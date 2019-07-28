Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різноманітний та цікавий. На багатьох чекає багато подій, знайомств та зустрічей. Також ви зможете відпочити від роботи і перезарядитися на новий лад. Читайте гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів стане не дуже легким, проте, якщо проявити терпіння та витримку – можна подолати багато перешкод. Не будьте вимогливими до людей так само, як до себе. У вас зараз чудовий час, щоб добитися поставлених цілей і реалізувати свої амбіції.

Не відмовляйтеся від відпочинку чи відвідування цікавих заходів. Кожна подія принесе вам нові емоції та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, адже вам потрібно більше часу приділяти власному спокою та гармонії. Гарна книжка ввечері запашна кава та тиша подарують вам позитив на увесь наступний день.

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Будьте уважнішими до дрібниць. Вам не завадить дисципліна та акуратність. Ви справите гарне враження на людей, тому більше спілкуйтеся і не сидіть вдома. Нові проекти надихнуть вас на трудові подвиги.

Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 3 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Тельця

Новий тиждень для Тельців пройде в шаленому темпі, що в свою чергу буде вимагати від вас рішучості та прийняття швидких рішень. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте роботу, яку вам хтось нав'язує – швидко позбавляйтесь від неї, адже в іншому разі – у вас зовсім не буде вільного часу і ви втратите ентузіазм до всього, чим займаєтеся.

Не сперечайтесь з партнером по бізнесу чи колегами по роботі, адже це може суттєво нашкодити вашій кар'єрі. Якщо ви будете намагатися бути героєм в тій ситуації, в якій не впевнені до кінця, то ускладните собі життя.

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У середу займіться питаннями нерухомості. Цей час сприятливий для заключення договорів, переїзду, оренди тощо.

Не забувайте про своє здоров'я. Обов'язково сходіть на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. Також чекайте приїзду гостей, які принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 31 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Близнюків

На жаль, увесь тиждень ви будете жити у конфліктах. На вас чекатимуть багато подій, зустрічів та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Тиждень для Близнюків буде чудовою платформою для професійного вдосконалення, проте не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил. Зберіть компанію друзів та запишіться на плавання чи йогу. Щоб не відчувати себе втомленою, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з подругами і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У суботу правильно сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 3 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Рака

Впродовж тижня Ракам треба швидко йти вперед, щоб усе встигнути та уважно аналізувати свої кроки. Ваш девіз на наступні 7 днів – швидше, вище і сильніше. Ймовірно, посеред тижня, до вас навідаються в гості ваші колеги чи друзі, тож готуйтеся накривати святковий стіл, адже вони заслуговують особливого ставлення.

Вдома ви будете господинею, ваш дім буде сяяти від чистоти, а в каструлях буде смачна та запашна їжа. За цей домашній затишок ваш коханий буде цінувати вас ще більше. Можливо, наприкінці тижня, вас буде очікувати невеличкий, але дуже приємний сюрприз.

На вихідних відправтеся на шопінг. Вам давно пора оновити свій гардероб згідно нового стилю. Не шкодуйте грошей, адже речі вам прослужать довго. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Намагайтеся не їсти нічого на ніч, щоб не нашкодити шлунково-кишковому тракту.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 29 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Лева

Новий тиждень сприятливий для втілення найскладніших проектів на роботі, на які ви давно не наважувались. Розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегам – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію – організуйте пікнік, сходіть в театр чи кіно.

П'ятниця – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Сприятливий день: 31 липня

Несприятливий день: 29 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Діви

Ваша запланована відпустка буде зіпсута справами, які у вас виникнуть неочікувано. Проте не все так погано, адже вам запропонують очолити новий перспективний проект. Приймайте виклик, опирайтеся на свій досвід і ви досягнете значних успіхів. Витримка, делікатність та розсудливість – це три найважливіші якості, які вам знадобляться. Від правильно прийнятих рішень буде залежати ваше фінансове благополуччя.

На початку тижня сплануйте свою літню відпустку. Ви можете відправитися на невеличкий вікенд у Париж, Гданськ, Мадрид чи Копенгаген. Нові враження допоможуть вам налаштуватися на роботу з новими силами.

Ви зосереджені майже на всьому, що відбувається у вашому житті. На все потрібно витрачати багато сил, тому не забувайте про лікувальні трави та дієти. Для тих, хто планує вагітність, четвер та п'ятниця – найбільш вдалий час для зачаття дитини. Упродовж всього періоду вагітність буде успішною, а ваші роди будуть легкими.

Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 29 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Терезів

Цього тижня Терезам треба більше часу та уваги приділити близьким та коханій людини. Якщо ви перебуваєте в шлюбі – вам треба серйозно обговорити плани на майбутнє та вирішити усі конфлікти. Не зволікайте, адже це може завадити вашим стосункам в майбутньому. Всі суперечки намагайтесь вирішувати негайно, не чекаючи їхнього загострення.

