Гороскоп на тиждень 31 грудня-6 січня 2019 для всіх майже схожий за насиченістю подій в житті. Багатьох чекає успіх у справах і на роботі, збагачення, вдалі придбання, однак у деяких представників знаку є ризик зазнати невдачі. Читайте гороскоп на тиждень 31 грудня-6 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Овна

Новий тиждень для вас буде насиченим у всіх сферах, тож намагайтеся бути максимально сконцентрованим та будьте уважним весь час. На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

Також період з 31 грудня по 4 січня – це чудовий час для відпустки чи відпочинку. Наберіть сил відмовити собі у роботі, а для працьовитих Овнів – це справді завдання! Після кількох днів відпочинку ви зможете працювати краще і продуктивніше, аніж без нього.

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На роботі оберігайтесь пліток, які можуть стосуватися ваших колег або ж керівництва. У фінансовому плані – вас очікують приємні новини. Не виключено, що з'явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 1 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Тельця

Цей тиждень буде найбільш сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня очікуйте суттєве грошове надходження. Однак друга половина тижня буде несприятлива для будь-яких банківських операцій. Власні збереження краще не лишати на основній картці, є ризик їх втратити не по своїй вині.

На початку тижня заплануйте свій найближчий відпочинок. Зокрема, цей період сприятливий для короткострокових поїздок. Зверніть увагу на те, що розташовано поруч з вашим містом та вирушайте в мандри.

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Цей тиждень сприятливий також і для вашого здоров'я. Приділіть більше часу спорту, проводьте більше часу на свіжому повітрі і ваше самопочуття покращиться в рази.

Сприятливий день: 6 січня

Несприятливий день: 3 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Близнюків

До кінця тижня вам потрібно завершити усі нові починання, які накопичилися протягом тижня – в робочих питання та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність.

Ваша рішучість також вам зіграє на руку і в особистих та любовних питаннях. Самотні Близнюки мають всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Зараз можна почати займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 5 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Рака

Новий тиждень для Раків почнеться дуже продуктивно. Якщо ви хочете отримати нові знання, піти на курси, чи довершити почату справу до кінця – обов'язково зробіть це на початку тижня. Зірки допоможуть вам у всіх починаннях, якщо ви будете докладати зусиль.

У вівторок уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Не виходьте з дому зайвий раз з речами, за які ви найбільше переживаєте.

На вихідних присвятіть свій час на посиденьки з друзями та прогулянки, якщо цьому сприятиме погода. А також заплануйте усі справи, які ви повинні виконати протягом 2019 року. Будьте обачними щодо друзів та колег з якими ви працюєте, можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 31 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Лева

Новий тиждень буде для вас позитивним. Однак будьте обачними у четвер, день буде насиченим та тривожним через велику кількість справ. Є висока ймовірність того, що руки опустяться, впадуть сили на будь-яку роботу. Не варто цьому піддаватися, адже всі можливості пройдуть повз.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Якою б не була важлива робота, перш за все турбуйтеся про імунітет і тепло одягайтеся. Уникнути стрес допоможуть дихальні техніки та медитації. Самотні Леви мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 5 січня

Несприятливий день: 2 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Діви

Якщо ви докладете зусиль – ваше особисте життя і справи підуть в гору. Ви й самі по собі будете більш енергійними та працьовитішими цього тижня. Не бійтесь робити перший крок і запрошувати на прогулянку чи чашку кави того, хто вам подобається.

Згідно з прогнозом, зірки будуть прихильні до вас у всіх починаннях. Увесь тиждень даруватиме радісні моменти. Однак, постарайтесь до кінця тижня привести до ладу свої фінансові справи й не влазити в нові борги. Гороскоп радить пильно слідкувати за своїми рахунками в банку, кредитними картками та гаманцем. Є чималий ризик втратити частину коштів.

Вихідні подарують гарну нагоду – позбутися старого і впустити в своє життя нове. Зірки обіцяють нові знайомства з цікавими людьми, які з часом стануть вірними друзями. Ви зможете позбутися важкої ноші, яка давно сидить на вашій шиї.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 4 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Терезів

Ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам тиждень, адже позитивний настрій допоможе впоратися з різними проблемами. Будьте сміливими та не зважайте на докори інших, ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали.

Є вірогідність непередбачених витрат у другій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У п'ятницю розраховуйте на підтримку друзів і близьких людей. Субота – вдалий день для зустрічей і романтичних побачень.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, їм потрібне додаткове харчування і догляд. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 6 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Скорпіона

Для Скорпіонів тиждень почнеться з гарного настрою, на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Слідкуйте за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку дуже цінуєте.

В особистих стосунках ви будете дуже енергійні та впевнені. Влаштуйте на вихідних романтичну вечерю, знайдіть чудовий фільм, запаліть ароматичні свічки та створіть незабутній момент. Цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

Скорпіонам варто задуматися про свій режим дня і раціон харчування. Вам слід змінити його таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 1 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Стрільця

Тиждень сприятливий для серйозних рішень. Якщо ви відклали важливу справу – саме час її втілити в життя. Цього тижня найбільша ймовірність того, що ви зможете без зайвих емоцій відстояти свою точку зору.

На початку тижня вас чекають цікаві поїздки і зустрічі з новими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах.

Якщо ви давно відкладали похід до лікаря, то внесіть у свій список планів якнайшвидше виконати давно обіцяну місію. Адже, якщо ви будете тягнути й надалі, то потім відновити здоров'я буде дуже складно.

Сприятливий день: 6 січня

Несприятливий день: 3 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Козерога

Тиждень видасться продуктивним, якщо ви уникатимете метушні і спокійно виконуватимете заплановане. Надмірно перепрацьовувати не треба. Якщо не прислухаєтеся зірок, то через емоційне вигорання погіршується сон. Ви станете дуже дратівливими. Зранку намагайтеся не заходити у соціальні мережі, більше часу приділяти саморозвитку.

Не зациклюйтеся на дрібницях. Через це вам здаватиметься, що у вас є безліч проблем. Заробітну плату вам видадуть вчасно, головне не витрачати її на речі, які довго лежатимуть у шафі. Відкладіть гроші на відпочинок, який принесе вам багато користі та наповнить енергією на нові звершення.

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. З коханою людиною стосунки будуть легкими та невимушеними. Весь тиждень пройде спокійно, ймовірно, вас запросять до себе в гості давні знайомі чи друзі.

Сприятливий день: 2 січня

Несприятливий день: 6 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Водолія

Для Водоліїв настав час відпочити та відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності. На початку тижня, як попереджають зірки, можливі безглузді помилки. Цей тиждень – не найкращий час для великих покупок. Відкладіть шопінг на наступний тиждень, краще заплануйте майбутні подорожі на рік та зробіть генеральне прибирання в будинку. Будьте обережні з вікнами та дзеркалами.

Першу половину тижня зірки рекомендують присвятити самоосвіті. Ви зможете досягнути успіху в навчанні і розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найкраще складуться самостійні заняття.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Бажано, в цей період внести деякі корективи в свій імідж: оновіть гардероб та змініть зачіску.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 2 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 31 грудня – 6 січня 2018 для Риб

Новий тиждень буде вдалим часом для проведення важливих розмов. У цей тиждень вам буде притаманна красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх. Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Ймовірно, ви отримаєте надходження, на яке не очікували, однак не спішіть витрачати кошти. З часом вони вам знадобляться на важливіші справи, можливо, вам потрібно буде купити новий телефон. Цього тижня Рибам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану. Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 5 січня