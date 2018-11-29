Готуємось до смачних вихідних: рецепт ароматного лимонного крему до десертів

Якщо ви раптом вирішите замінити цукровий смак в медівнику або ж замінити заварний крем на курд з цитрусовими нотками – тоді наступні секрети приготування лимонного крему спеціального для вас.

Складники лимонного крему не змінювались ще з 1800-х років. Хоча багато кухарів, блогерів та просто любителів "кухні" додають власні нотки у рецептуру, але принцип все одно залишається той самий. Лимонний крем є одним з найпопулярніших в кулінарії і його можна додавати до пирогів, тартів, тістечок та різних інших десертів.

Читайте також: Рецепт бананових кексів з шоколадною начинкою за 20 хвилин

Тому вдало підготуйтесь до вихідних і з задоволенням експериментуйте на своїй кухні з наступним рецептом лимонного крему.

Рецепт лимонного крему



Лимонний крем / Pexels

Інгредієнти:

Лимон – 2 шт.

Масло вершкове – 20 г

Цукор – 100 г

Яйця – 2 шт.

Рецепт приготування:

1. Помийте та ретельно вимийте цедру лимонів, після чого натріть її за допомогою терки. З самих лимонів вичавіть сік та процідіть його через сито, щоб не залишилось прожилок та кусочків фруктів.

2. Помість цедру в глибоку миску, додайте цукор і перемішайте.

3. У масу додайте яйця, лимонний сік і змішайте все за допомогою блендера, поки вона не стане густою.

4. Яєчно-лимонну суміш перелийте в каструлю, додайте вершкове масло і поставте на невеликий вогонь.

5. Варіть суміш близько 5 хвилин, постійно помішуючи, після чого зніміть її з вогню, дайте охолонути і подавайте на стіл.

Якщо ж ви не плануєте одразу ласувати лимонним кремом, то розлийте його по банках, дайте охолонути до кімнатної температури і відправте в холодильник. Коли ж ви заплануєте, що лимонний крем згодить вам під час приготування пирога чи тістечок, перед цим його витягніть з холодильника, перетріть крем через сито або збийте блендером, що повернути йому однорідну текстуру.

Смачних вам десертів!