У другій половині тижня ви отримаєте велику кількість грошей. Це може бути гонорар, премія чи гроші, які ви отримаєте з нагоди дня народження. Не спішіть купувати дорогі товари, є можливість, що ви можете витратити зайве і купити неякісний товар. Найкраще йти за покупками в четвер, а от для походу в банк оберіть п'ятницю. При будь-яких фінансових операціях не втрачайте пильність, адже ви можете втратити частину своїх грошей.

Проблеми на роботі спробуйте вирішити із залученням інших професіоналів. Вони можуть дати дієві поради. Також не бійтесь звертатись за допомогою до своїх колег чи керівництва.

Сприятливий день: 31 липня

Несприятливий день: 2 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Скорпіона

Цього тижня ви будете дуже інтенсивно шукати нових справ та роботи. Вам варто прислухатися до свого оточення і друзів. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

В середині тижня контролюйте свої фінансові витрати. Не витрачайте усі кошти, адже вас чекають важливіші витрати. Увесь тиждень приділіть яскравим емоціям, які будете охоче пригадувати впродовж довгого часу. Зберіться з друзями на пікнік, відвідайте галерею, послухайте класичну музику у філармонії чи сходіть на новий фільм в кінотеатр.

Не бійтеся демонструвати оточуючим свої вміння та знання, сміливо змінюйте зачіску чи стиль одягу, оскільки весна повністю сприяє будь-яким починанням. Наприкінці тижня ще не дуже розслабляйтеся, а за можливості шукайте нових партнерів та перспектив, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців принесе дуже багато дрібних проблем, які обов'язково треба вирішити. Можливо, ви витратите безліч сил та енергії, які уже не повернуться. Знайдіть час для себе: подумайте про відпочинок, здоров'я та дім. Великою розрадою для вас стане ваша друга половинка, яка наділятиме вас вірою на нові звершення.

Серед тижня ні в якому випадку нікому не позичайте грошей. Не беріть на себе важливі обов'язки. Розділіть їх між друзями чи колегами. Ваші близькі шукатимуть у вас підтримки та допомоги, тож приділіть їм час на душевну розмову.

Наприкінці тижня подбайте за своє здоров'я, адже надалі у вас можуть виникнути проблеми. Постарайтеся не нервуватися через все, що відбуватиметься у вашому житті. На вихідних у вас може виникнути новий роман, який дуже вплине на вашу роботу.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Козерога

Увесь тиждень ви будете жити гострими відчуттями, боротьбою та конфліктами. На вас чекатимуть багато подій, зустрічів та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Тиждень для Козерогів буде чудовою платформою для професійного вдосконалення, але не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил. Зберіть компанію друзів та запишіться на плавання чи йогу. Щоб не відчувати себе втомленою, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з подругами і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У п'ятницю ввечері добре сплануйте свій робочий час на наступний тиждень.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 3 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Водолія

Новий тиждень для Водоіліїв прогнозує успіх та благополуччя. Будьте обережні щодо конфліктів, постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння минуть, а поганий слід залишиться. На роботі справи будуть йти добре, тиждень пролетить насичено та яскраво. У вас все буде легко і добре виходити. Намагайтеся зберегти сили для відпочинку, адже друзі готують вам щось активне.

У п'ятницю на думку вам прийдуть дуже чудові ідеї, намагайтеся їх не ігнорувати. Запишіть собі в блокнот, щоб потім вразити своїх колег та друзів оригінальним проектом. У майбутньому він позитивно вплине на вашу долю, тож постарайтеся його реалізувати. Суботу присвятіть відпочинку з друзями. Запросіть друзів до себе в гості і покажіть їм своє місто. Вони будуть вражені, а ви відкриєте для себе нові місця.

У вас незабаром почнеться дуже гарний період в житті, тож вам треба привести в порядок свої думки, дім, особисте життя, здоров'я і зовнішність. До будь-якої поради, яку вам дадуть цього тижня ставтеся з особливою обережністю: найменший сумнів може вас спантеличити, що піде вам не на користь.

Сприятливий день: 29 липня

Несприятливий день: 4 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для Риб

Цього тижня приділіть більше уваги вашим сімейним справам та спілкуванню з близькими. Також тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок, нових знайомств, прогулянок містом. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

Будьте уважні до своїх фінансів. Тож від великих або ж спонтанних покупок краще відмовлятися. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або відремонтувати. Не виключені зміни на роботі. Це продуктивні дні для пошуку роботи, розміщення резюме, проходження співбесіди.

Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 2 серпня