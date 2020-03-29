Гороскоп на тиждень 30 березня –5 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку досить позитивний. Багатьох чекає духовне очищення від проблем, нові ідеї та досягнення поставлених цілей. Читайте гороскоп на тиждень 30 березня –5 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Овна

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, які пов'язані з роботою. Попри те, що вам важко, ви втомилися, а робота з дому вас дуже виснажує – не варто робити поспішних висновків. Знайдіть інший підхід до роботи і шукайте в усьому лише позитивні сторони.

Більше радьтеся з рідними чи друзями, інакше ви ризикуєте втратити гроші або можливості кар'єрного росту.

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В якийсь момент ви можете відчути занепад сил та ослаблення здоров'я. Якщо вам нічого не хочеться робити і все стало монотонним, спробуйте зайнятися спортом. Фізична активність допоможе вам покращити ваш стан.

Особливу увагу варто приділити харчуванню – уникайте важкої їжі та алкоголю, адже це може призвести до проблем із травленням.

Сприятливий день: 2 квітня

Несприятливий день: 31 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Тельця

Будь-які завдання цього тижня Тельцям будуть даватися дуже легко. Якщо на роботі вам потрібна порада від колег чи керівництва – не соромтеся звернутися до них за допомогою.

Цього тижня ви зможете змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви будете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни. Також варто звернути увагу на ваше фізичне здоров'я та збільшити фізичні навантаження.

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Стосунки вдома з членами сім'ї будуть складатися добре. Більше уваги приділяйте своїм коханим та дітям. Проведений час разом допоможе зробити ваші стосунки міцнішими. Прислухайтесь до дітей, вони можуть поділитися з вами своїми проблемами і чекають на вашу допомогу.

Сприятливий день: 4 квітня

Несприятливий день: 31 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Близнюків

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх цілей, а от від прогулянок – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Відведіть час на своє здоров'я – почніть займатися спортом в домашніх умовах, обмежте споживання шкідливих продуктів. Якщо вас турбує ваш стан – обов'язково підіть на консультацію до лікаря.

Також цей тиждень сприятливий для вивчення чогось нового. Тож курси або навіть вебінари – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Результати не змусять себе чекати. В мережі зараз безкоштовних курсів дуже багато, тож шукайте те, що вам найближче до душі.

Сприятливий день: 2 квітня

Несприятливий день: 31 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Рака

Ми знаємо, що ви хочете відправитися на заслужений відпочинок, але поки що прийдеться трішки потерпіти. Зірки прогнозують вам фінансовий успіх, ймовірно, хтось із керівництва запропонує вам додатковий заробіток. Довго не думайте і зголошуйтеся.

Новий тиждень – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: помийте вікна, викиньте старі та непотрібні речі. Це допоможе вам почистити не тільки квартиру, але і очиститися внутрішньо. У вас з'являться нові ідеї і сили, які неодмінно допоможуть вам найближчим часом.

Вихідні проведіть наодинці з собою. Вам варто перестати читати тривожні новини і всім перейматися. Відключіться від зовнішнього світу і наведіть лад в своїх думках.

Сприятливий день: 2 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Лева

Будь-які завдання цього тижня Левам будуть даватися дуже легко. Однак вам варто приділити увагу своєму сну. Якщо ви декілька днів поспіль не можете заснути, це свідчить про тривожні симптоми. Можливо, вам варто більше відпочивати і не брати все близько до серця.

Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Спробуйте відкинути хаос, який відбувається у вашій голові. Якщо ви очистите свої думки і чітко розпишете справи на папері – все внормується.

В харчуванні віддайте перевагу свіжим овочам та фруктам. На вихідних краще відмовитись від алкоголю (або зменшити його кількість). Це позитивно позначиться на вашому самопочутті, а також вбереже від необдуманих вчинків.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Діви

Цього тижня у вас є чудова нагода зарядитися позитивною енергетикою від близьких вам людей. Усі ваші переживання зовсім скоро пройдуть і ви відчуєте значне полегшення. Для того, щоб почувати себе комфортно – можете попрацювати над психологічним та ментальним здоров'ям.

У середу ви отримаєте досить непогану пропозицію від керівництва, тож намагайтеся добре подумати і прийняти правильне рішення. Астрологи радять реалізувати свій потенціал та показати багатьом, що ви вартуєте більшого, ніж здається.

