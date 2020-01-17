Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Нещодавно оголосили номінантів найпрестижнішої нагороди в світовому кінематографі від Американської академії кіномистецтва – "Оскара". Ми зібрали цікаві факти і дрібниці, які помітять лише уважні. У тесті фігурують лише номінанти за найкращий фільм і жодних спойлерів, обіцяємо.
"Ірландця" знімали 106 днів і це найдовші зйомки у кар'єрі Мартіна Скорсезе. А тарантінівський "Одного разу в Голлівуді" – перша кооперація Лео Ді Капріо та Аль Пачіно. Якщо ці факти для вас не новина, то спробуйте набрати максимум балів у тесті від LifeStyle 24.
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