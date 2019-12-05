Готова до материнства: Дженніфер Лопес хоче дитину від Алекса Родрігеса

Американська знаменитість виховує двійнят від шлюбу зі співаком Марком Ентоні. Стосунки з новим бойфрендом зірка розпочала у лютому 2017 року. Коханий освідчився їй ще навесні цього року. Як зізналася виконавиця, навіть у свої 50 вона готова відчути радість материнства.

Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку американського журналу People, котрий нагородив її та ще трьох жінок титулом "Людина року". У відвертому інтерв'ю зірка розповіла, що поряд з коханим почувається впевненою та захищеною. Вона готова наважитися на народження та виховання спільної дитини разом зі своїм нареченим.

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Пропозицію 44-річний бейсболіст команди "Нью-Йорк Янкіс" Алекс Родрігес зробив співачці під час спільного відпочинку на Багамських островах у березні цьогоріч. Проте пара не поспішає до вівтаря. Не зважаючи на відсутність офіційного статусу дружини, Джей Ло готова стати мамою втретє. Вона обожнює дітей і зовсім не проти розширити свою родину.

Я хочу дітей! Я не знаю, які в Бога плани, але я хотіла б спробувати. Я справді відкрита до цього,

– розповіла зірка в інтерв'ю.

Народження доньки та сина у 39 цілком змінило її. Заробивши своє гучне ім'я та маючи приголомшливу кар'єру, вона з головою поринула у сімейне життя та виховання нащадків. Зараз їй вдається поєднувати воєдино амбіції акторки, співачки та матері двох дітей.

Крім того, Дженніфер Лопес стверджує, що її двійнята Макс та Еммі прекрасно ладять з дітьми нареченого Алекса Родрігеса. Він має двох доньок від попередніх стосунків.

Вони знають, що для них у нас завжди знайдеться любов,

– повідомила зірка.