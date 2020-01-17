Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест

Як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 / Колаж: LifeStyle 24

Нещодавно оголосили номінантів найпрестижнішої нагороди в світовому кінематографі від Американської академії кіномистецтва – "Оскара". Ми зібрали цікаві факти і дрібниці, які помітять лише уважні. У тесті фігурують лише номінанти за найкращий фільм і жодних спойлерів, обіцяємо.