На вихідних уникайте в сім'ї сварок та вияснення стосунків. Рекомендується виділити час на себе і добре подумати над тим, чого саме ви хочете у своєму житті. Зберіться з думками, щоб зрозуміти, куди далі рухатися.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Терезів

Цього тижня Терези будуть дуже енергійними. У вас буде позитивний настрій, тож використовуйте свій потенціал на повну. Не забудьте приділити достатньо часу своїм дітям та батькам.

В середині тижня головне зосередитися на важливих питаннях. Складаючи план на кожен день, до уваги візьміть ті справи, які ви доволі давно відклали в довгий ящик. Саме ці завдання потребують термінового здійснення.

Якщо у вашу голову підкрадатимуться погані думки, спробуйте перемкнутися на якусь роботу, яка покращить вам настрій. На вихідних добре відпочиньте. Відкладіть блокнот зі справами в сторону і просто насолоджуйтеся моментом.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 2 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Скорпіона

Скорпіонам потрібно обома руками хапатись за все нове та прибуткове. Вам треба переконатися, що робота може приносити не тільки гроші, але й задоволення.

Сімейним людям доведеться займатися дітьми та домом. Це краще зробити в другій половині тижня. Також варто приділити увагу домашнім справам – зверніть увагу на сантехніку.

Протягом тижня старайтеся не витрачати надто багато коштів. Заощадження знадобляться вже найближчим часом. На вихідних почніть більш активно слідкувати за здоров'ям – перегляньте харчування та додайте до свого розпорядку дня фізичне навантаження.

Сприятливий день: 4 квітня

Несприятливий день: 2 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Стрільця

Цього тижня вас, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В іншому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Ви будете дуже напруженими, однак сваритися і скандалити не варто.

Ви будете відчувати моральне виснаження, яке саме собою не мине. Відмовтесь від додаткової роботи, а увесь вільний час присвячуйте лише собі.

Астрологи радять не брати в середу у руки гроші та обмежити будь-які походи в людні місця чи навіть магазини. Цей день у фінансовому плані є досить небезпечним.

Сприятливий день: 3 квітня

Несприятливий день: 31 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Козерога

У Козерогів цього тижня буде досить багато енергії. Ви нарешті сплануєте те, що так довго відкладали у довгий ящик і отримаєте чудовий результат після виконання усіх запланованих справ.

Тиждень також принесе Козерогам багато корисної інформації. У вас буде достатньо часу, аби зайнятися творчістю, своїм хобі та саморозвитком. Якщо у вас з'явився план, як заробити пасивний дохід, то астрологи поки що рекомендують відмовитися від цієї ідеї.

На вихідних ви отримаєте інформацію, яка безумовно покращить ваш настрій. Все, що від вас вимагається – розслабитися і отримувати задоволення від сюрпризів долі. Неділю присвятіть відпочинку, адже вам потрібно набратися сил на наступний тиждень.

Сприятливий день : 2 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Водолія

Вам необхідно цього тижня уважніше слідкувати за своїм здоров'ям. Сили вашого організму послаблені, а отже є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. Займіться профілактикою та зайвий раз не виходьте без потреби з дому.

Також будьте обачними при вживанні алкоголю – реакція вашого організму на цей продукт може виявитися непередбачуваною.

В цілому для цього тижня характерна загальна розслабленість. У зв'язку з цим краще не будувати грандіозних планів на цей тиждень. Краще займіться рутинними домашніми справами, а на роботі не приймайте будь-яких важливих рішень.

Сприятливий день: 31 березня

Несприятливий день: 1 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для Риб

Цей тиждень варто присвятити особистим стосункам. Адже через вашу постійну зайнятість ви можете не помічати, як втрачаєте партнера. Тож спробуйте більше говорити та проводити часу разом. Відмовтесь від понаднормових годин на роботі заради сімейного спокою.

На роботі тримайтесь якомога далі від інтриг та пліток, адже цим ви тільки псуєте собі самопочуття. Фінансові проблеми цього тижня не будуть вас турбувати, але від великих покупок краще втриматися.

Вихідні рекомендується провести активно – фітнес, зал, йога або щось інше. Це допоможе вам розслабитись та перезавантажитись перед новим тижнем, який обіцяє бути більш насиченим.

Сприятливий день: 3 квітня

Несприятливий день: 4 квітня