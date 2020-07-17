Американська трансгендерка, мачуха світської левиці Кім Кардашян Кейтлін Дженнер підтримала Каньє Веста в рішенні боротися за посаду президента США. Вона заявила, що у разі його перемоги готова стати віцепрезиденткою.

Каньє Вест ледь встиг зареєструвати свою кандидатуру на пост глави держави. Він зробив це в останній можливий день. Репер продовжує заручатися підтримкою відомих людей. Зокрема, мачуха його дружини Кейтлін Дженнер зголосилася стати віцепрезиденткою у випадку, якщо він переможе у президентських перегонах. Про це повідомляє видання TMZ.

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На сайті видання йдеться про те, що Кейтлін звернулася до свого зятя із пропозицією зайняти місце віцепрезидента. Проте вона не уточнила, яку відповідь їй дав кандидат у президенти.

Схоже, що якщо Вест переможе на президентських виборах, то є велика ймовірність того, що в американському уряді буде не одна людина із шоу-бізнесу.

Наразі важко робити прогнози стосовно його місця у рейтингу кандидатів. До виборів залишилося зовсім мало часу і бажаючі очолити державу вже давно розгорнули передвиборчу кампанію і активно просувають свої кандидатури. Тому Каньє доведеться добре попрацювати, щоб здобути перемогу у цій гонитві. Він вже встиг ознайомити громадян США із планами, які прагне реалізувати на посту президента. Зокрема, артист виступив проти абортів і тотальної вакцинації від коронавірусу.