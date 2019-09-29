Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде досить позитивним. Ваші розумові здібності будуть на висоті, ви владнаєте усі справи, які відкладали і познайомитеся з цікавими людьми. Читайте гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Овна

Новий тиждень сприятливий для переговорів, роботи з інформацією і документами, навчання і поїздок. Всі ідеї та плани будуть втілені в життя, астрологи кажуть, що зараз найвигідніше проявити свої здібності.

Для вас особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться успіх в якійсь справі або ж ви виграєте в лотерею. Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж.

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На вихідних у спокійній обстановці обдумайте свої плани на майбутнє – поставте собі цілі і впевнено їм слідуйте. Якщо відчуваєте, що займаєтесь не тим, що до душі – змінюйте це. Сконцентруйтесь на найважливішому та не розпорошуйтесь на дрібниці.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 30 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Тельця

На початку тижня рекомендується розв'язати усі проблеми, які у вас накопичилися за вихідні дні. Рекомендується розписати свій бюджет, щоб бути в курсі усіх витрат.

Серед тижня у вас може прокинутися неабиякий апетит, проте вгамовувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обачними та уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Вихідні сприятливі для приємних моментів та зустрічей з друзями. Рекомендовано відвідати розважальний захід. Чудово підійдуть кіно, театр чи концерт.

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Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 4 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Близнюків

Цього тижня вам посміхнеться успіх на роботі: готуйтеся до цікавих завдань, викликів і грошових пропозицій. Однак заздрість інших може усе зіпсувати, тому уникайте конфлікту.

Вдома на вас чекатимуть багато завдань, які вам обов'язково треба вирішити. Зробіть генеральне прибирання, завершіть усі свої справи та займіться тим, про що давно думали: кулінарія, вишивання, в'язання чи малювання. Нове хобі розкриє ваш справжній потенціал.

Зірки закликають попіклуватися про себе. Наприкінці тижня влаштуйте собі релакс-програму, яка допоможе зняти напруження та стрес після інтенсивної роботи.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 30 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Рака

Цього тижня Ракам буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло.

Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов, а більше часу віддайте тим речам, які стосуються безпосередньо важливих справ.

Наприкінці тижня ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Однак розпочинати нові справи не варто.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 6 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Лева

Зараз для Левів не найкращий період братися за нову справу. Однак це не означає, що треба розслаблятися на роботі. Якщо у вас буде зустріч з керівництвом, продемонструйте усі свої комунікативні навички і розмова обов’язково увінчається успіхом.

Не ігноруйте своїх коханих, адже ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Не ставте своє бачення та пріоритети на перше місце. Прислухайтеся до своєї другої половинки та разом вирішіть проблему.

Щодо вихідних, то забудьте про роботу і присвятіть 2 дні лише собі. Купіть нову книгу, поніжтеся досхочу у ванній, подивіться новий фільм чи складіть план на майбутнє. Повний релакс наділить вас енергію та радістю.

Сприятливий день: 6 жовтня

Несприятливий день: 2 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Діви

Цього тижня астрологи Дівам не рекомендують перевантажувати себе роботою. Бажано займатися справами, які сприятимуть вашому умиротворенню. Тиждень ідеально підходить для експериментів у найрізноманітніших сферах життя.

В особистому житті у вас настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара – рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

На вихідних варто взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями та завданнями.

Сприятливий день: 30 вересня

Несприятливий день: 5 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Терезів

У Терезів зараз не найсприятливіша робоча атмосфера: тиск керівництва, непорозуміння з колегами. Якщо вам скрутно та психологічно важко, то поговоріть про це з людиною, якій справді довіряєте. Можливо, прийшов час змінити роботу.

Якщо у вас у перспективі є купівля квартири чи новий переїзд, то астрологи рекомендують не зволікати і переїжджати на нове місце.

Зверніть увагу на стан здоров'я. Якщо вас часто турбує головний біль, то вам варто пройти консультацію у лікаря. Якщо сприятиме погода, у вихідні дні зберіться з друзями на осінній пікнік.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 4 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Скорпіона

У Скорпіонів сьогодні буде багато сил. Сміливо беріться до справ, які вам вдаватимуться як ніколи успішно. За можливості у середу займіться спортом. Це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.

Знайдіть час для роздумів. Це дуже необхідно тим, хто має багато претензій до свого теперішнього становища та життя. Можливо, варто звернутися до фахівця, який допоможе розібратися з думками.

Також цей тиждень буде сприятливий для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – почніть складати резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Сприятливий день: 3 жовтня

Несприятливий день: 2 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Стрільця

Для Стрільців новий тиждень буде вдалим і радісним, якщо ви будете відкритими до інших. Постарайтеся детально спланувати свої справи, тоді ви з легкістю розпрощаєтеся з "хвостами", які назбиралися за попередні дні.

На початку тижня очікуйте приємні новини, які стосуються фінансів. Ваша робота вас неабияк потішить: все вам буде вдаватися легко та невимушено. Аби залучити у своє життя нових людей, очистіть простір. Рекомендується викинути старий одяг, який ви не одягаєте, позбутися непотрібних листувань в телефоні та очистити простір від речей, які вам заважають.

У суботу зробіть вдома генеральне прибирання, а ввечері влаштуйте другій половинці романтичну вечерю. Таким чином ви трохи відновите почуття, які останнім часом згасли.

Сприятливий день: 6 жовтня

Несприятливий день: 30 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Козерога

Доля може приготувати для Козерогів невеликі випробування. Особливо, це стосується тих, хто звик діяти за чіткими правилами та не відступати від плану. Втім не переживайте, є високі шанси, що у вас все вийде!

Попри заклопотаність дня варто знайти час на маленькі приємності. Прогуляйтеся з подругою чи зустріньтеся з другом за чашечкою кави.

Наприкінці тижня відмовтеся від шопінгу – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Сприятливий день: 6 жовтня

Несприятливий день: 5 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Водолія

До кінця тижня вам потрібно завершити усі починання, які накопичилися за останній час – в робочих питання та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність.

Ваша рішучість також вам зіграє на руку і в особистих та любовних питаннях. Самотні Водолії мають всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 4 жовтня

Несприятливий день: 6 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для Риб

Новий тиждень для Риб почнеться неабияк продуктивно. Якщо ви хочете отримати нові знання, піти на курси, чи довершити почату справу до кінця – обов'язково зробіть це цього тижня. Зірки допоможуть вам у всіх починаннях, якщо ви будете докладати зусиль.

На вихідних присвятіть свій час на посиденьки з друзями та прогулянки, якщо цьому сприятиме погода. А також заплануйте усі справи до кінця року.

Будьте обачними щодо друзів та колег з якими ви працюєте, можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти. У п'ятницю уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Не виходьте з дому зайвий раз з речами, за які ви найбільше переживаєте.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня