Госпіталізовану Кейт Бекінсейл сплутали з Кейт Міддлтон: кумедна реакція акторки

Днями голлівудську акторку Кейт Бекінсейл терміново госпіталізували через розрив кісти яєчника. Про це відразу написали усі ЗМІ, однак американське видання USA Today зробило помилку, розповівши про подію, але замість фото Бекінсейл опублікували знімок герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон

На це відреагувала акторка і написала кумедний допис на своїй сторінці в Instagram.

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Кейт Бекінсейл опублікувала скріншот новини видання USA Today, на якому зображена дружина принца Гаррі, і пожартувала з помилки.

Дякую вам за підтримку. Я прочитала всі ваші побажання і історії з життя, які ви надсилали мені, дорогі підписники. Я відчуваю себе набагато краще. І сподіваюся, що всі дівчата, які пережили подібні проблеми зі здоров'ям, - теж в порядку. Що ж, пора відновлювати свої королівські обов'язки. Вільям передає всім привіт,

– написала Бекінсейл.

Хто така Кейт Бекінсейл?Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Хелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Наразі вона перебуває в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом.