночі вже вкотре позначаються на вашій зовнішності та загальному стані Дозвольте собі 7-8 годин на сон, аби дати організмові нові сили.

Астрологи радять вам вийти зі своєї зони комфорту. Йдіть на каву у ті місця в яких ви раніше не були, прогулюйтеся невідомими вуличками, прокидайтеся раніше чи робіть ті речі вдома, до яких ви раніше не звикли – рухайтеся лише вперед.

Друга половина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Сприятливий день: 3 листопада

Несприятливий день: 31 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Діви

Внутрішньо ви дуже напружені. Вам обов'язково потрібно знайти спосіб розслабитися. На роботі ви будете гучно заявляти про свої амбіції. Докладіть усіх зусиль, аби бути першою та кращою у всьому, чим ви займаєтеся.

Якщо ваші стосунки з другою половинкою не у найкращому стані, то варто вам це обом обговорити. Ретельно подумайте над тим, що вас турбує і що ви хотіли б змінити. Це дозволить вам стати ближчими і покращити ваші почуття.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Турбуйтеся про імунітет і тепло одягайтеся. Уникнути стрес допоможуть дихальні техніки та медитації. Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 2 листопада

Несприятливий день: 28 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Терезів

Терезам астрологи рекомендують цього тижня звернути увагу на своє здоров'я. Новий тиждень для вас стане не надто легким, однак, якщо проявити терпіння – подолаєте багато перешкод. Не будьте вимогливими до людей так само, як і до себе самого. Є велика ймовірність, що стосунки з вашою половинкою складуться якнайкраще.

Не відмовляйтесь від відпочинку чи відвідування будь-яких заходів. Кожна подія принесе вам нові емоції та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, адже вам потрібно більше часу приділяти власному спокою та гармонії.

Будьте уважнішими до дрібниць. Вам не завадить дисципліна та акуратність. Ви справите гарне враження на людей, тому більше спілкуйтеся і не сидіть вдома. Нові проєкти надихнуть вас на трудові подвиги.

Сприятливий день: 29 жовтня

Несприятливий день: 2 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Скорпіона

Ваші сили до роботи зараз на піку. У вас з'явиться бажання активно відвідувати культурні заходи, знайомитися з творчими людьми, ходити на концерти та відвідувати світські заходи. Цей потік цікавих подій буде манити вас щоразу більше та більше. Можливо, це саме те, чого ви так давно шукали.

У самотніх Скорпіонів є велика ймовірність зустріти свою другу половинку. Від роботи ви будете отримувати задоволення. Всі завдання будуть вам під силу. Вас хвалитиме керівництво, колеги та друзі. Будьте старанними і не підводьте найближчих у майбутньому. Також вас чекає приємний сюрприз у вигляді фінансової винагороди. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу.

Залиште у минулому всі невдачі й поразки, напруженість, суперечки й нерви – насолоджуйтесь моментом. Нарешті настав час заспокоїтися й отримати задоволення від різних сфер життя.

Сприятливий день: 28 жовтня

Несприятливий день: 31 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Стрільця

Стрільцям потрібен відпочинок. Вам про це просто кричать усі оточуючі: батьки, друзі, колеги. Надлишок роботи лише погіршить ситуацію. Вам варто виділити декілька днів на відпустку. Повірте, прогулянки та нові місця зарядять вас новою енергією.

Фінансів буде вистачати вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати. Астрологи рекомендують Стрільцям подбати про зір. Постарайтеся не піддавати очам підвищених навантажень, відмовтеся від читання при поганому освітленні й від тривалого перегляду телевізора.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, їм потрібний додатковий догляд і харчування. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Сприятливий день: 2 листопада

Несприятливий день: 30 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Козерога

Козероги засиділися вдома та на роботі. Вам треба частіше гуляти, якщо цьому буде сприяти погода. Ймовірно, вам вдасться познайомитися з цікавою особистістю. Якщо ви починаєте планувати подорож на наступний рік, то зірки рекомендують відправитися в екзотичну країну. Вам потрібні неймовірні враження.

Ви можете отримати ділову пропозицію, на яку погоджуватися одразу ж не варто. Добре зважте всі за та проти. Стримуйте емоції з людьми, які вас оточують. Будьте терпеливішими та не намагайтеся всіх критикувати.

Будьте уважними з їжею – уникайте смажених, пересолених страв та солодкого. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Сприятливий день: 1 листопада

Несприятливий день: 3 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Водолія

Вашому настрою заздрите навіть ви самі – ви будете повні сил, енергії та завзяття. Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір.

Сприятливий день: 29 жовтня

Несприятливий день: 2 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для Риб

Новий тиждень буде вдалим для проведення важливих розмов. Цього тижня, ви як ніколи будете красномовними. Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх і заслужена фінансова винагорода.

Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Вірогідно, ви отримаєте винагороду, на яку навіть не очікували, проте не спішіть витрачати кошти. Через деякий час вони вам знадобляться на важливіші справи, можливо, вам потрібно буде купити новий телефон чи здати його в ремонт. Рибам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану.

Сприятливий день: 28 жовтня

Несприятливий день: 1 листопада