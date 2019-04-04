Готова заспівати гімн перед дебатами Зеленського і Порошенка, – Камалія приголомшила заявою

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Камалія заявила, що готова заспівати Гімн перед дебатами Порошенка та Зеленського
Камалія заявила, що готова заспівати Гімн перед дебатами Порошенка та Зеленського / Instagram / @kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія, яка відкрито говорить про підтримку Володимира Зеленського у політичних перегонах, заявила, що готова заспівати Гімн України перед дебатами лідерів. Артистка опублікувала відео та офіційну заяву на сторінці у соціальній мережі.

Нещодавно співачка Камалія заявила про те, що підтримує Володимира Зеленського у битві за пост Президента України. Після цього навколо двох лідерів розгорілося чимало суперечок щодо традиційного проведення дебатів напередодні другого туру. Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому викликав Петра Порошенка на дебати і повідомив, що в нього є 24 години, щоб погодитися.

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На що чинний Президент України відповів згодою, оприлюднивши відео на своїй сторінці в Instagram. Не змогла залишитися осторонь того, що відбувається навколо теми дебатів прихильниця Зеленського співачка Камалія.

У соціальній мережі Instagram артистка опублікувала відеоролик, на якому співає гімн України перед своєю публікою. Там же вона зробила приголомшливу заяву, якою здивувала своїх прихильників.

Готова заспівати гімн України перед дебатами Зеленського та Порошенка на олімпійському стадіоні,
– заявила Камалія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 

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Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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