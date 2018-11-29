Готуємось до смачних вихідних: рецепт ароматного лимонного крему до десертів

178
Рецепт лимонного крему до десертів
Рецепт лимонного крему до десертів / Фото Carly Jayne з Unsplash

Якщо ви раптом вирішите замінити цукровий смак в медівнику або ж замінити заварний крем на курд з цитрусовими нотками – тоді наступні секрети приготування лимонного крему спеціального для вас.

Складники лимонного крему не змінювались ще з 1800-х років. Хоча багато кухарів, блогерів та просто любителів "кухні" додають власні нотки у рецептуру, але принцип все одно залишається той самий. Лимонний крем є одним з найпопулярніших в кулінарії і його можна додавати до пирогів, тартів, тістечок та різних інших десертів.

Читайте також: Рецепт бананових кексів з шоколадною начинкою за 20 хвилин

Тому вдало підготуйтесь до вихідних і з задоволенням експериментуйте на своїй кухні з наступним рецептом лимонного крему.

Рецепт лимонного крему

Рецепт лимонного крему
Лимонний крем / Pexels

Інгредієнти:
Лимон – 2 шт.
Масло вершкове – 20 г
Цукор – 100 г
Яйця – 2 шт.

Рецепт приготування:

1. Помийте та ретельно вимийте цедру лимонів, після чого натріть її за допомогою терки. З самих лимонів вичавіть сік та процідіть його через сито, щоб не залишилось прожилок та кусочків фруктів.

2. Помість цедру в глибоку миску, додайте цукор і перемішайте.

3. У масу додайте яйця, лимонний сік і змішайте все за допомогою блендера, поки вона не стане густою.

4. Яєчно-лимонну суміш перелийте в каструлю, додайте вершкове масло і поставте на невеликий вогонь.

5. Варіть суміш близько 5 хвилин, постійно помішуючи, після чого зніміть її з вогню, дайте охолонути і подавайте на стіл.

Якщо ж ви не плануєте одразу ласувати лимонним кремом, то розлийте його по банках, дайте охолонути до кімнатної температури і відправте в холодильник. Коли ж ви заплануєте, що лимонний крем згодить вам під час приготування пирога чи тістечок, перед цим його витягніть з холодильника, перетріть крем через сито або збийте блендером, що повернути йому однорідну текстуру.

Смачних вам десертів!

Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: Cosmopolitan
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 4708
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
439
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
1948
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1529
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
27 листопада 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 8013
Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
26 листопада 18:15 Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
1208
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук