Got to be free: в Києві покажуть рок-мюзикл за мотивами Революції Гідності

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Got to be free: в Києві покажуть рок-мюзикл за мотивами Революції Гідності
Got to be free: в Києві покажуть рок-мюзикл за мотивами Революції Гідності / Facebook / @Got to Be Free

Проникливу виставу Got to be free режисера Віталія Малахова покажуть у київському "Театрі на Подолі". Організатори події називають проникливий мюзикл справжнім альманахом-рефлексією, який приурочать 5-й річниці подій на вулиці Інститутській. Музична вистава відбудеться 23 лютого о 18:00.

У виставі Got to be free, окрім гри головних героїв – Георгія Хостікоєва, Марини Богун та Дмитра Лінартовича, покажуть живий рок-саунд та балет у поєднанні з вражаючими спецефектами. Творці нової вистави таким чином прагнуть відродити музично-драматичний жанр в театрі на Подолі та нагадати глядачам про історичні події 2014 року, які стали основою для художньої постановки.

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Окрім рок-мюзиклу, глядачі самі зможуть долучитись до зведення барикад та побачать балет, який блукатиме між рядами. Таким чином творці вистави прагнуть зробити акцент на головній родзинці заходу – інтерактивності, де постійно відбуватиметься взаємодія акторів та глядачів. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Новини культури
Джерело: 24 канал
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