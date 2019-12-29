Гороскоп на тиждень 30 грудня 2019 – 5 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде досить багатим на події. Усіх чекає чітке планування своїх цілей та бажань, гарний настрій, цікаві події та приємні знайомства. Читайте гороскоп на тиждень 30 грудня 2019 – 5 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 30 грудня 2019 – 5 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам варто звернути увагу на людей, з якими ви перебуваєте у поганих стосунках. Астрологи рекомендують вам перед Новим роком помиритися та закрити усі прогалини, які трапилися раніше.

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В середині тижня знайдіть час, аби скласти план на увесь рік. Не зволікайте, адже вам вже на початку січня треба знати, куди рухатися далі. Не лінуйтеся виділити на це час – чіткий план дозволить вам здійснити всі цілі, яких ви хочете досягнути.

На вихідних у вас випаде хороша нагода змінити своє життя, тож не відмовляйте друзям у зустрічі. Нові знайомства залучать у ваше життя події, які вам в майбутньому стануть у нагоді.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 30 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Тельця

Новий тиждень для Тельців буде дуже насиченим – у вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї записувати, щоб потім повернутися до їх втілення. Запропонуйте своєму керівнику на початку Нового року ідеї, над якими ви давно думали і хотіли реалізувати і ви почуєте багато корисних порад. До того ж, зарекомендуєте себе як перспективного та амбіційного працівника.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розірвати стосунки варто в першій половині тижня. Гороскоп обіцяє Тельцям прилив сил і натхнення у творчості.

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Вихідні сприятливі для початку спортивних навантажень. Однак, не навантажуйте свій шлунок у період свят великою кількістю їжі. Ви не нашкодите організму, якщо будете все виконувати розмірено і під керівництвом інструктора.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 2 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам рекомендовано слідкувати за грошима. Цілком можливо, що вам доведеться витратити набагато більше, аніж ви очікували.

Тиждень для усіх представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності та відпочинку.

Вихідні краще провести у спокої та детально розібратися із завданнями, які ви поставили собі у Новому році. Варто бути обачними до здоров'я, не перевантажуйте організм шкідливою їжею.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 5 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Рака

Зараз для Раків ідеальний час, щоб взятися за нову справу. Однак це не означає, що треба розслаблятися на роботі, навіть попри те, що вже кінець року. Якщо у вас буде зустріч з керівництвом, продемонструйте усі свої комунікативні навички і розмова обов’язково увінчається успіхом.

Не ігноруйте своїх коханих, адже ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Не ставте своє бачення та пріоритети на перше місце. Прислухайтеся до своєї другої половинки та разом вирішіть проблему.

Щодо вихідних, то присвятіть цей час лише собі. Почніть читати нову книгу, поніжтеся досхочу у ванній, увімкніть новорічний фільм чи складіть план на майбутнє. Повний релакс наділить вас енергію та радістю.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 2 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Лева

Тиждень для Левів буде насичений важливими подіями. У вас будуть невідкладні справи пов'язані з фінансами, технологіями та документами. Середина тижня віщує самотнім парам зустріти людину, з якою вас будуть пов'язувати теплі стосунки впродовж довгого часу. Можливо, все трапиться у новорічну ніч?

Не виключено, що на вас чекатимуть сюрпризи: на роботі, вдома чи просто на вулиці. Ваш настрій буде щодня покращуватися, ймовірно, ви навіть захочете вийти зі своєї зони комфорту і таки запишитеся на плавання, йогу чи тренажерний зал.

Вашим стимулом до роботи стане чітке планування дня. Не ігноруйте тайм-менеджмент і ретельно складіть список справ один за одним.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 5 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Діви

Тиждень для Дів може видатися непередбачуваним. В середині тижня робота буде йти добре, вам буде все вдаватися. Якщо ви давно планували змінити дизайн у своїй кімнаті – саме вдалий час з Нового року змінити свій улюблений куточок.

Тиждень вдалий для шопінгу. Потіште себе новим та модним одягом. Не варто слухати подруг, слухайте свою інтуїцію та купуйте те, що вам найбільше до вподоби.

На вихідних подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодких напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. В суботу ні в якому випадку не давайте свої гроші чужим людям, це для вас може погано обернутися.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 1 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Терезів

На Терезів цього тижня чекають вдалі покупки і насичені емоціями дні. У вас є чудовий шанс придбати нерухомість, автомобіль чи побутову техніку. Новий тиждень – вдалий час для інвестицій, від яких ви в майбутньому отримаєте чималий прибуток. Проте краще відмовитися від кредитів та позик, адже вони нічого доброго не принесуть.

На початку тижня ви будете себе не дуже добре почувати, тож не спішіть виконувати всі справи поспіль, адже вони будуть забирати у вас багато енергії. Однак ближче до вихідних ситуація покращиться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують надзвичайно цікаву посаду, від якої ви не зможете відмовитися.

Рекомендується нікому не позичати гроші, навіть друзям: є велика ймовірність того, що вам ці гроші будуть дуже довго повертати. На вихідних зверніть увагу на своє здоров'я, можливо, воно трохи погіршиться, тож бережіть себе.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 5 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Скорпіона

Енергія Скорпіонів увесь тиждень буде бити ключем та заряджати усіх навколо. Зірки благополучно будуть підвищувати вашу активність. Не засмучуйтеся, якщо ваше досягнення не оцінить керівництво. Повірте, вони все бачать. Незабаром усі ваші старання будуть оцінені належним чином. Головне – це результат, який допоможе вам розпізнати в собі гарні якості.

Вівторок – вдалий час для облаштування кімнати новорічним декором. Цього дня рекомендується відвідати перукарню і змінити образ до Нового року.

Мінус нового тижня в тому, що вам прийдеться "розриватися" між роботою та власним помешканням. З початком року у вас надто багато робочих клопотів. Вдома буде надто багато справ, які ви не встигатимете осилити, на роботі справи йтимуть в шаленому потоці, тож вам доведеться перепрацьовувати. Однак не зважаючи на швидкий темп життя, вам вдасться все осилити та подолати.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 1 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Стрільця

Початок тижня для Стрільців буде трохи важким. Робота виснажуватиме, а вдома не захочеться нічого робити. Багато ваших планів не здійсняться.

Будь-який вихід на чашку кави з друзями обернуться для вас розчаруванням. Рекомендується приділити свій час чомусь красивому, затишному та цікавому. Будьте обережними у спілкуванні – можливі конфлікти на рівному місці.

Вихідні підуть на покращення. В суботу ви будете енергійні та веселі. Рекомендується весь день приділити генеральному прибиранню. Можливо, більшу частину дня ви витратите на дурниці, але в загальному вихідні вийдуть продуктивними.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 1 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Козерога

Цього тижня Козероги будуть активно завершувати усі свої справи. Вам варто прислухатися до свого оточення і друзів. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

В середині тижня контролюйте свої фінансові витрати. Не витрачайте усі кошти, адже вас чекають важливіші витрати. Увесь тиждень приділіть яскравим емоціям, які будете із задоволенням пригадувати впродовж довгого часу.

Не бійтеся демонструвати оточуючим свої вміння та знання, сміливо змінюйте зачіску чи стиль одягу, оскільки зима повністю сприяє будь-яким починанням. Наприкінці тижня ще не дуже розслабляйтеся, а за можливості шукайте нових партнерів та перспектив, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 30 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Водолія

Водоліям рекомендується увесь тиждень проявляти усі свої здібності. Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру. Якщо ви ще не склали план на майбутній 2020 рік, рекомендується виділити на це час. Саме від чіткого планування залежить 50% вашого успіху.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування.

Сприятливий день: 2 січня

Несприятливий день: 31 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 30 грудня – 5 січня 2020 для Риб

Цього тижня для Риб будь-яка зміна вашої діяльності піде на користь. Усі справи ви будете сумлінно виконувати, тож у вас є всі шанси провести цей тиждень у хорошому настрої.

На роботі все буде йти, як завжди, без особливих неприємностей чи великих сюрпризів. Стосунки з колегами та друзями протікатимуть у приязному руслі. Астрологи рекомендують не гаяти час і скласти чіткий план на Новий 2020 рік.

В середині тижня займіться ефективними дихальними практиками, зробіть генеральне прибирання у своїй шафі та позбудьтеся від речей, які вас гнітять. Входьте у Новий рік не лише з чистими помислами, але й з чистою оселею.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 2 січня